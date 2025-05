Bek pod obrovským tlakem. Nechce ustoupit od změny placení kuchařek či školníků

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se ocitá pod stále větším tlakem kvůli placení nepedagogických pracovníků, tedy uklízeček, kuchařek či školníků. Bekovi se už několik měsíců nedaří ve sněmovně prosadit, aby je platily obce a kraje. Kvůli tomu ale hrozí, že příslušná novela školského zákona vůbec nevstoupí v platnost, takže v koši skončí řada důležitých věcí.

Když se ministr školství Mikuláš Bek objevil v úterý v Poslanecké sněmovně, byl obklopený přibližně desítkou odborníků z různých organizací. Měli za sebou jednání, na kterém na ministra naléhali, aby prosadil novelu školského zákona, která podle nich přináší mnoho dobrého. Kromě toho už sepsali dvě otevřené výzvy, kde apelovali nejen na Beka, ale všechny poslance, aby pro novelu zvedli ruku. Mimochodem, výzvu podepsalo 30 organizací, které se dlouhodobě věnují rozvoji vzdělávání v České republice.

"Novela zákona přináší mnoho pozitivních změn, ale bohužel je zaseklá už dva měsíce ve sněmovně ve třetím čtení. Roste u nás nervozita, protože zítřek považujeme za nejzazší termín pro přijetí novely," sdělila Aktuálně.cz například Kateřina Konrádová ze společnosti Učitel naživo. "Apelujeme skutečně na celou Poslaneckou sněmovnu, novela přináší pozitivní změny pro více než milion dětí a pro 170 tisíc učitelů v našich školách," vysvětlila Konrádová.

Podle odborníků změna zákona přinese financování školních psychologů a speciálních pedagogů, ukotví pozici sociálních pedagogů na školách, udrží podporu pro žáky ze znevýhodněného prostředí, podpoří provázející učitele, rozšíří nárok na jazykovou přípravu pro děti s nedostatečnou znalostí češtiny a podpoří další potřebné změny ve vzdělávání.

Problém ovšem spočívá v tom, že o zmiňovanou novela zákona se vede lítý politických boj. Opozice je rozhodnuta zabránit jejímu schválení, protože se jí nelíbí, že ministr Bek chce změnit financování nepedagogických pracovníků. Dlouhodobě prosazuje, aby je místo státu platily obce a kraje. Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, jestli není lepší od tohoto požadavku ustoupit a tak velmi zvýšit šanci na schválení novely, odpověděl, že na změně financování trvá.

"Protože je to správná věc. Tato změna je z hlediska dopadů na vzdělávací systém správná a odpovídá dlouhodobé strategii našeho ministerstva," odpověděl ministr. Pokračování financování ze státní pokladny by prý bylo méně stabilní a předvídatelné. V minulosti se už pokusil o kompromis, kdy navrhl, že obce a kraje by nemusely začít s placením už v této době, ale až od nového roku, ale opozici takový ústupek nestačí.

Nicméně všechny možnosti řešení jsou otevřené a o všech bude v úterý odpoledne jednat vládní koalice. Zatím nelze předvídat, s čím přijde, Bek ale podle svých slov věří, že novela nakonec projde - i ke spokojenosti mnoha znepokojených odborníků. Není vyloučeno, že třeba bude muset udělat další ústupky. "Musíme zvažovat různé varianty kompromisu, aby novela prošla. Musíme najít nějakou cestu ke schválení," prohlásil.

Video: Musíme hledat kompromis, říká ministr Bek ke spornému školskému zákonu