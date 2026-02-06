Běh poslanců na Hrad. Nebo vypnutí výtahu. Ministr sportu začal "boj" s pohodlností

V první chvíli nebylo úplně jasné, co může mít společného šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura s ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným - postávali u schodů, kde se chystali zahájit jednu společnou kampaň. Vyjasnilo se po chvíli, když se objevil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Neobvyklá "akce schody" mohla začít. A po ní i škodolibé reakce.
Přízemní prostor u vchodu do výtahu k jednací síni Poslanecké sněmovny není nijak velký, jen tak tak se tu vyhne několik lidí najednou. Dovedete si tedy představit, co se asi stalo, když se toto místo „zašpuntovalo“ několika stojícími lidmi. Kolemjdoucím nezbývalo než pár minut počkat, nebo místo zeširoka obejít.
Důvod stojí skutečně za pozornost. Jedna malá cedulka na křídovém papíře s logem jednoho „fungl nového“ ministra. A to ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného, který cedulkou zahajoval kampaň ve prospěch zdravého pohybu - a proto na ní oznamoval: „Pokud to Váš zdravotní stav umožňuje, jděte po schodech. Prospějete tím svému zdraví.“ A k tomu ještě úplně dole stálo: „Zdraví je drahé. Schody jsou zdarma.“
Právě Šťastný s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou, ministrem zdravotnictví Vojtěchem Adamem a místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem „zašpuntovali“ schodiště i vchod do výtahu, aby přítomným sdělovali, cože si to připravili zdaleka nejen pro sněmovnu a další státní budovy.
„Cílem je doporučit široké veřejnosti, pokud jí to zdravotní stav umožňuje, aby nepoužívala výtah a chodila pěšky, protože všechny statistiky ukazují, že i strašně málo stačí k tomu, aby člověk zlepšil svůj zdravotní stav,“ začal Šťastný, na kterého navázal Okamura s avízem, že cedulka bude u všech výtahů v budovách sněmovny. „Je to skvělé a ani to nestojí peníze,“ rozplýval se Okamura.
Podobně spokojeně působil ministr Vojtěch, který popisoval, od jakých nemocí může pohyb člověka uchránit, a ještě upozorňoval, že on bude běhat jednou za měsíc pro zdraví se zaměstnanci svého úřadu. A Patrik Nacher přidal ještě podrobnosti o svých plánech:
„Já jsem se i po dohodě s panem ministrem Šťastným domluvil, že máme-li změnit myšlení lidí, tak musíme jít sami příkladem. Takže rozpohybujeme sněmovnu, měli bychom začít sami od sebe,“ uvedl Nacher, který požádal všech 200 poslanců a poslankyň, aby mu posílali v tomto duchu nápady. A oni je prý posílali.
„Jeden z nich byl přímo vypnout výtah v době schůze. Mám asi tři stránky nápadů, včetně toho jednou měsíčně běžet jako poslanci na Pražský hrad a využít k tomu staré nebo nové zámecké schody,“ nastínil Nacher, který teď promýšlí, co z nápadů realizovat. Kromě toho už podle svých slov tlačí na sněmovní gastronomii, aby nabízela zdravější potraviny v bufetu, včetně salátů.
Nacher propaguje pohyb ve sněmovně už několik let, poslanecké kluby i z jeho iniciativy například soutěžily v minulých letech v charitativním závodu o pohár předsedkyně Poslanecké sněmovny na handbike trenažéru. Jeden takový má Nacher ve své kanceláři a vyzývá novináře i politiky, aby s ním přišli soutěžit.
Po skončení zmiňované akce mluvilo Aktuálně.cz s ministrem Borisem Šťastným, jestli mu přece jen nebudou lidé vyčítat, že by se měl věnovat zásadnějším věcem už s ohledem na to, že sport v Česku potřebuje řešit řadu problémů. „Věnuji se i spoustě dalších věcí, ale i toto mi přišlo důležité, protože díky této kampani, která je takřka zadarmo, můžeme pomoci ke zdraví mnoha lidem,“ hájil svůj postup.
U politických rivalů ale ani tak neuspěl. Někteří si z „akce schody“ dělali legraci, jiní na Šťastného ostře útočili. „Víte, jaké je zásadní opatření vlády pro zlepšení našeho zdraví? Cedulky u výtahu s nápisem, že máme chodit pěšky. Ne, to není recese,“ psal na sociálních sítích například lidovecký exministr Marian Jurečka.