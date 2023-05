Lidé běželi za oběti totality i umučené politické vězně. Šéf pražského ANO za Babiše

Sportovci se o víkendu v Praze a Uherském Hradišti postavili na start charitativního Běhu pro Paměť národa, jehož cílem bylo připomenout osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a ostatních bojovníků za svobodu. Mezi běžci se objevil i předseda pražského ANO Ondřej Prokop. Na startovním čísle měl, že běží za Andreje Babiše, tedy šéfa hnutí.

Cílem každoroční charitativní akce Paměti národa, kterou spravuje Post Bellum, je získání prostředků na natočení příběhů pamětníků, kteří v minulém století bojovali za svobodu. Letos bylo možné podpořit i Ukrajinu, a to zaškrtnutím startovního čísla "Běžím za Ukrajinu". Celá částka za registraci potom automaticky putovala na sbírku, kterou organizace Paměť národa založila. Benefice se v průběhu května konají v desítce měst.

Účastníci si mohli před startem sobotního závodu na dres napsat, na čí počest poběží. Na hrudích sportovců se objevovalo například jméno bývalého prezidenta a disidenta Václava Havla, po vykonstruovaném procesu popravené Milady Horákové, ale i dalších politických vězňů, kteří za minulého režimu bojovali za demokracii, za což strávili roky ve vězení, či je zločinný režim odsoudil k smrti.

Mezi běžci se objevil i předseda pražského ANO Ondřej Prokop. Ten se letos rozhodl běžet za šéfa strany Andreje Babiše. "Chtěl jsem svým činem upozornit na Babišovu kauzu, která připomíná některé politické procesy z období minulého režimu," vysvětlil politik své rozhodnutí s odkazem na kauzu padesátimilionové dotace na areál Čapí hnízdo. V ní soud zatím nepravomocně rozhodl, že Babiš trestný čin nespáchal. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal.

Na otázku, s jakým konkrétním politickým procesem lze Babišův soud přirovnat, však Prokop odpovědět nedokázal. "Upřímně žádný konkrétní nemám na mysli," řekl.

Zákaz běhu na počest příslušníků StB neplánujeme, říká Kroupa

Na nápis na startovním čísle politika reagovala Paměť národa na sociálních sítích. "Svoboda dává prostor i takovému drzému chování. Běh Paměti národa je ale otevřen opravdu všem," uvedla organizace.

Prokop vyjádření pořadatelů považuje za zvláštní. "Žádná pravidla na to, za koho může člověk běžet, stanovena nebyla. Někteří lidé běželi za fotbalisty, jiní třeba za hokejisty. Nevidím proto důvod, proč by to někdo řešil," řekl.

Prokopův dres zarazil i ředitele Post Bellum a vedoucího projektu Paměti národa Mikuláše Kroupu. "Chtěli jsme na příští ročník vydat satirické doporučení, že by si lidé neměli na startovní čísla psát příslušníky StB. Nakonec jsme od toho upustili. Pro mnoho lidí je akce srdeční záležitostí. Běží za své - mnohdy již zesnulé - blízké, kteří byli komunismem těžce postiženi. Je drzé, když pak někdo závodí z pocty pro udavače," podotkl Kroupa.

Vedoucí Paměti národa naráží na skutečnost, že Babiš je evidován ve svazcích předlistopadové Státní bezpečnosti jako její agent.

Série Běhů pro Paměť národa odstartovala na začátku května v Plzni. V Praze se běžci vydali na trať v oboře Hvězda. Letos byla na výběr desetikilometrová, pětikilometrová a kilometrová trasa a štafeta. Svou účastí sportovci podpoří rozšíření jedné z největších sbírek vyprávění pamětníků na světě. Ve svém archivu má Paměť národa uloženo přes 13 tisíc příběhů osob, které prožily důležité momenty 20. i 21. století