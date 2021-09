Vzorky z Bečvy byly odebrané pozdě, úřady reagovaly pomalu, uvádí vyšetřovací komise

Poslanecká komise pro vyšetřování ekologické havárie na řece Bečvě zveřejnila svou závěrečnou zprávu. Kritizuje v ní zejména pochybení úřadů - například postup při odběru a analýze vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Kritika míří především na inspekci životního prostředí a vodoprávní úřady. Z vyšetřování komise ale stále není jasné, kdo 40 kilometrů toku Bečvy otrávil.

Málokterý výsledek práce poslanců byl očekávaný s takovým napětím jako práce devítičlenné vyšetřovací komise, ve které poslanci zjišťovali okolnosti loňské otravy řeky Bečvy. Komise sice skončila svou práci minulý pátek, ovšem když její zástupci přišli mezi novináře, oznámili, že zprávu zveřejní až v pondělí. Vysvětlovali to tím, že zprávu musí nejdříve dostat všichni poslanci a také je třeba ji ještě upravit po jazykové stránce.

Už ze slov předsedkyně komise Marie Pěnčíkové z KSČM v minulém týdnu ale bylo patrné, že zpráva se bude zabývat především chybami úřadů ve dnech, které následovaly po havárii. "Popisujeme chybné kroky, ke kterým podle nás došlo. Některé časové souslednosti nebyly podle nás adekvátní, docházelo tam k prodlevám, podle našeho názoru nedocházelo k úplně správné komunikaci jednotlivých orgánů státní správy. Nemyslíme si ale, že to byl úmysl, spíš špatně nastavené metodické pokyny," vysvětlovala šéfka komise.

Hodně se debatovalo například ohledně odebírání vzorků z výpustí, které vedou do Bečvy. Například rybáři poukazovali na to, že Česká inspekce životního prostředí reagovala pozdě a nezajistila včas vzorky, které naopak odebrali do PET lahví rybáři.

„Nemůžeme brát vzorky od každého, kdo je přinese v první lahvičce, kterou někde najde. I toto je třeba upravit, aby bylo jasné, které vzorky se můžou a nemůžou použít. Faktem je, že první byli na místě rybáři, kteří nejsou poučeni o tom, jakým způsobem vzorky odebírat. Nemají nádoby, které slouží k odebírání vzorků. Ale přesto je škoda, že tyto vzorky nebyly použity,“ sdělila Pěnčíková, která upozorňovala, že hlavním cílem komise nebylo zjišťovat viníky otravy. Ty mají zjistit policisté, kteří případ ještě vyšetřují.

Poslanecká komise v závěrečné zprávě uvedla, že k chybám při odběrech kontaminované vody vedla skutečnost, že neexistuje jasná elektronická evidence kanalizací, především těch kolaudovaných v minulém století. Doporučila proto zahájení celorepublikové inventarizace a digitalizace kanalizačních soustav, především těch s potenciálním rizikem vzniku ekologické havárie.

Poslanecká komise vznikla doslova na poslední chvíli jen pár týdnů před volbami. Sněmovna rozhodla o jejím vzniku letos na konci května po dlouhodobém tlaku opozičních poslanců. Hnutí ANO, které má ve sněmovně nejvíce poslanců, bylo proti. Opozice žádala ustavení komise proto, že ani po mnoha měsících není jasné, kdo Bečvu otrávil. Navíc se objevilo mnoho informací, které poukazovaly na pochybení při vyšetřování případu.

„Tolik lží a polopravd, jako jsme za poslední rok slyšeli o Bečvě, pamatuju naposledy před rokem 1989. A přitom to hlavní - co se u Bečvy před rokem stalo a kdo to způsobil - stále není jasné. Bečva nevyšumí, ať už se pravdu o tom, jak k této katastrofě došlo, snaží zatajit kdokoliv,“ řekl poslanec ODS Stanislav Blaha, který je rovněž členem sněmovní vyšetřovací komise.

Přístup inspekce byl laxní až arogantní, tvrdí rybář

Mezi těmi, kteří ostře kritizují postup úřadů, je také předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou a ohlašovatel havárie Stanislav Pernický. „To, co jsem před rokem při havárii viděl, překonalo veškeré moje představy. Jediní, kdo tehdy věděli, co mají dělat, byli naši členové rybářského svazu. Za jejich pohotovou pomoc je třeba jim poděkovat. Stejně tak patří dík i našim hasičům,“ prohlásil.

V den zveřejnění zprávy se opětovně opřel hlavně do České inspekce životního prostředí. Na otázku České televize, zda byly úřady akceschopné, odpověděl, že naprosto vůbec ne. "Bombardoval jsem opakovaně inspekci a úpěnlivě je prosil, aby přijeli. To se nestalo. Navíc přístup inspekce byl velmi laxní, až bych řekl arogantní," uvedl muž, který si všiml otravy jako první 20. září 2020 v pravé poledne.

"Byla to strašná apokalypsa. Viděl jsem hynoucí ryby po tisících kusech. Bylo to něco neskutečného. Rybáře, kteří vytahovali ryby, pálily ruce, měli poleptanou sliznici v nose, spouštěla se jim z nosu samovolně krev a krevní sraženiny, nebylo to vůbec příjemné. Ruce je brněly a pálily, takže ve vodě bylo něco, co nám na zdraví nepřidalo," popisoval Pernický, který si stěžoval, že pro odebrané vzorky si inspekce vůbec nepřijela.

Místopředseda komise Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že poslanci zjišťovali, co které úřady špatně udělaly. "Jsou tam popsány věci, které jsme vnímali velmi kriticky. Myslím si, že je potřeba, aby to neskončilo jen tím, že orgány činné v trestním řízení dovedou řízení k soudu a soud rozhodne o vině a trestu," řekl Jurečka.

Jelikož vyšetřovací komise pro Bečvu zatím nezveřejnila svou zprávu, dávám odpovědi šéfky komise M. Pěnčíkové (KSČM) na otázky ⁦@Aktualnecz z 12/9⁩. Z nich je patrné, že ohledně viníka katastrofy se patrně nedozvíme téměř nic. I tak by ale zpráva mohla být zajímavá. pic.twitter.com/QbL2UFJOEM — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 17, 2021

Policie letos v červnu obvinila z otravy společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a jejího jednatele Oldřicha Havelku. Firma spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, které odcházejí kanálem ústícím do Bečvy. Někteří rybáři a vědci ale považují tvrzení policie, které se opírá o znalecký posudek znalce Jiřího Klicpery, za nesmysl. Upozorňují, že první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu.

Někteří politici a odborníci v minulosti spekulovali o tom, že jedy mohla vypustit firma Deza, která patří do holdingu Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše. Firma bezprostředně po havárii vyloučila, že by byla viníkem otravy, později ale přiznala, že v den otravy Bečvy v areálu firmy došlo k mimořádné události.

Babiš minulý týden práci vyšetřovací komise kritizoval. "Už dopředu vědí, kdo za to může," stěžoval si v Rapotíně na Šumpersku na setkání s občany. "Policie sdělila obvinění té firmě, státní zástupce rozhodl. A oni udělali komisi vyšetřovací, to znamená, že říkají: My jsme více než policie a státní zastupitelství. No co vám to připomíná? To je tribunál, lid," uvedl Babiš.

Mezi těmi, kteří s napětím čekali na výsledky komise, byli rybáři kolem Bečvy, kteří věřili, že závěrečná zpráva sněmovní komise přispěje ke změně legislativy. "To je podle mě důležité, aby výstup jak z parlamentní komise, tak z ostatních kroků, směřoval k tomu, aby se konečně nastavila jednoznačná pravidla pro případ nedejbože podobných událostí. Protože ta bezzubost byla otřesná," prohlásil předseda Českého rybářského svazu na území severní Moravy a Slezska Pavel Kocián.

Protože od havárie utekl na den přesně rok, rybáři vypustili do řeky u Hustopečí nad Bečvou symbolicky vypustili 365 ostroretek.

Připravujeme podrobnosti.