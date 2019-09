před 43 minutami

Jejich přítomnost v ulicích berou Pražané za samozřejmost. Pražské služby se ale rozhodly práci svých údržbářů zviditelnit, a to neotřelým způsobem. Na sociální sítě umístily jejich fotografie při práci, přičemž co do kompozice se inspirovaly ikonickými snímky. "Fotografie inspirovaná The Beatles vznikla na žižkovském přechodě spontánně během zimní údržby komunikací," říká mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Příspěvek na sítích zafungoval a firma se tak rozhodla v této zábavné formě prezentace pokračovat. "Na sociálních sítích sázíme na humor. Věříme, že se nám to daří a je to správná cesta," dodává Mana. Poznáte v galerii podobnost s ikonickými fotografiemi?