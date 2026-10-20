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Domácí

Baxa hrozí zrušením ODS na Slovanech. Aschenbrenner po 35 letech ze strany odešel

ČTK
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Dlouholetý starosta plzeňského obvodu Slovany Lumír Aschenbrenner, kterému se nepodařilo obhájit senátorské křeslo, v úterý ukončil členství v ODS. Jeho bývalé místní organizaci v Plzni na Slovanech navíc hrozí zrušení kvůli nejednotnému povolebnímu postupu zvolených zastupitelů.

Ministr Kultury, Martin Baxa za ODS
„Nepochopitelné, nesrozumitelné a nevysvětlitelné jednání", uvedl regionální šéf ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa na síti X.Foto: EKONOM – Libor Fojtik
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Půlka z nich je v opozici, zatímco druhá půlka šla v této městské části do koalice s ANO a dalšími stranami.

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V úterý o Aschenbrennerově odchodu i situaci místní organizace řekl regionální šéf ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa. Předseda místní organizace ve Slovanech ani Aschenbrenner neberou telefony.

"Nelze mít současně vejce i omeletu. Opak si bohužel myslí místní organizace ODS Plzeň-Slovany. Její osmičlenný zastupitelský klub ODS se dohodl, že půlka bude působit ve vedení městské části a ta druhá jí bude dělat opozici. Nepochopitelné, nesrozumitelné a nevysvětlitelné jednání. Výkonná rada ODS tomu vystavila žlutou kartu. Pokud do týdne tento stav nenapraví, padne návrh na zrušení tohoto místního sdružení. A to je fér," uvedl Baxa na síti X.

Baxa řekl, že se jako regionální předseda spolu s členem výkonné rady Petrem Zimmermannem bude chtít s členy místní organizace sejít. Postup zvolených zastupitelů považuje vedení ODS za politicky nepřijatelný a škodící straně.

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Plzeňský obvod Slovany byl dlouhodobě baštou ODS. Od roku 1998 v něm byl starostou právě Lumír Aschenbrenner z ODS. I letos tam ODS volby vyhrála. Aschenbrenner na kandidátce byl, o post starosty ale už podle svých předvolebních prohlášení nechtěl usilovat. Chtěl se soustředit na obhájení senátorského mandátu, což se mu ale nezdařilo a do druhého kola nepostoupil.

Nevoli vedení strany vyvolal poté, co před druhým kolem senátních voleb poskytl své billboardové plochy kandidátce ANO Lucii Kantorové. Objevila se na nich společná fotografie Kantorové a Aschenbrennera a citát: "Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!", jméno Kantorové a výzva, aby ji lidé podpořili i ve druhém kole senátních voleb.

Kantorová v druhém kole voleb neuspěla proti kandidátovi STAN bývalému náčelníku generálního štábu Karlu Řehkovi, který nyní žije na severním Plzeňsku.

Proti billboardu se ozvali předseda ODS Martin Kupka i jeho předchůdce v čele strany, bývalý premiér Petr Fiala. Kupka uvedl, že se domluvil s Aschenbrennerem na přelepení billboardů. Kupka řekl, že i když senátor kandidátku z ANO přímo nepodpořil, považuje jako předseda strany billboard za nešťastný.

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Billboardy ale byly ještě těsně před začátkem druhého kola senátních voleb nepřelepené, v centru města začali pracovníci jeden z nich přelepovat až 15 minut před otevřením volebních místností.

Aschenbrenner v úterý podle Baxy ukončil členství ve straně. Potvrdila to manažerka ODS Karina Eismanová. Podle ní Aschenbrenner doručil písemné prohlášení o ukončení členství, ve straně byl 35 let.

ODS získala ve volbách v obvodu Slovany 25,81 procenta hlasů a osm mandátů, ANO a STAN po sedmi, Pro Plzeň čtyři, Chceme Plzeň tři a SPD dva zastupitele. Na koalici se dohodly ANO, STAN a uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců, k nim se přidali i čtyři členové ODS. Zbývající občanští demokraté zamířili do opozice.

Aschenbrenner už k tomu dříve na facebooku zveřejnil prohlášení o tom, že se ODS rozdělila. "Na účast v koalici jsme neměli jednotný názor. Eva Trůková, David Šlouf, Jan Kalián a Jan Hlaváček se rozhodli přijmout možnost podílet se na vedení obvodu. Lumír Aschenbrenner, Jan Mráz, Martin Kydlíček a Václav Seitz budou působit v opozici. Jde o rozdílné politické rozhodnutí, které navzájem respektujeme," stojí v prohlášení.

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Všech osm zastupitelů podle tehdejšího prohlášení nadále zůstávalo členy ODS a hlásí se k jejímu programu. "Nadále nás spojují stejné priority pro Slovany i dlouholetá spolupráce. Rozdílný pohled na povolební uspořádání není osobním sporem," říkají v prohlášení členové ODS na Slovanech

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