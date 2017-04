Z náměstí na Facebook. Politici dobývají sociální sítě, nasazují známé internetové baviče

před 18 minutami

Internetoví baviči a takzvaní influenceři, kteří dokáží v prostředí sociálních sítí ovlivňovat názory lidí, mají novou práci. Někteří z těch známějších nově začali pracovat pro politiky, aby vylepšili jejich obraz na sociálních sítích a pomohli jim vyhrát volby. Politikům už pomáhají Jakub Horák, Michael Skřivan či Jaroslav Cerman. Ministr financí Andrej Babiš chtěl do svého PR týmu dostat také známého marketingového specialistu Martina Jaroše, ten však spolupráci odmítl.

Praha - Na sociálních sítích patří mezi celebrity a jejich příspěvky na Facebooku či Twitteru dokážou v Česku zaujmout i desítky tisíc lidí. Internetoví baviči jako Jakub Horák, Michael Skřivan či Jaroslav Cerman, kteří na sociálních sítích píší hlavně vtipné a ironické komentáře, mají novou misi - pomáhají politikům vyhrát volby. Politici si je najímají, aby vylepšili svůj obraz a oslovili i mladé lidi, kteří se soustřeďují právě na sociálních sítích.

Například internetový bavič Michael Skřivan nejprve pracoval pro TOP 09, u ní ale nakonec skončil. S vylepšováním obrazu politiků na sítích ale nepřestal. "Teď konzultuji, radím poslancům a senátorům," vysvětluje Skřivan. Pro koho přesně pracuje, však nechce sdělit.

O kampaň Pirátů se zase bude starat Jakub Horák. "Díky Facebooku mohu cílit přesně na lidi, které můj vzkaz bude zajímat," popisuje svou práci. Podle Horáka jsou sociální sítě důležitým nástrojem, který nemohou politici pomíjet. "Nahrazují jiné druhy komunikace, třeba veřejná shromáždění," míní.

Za úspěchy šéfa hnutí ANO Andreje Babiše stojí i jeho marketingový tým. A jeho mozkem je Marek Prchal. Ten pomáhá přetavit politikovy myšlenky do stručných, ale úderných příspěvků. Daří se to. Jen osobní profil Babiše sleduje na Facebooku přes 100 tisíc uživatelů. U největšího rivala ČSSD je číslo jen pětinové.

Že je obraz na sociálních sítích důležitý, politici chápou. "Snažím se prezentovat svou práci a Facebook je jedním z vhodných prostředků," tvrdí například předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Ten podle informací Aktuálně.cz také využívá služeb jednoho z internetových bavičů. Hamáček tak ve facebookových příspěvcích třeba střílí na střelnici, jindy zas mluví s vojáky nebo pokládá květiny k pomníku.

Zájem byl i o Martina Jaroše, který se proslavil například populární reklamou s Chuckem Norrisem pro český T-Mobile. Snažil se ho zlákat Andrej Babiš, ale neuspěl.

"S panem Babišem jsem se sešel - na jeho pozvání. Nechci být ale součástí téhle party, nemám úplně tu mentalitu rohožky," tvrdí Jaroš s tím, že většina českých influencerů a bavičů bude ve volbách prosazovat nějakého kandidáta. "Buď z idealismu, nebo za peníze. Já ne. Nemám koho. V parlamentních volbách nevidím nikoho, koho bych s čistým srdcem doporučil," dodal.

Podle něj se vliv internetových bavičů a influencerů přeceňuje - žijí totiž ve svých sociálních bublinách, z nichž se těžko vystupuje. "Je to asi jako když si prdnete ve vaně. Na nějakou globální tsunami to není. Posledně si celý Facebook myslel, že jasně vyhraje Karel (Schwarzenberg, pozn. red.), protože on přece Facebook umí - a jak to dopadlo," uzavřel.

Internetové osobnosti pracují i pro prezidentské kandidáty. S kampaní Michala Horáčka pomáhá Jaroslav Cerman, který má blízko i ke straně Žít Brno.

Také předseda Institutu politického marketingu Karel Komínek připomíná, že podpora osobností známých na sociálních sítích ještě automaticky neznamená úspěch. "Jde o to, aby si správce profilu politika vybral důležité téma a zajímavě ho prezentoval lidem. Pro to musí mít člověk cit pro práci s komunitou a být nadaný v psaní. Pokud to splňuje, může to politikům pomoci," míní Komínek.

Podle něj budou na síti volby jiné než před pěti lety. Mezi nové trendy patří živé videopřenosy přímo na Facebook. A roli by mohli sehrát i youtubeři. "U nich je ale v Česku problém, že oslovují příliš mladé lidi, kteří nemohou třeba ještě volit. Kanál, který je zaměřen na středoškoláky a lidi do 25 let, je pro politiky těžce použitelný," hodnotí Komínek. Mladší lidé navíc nechodí tak disciplinovaně k volbám jako ti starší.

Jenže ani nasazení youtuberů se politici v budoucnosti zřejmě nevyhnou. "Bude potřeba je využívat. Problém s nimi ale je v tom, že nejsou moc vzdělaní," myslí si Skřivan a dodává, že by v budoucnu mohli pomáhat s osvětou. "Mohli by vysvětlit mladým, jak fungují volby, a vysvětlit jim, proč k nim jít."

Sociální sítě jsou v Česku rozšířené. Jen na Facebooku je zhruba 4,7 milionů Čechů. Na Instagramu milion a na Twitteru kolem 300 tisíc. A toto číslo každým rokem roste.

autoři: Jakub Zelenka, Lukáš Prchal

