Bateriový boom v Česku: Žádosti o úložiště odpovídají výkonu 150 Temelínů. Část investorů ale narazí
Bateriový boom v Česku: Žádosti o úložiště odpovídají výkonu 150 Temelínů. Část investorů ale narazí.
Bateriová úložiště získávají na evropském i českém energetickém trhu stále větší význam. Zájem investorů je obrovský: v Česku jsou evidovány žádosti o připojení úložišť s celkovým výkonem odpovídajícím 150 jaderným elektrárnám Temelín. Ne všechny projekty se ale uskuteční. Na rizika překotného rozvoje trhu upozornili účastníci kulatého stolu Aktuálně.cz.
„Bohužel do toho jdou lidé, kteří, jak já vždycky říkám, před pěti lety těžili bitcoiny, pak měli mařiče, potom diesely a teď jim někdo řekl, že baterka je zlatý důl,“ popisuje současnou situaci Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.
Podle něj by si měl každý, kdo uvažuje o výstavbě a provozování bateriového úložiště, nejprve důkladně promyslet obchodní i technickou stránku projektu.
„Pokud nemáte skutečně dobře připravenou strategii, silného agregátora, jasný business case nebo zajištěné zapojení průmyslových partnerů – tedy pokud nemáte zvládnuté ani samotné skládání obchodních příležitostí včetně jejich technického zajištění –, pak bych se do toho raději vůbec nepouštěl,“ varuje Fousek.
Energetika je maraton, ne sprint
„Je to sebevražedná mise,“ říká Jiří Novák, ředitel společnosti Aggregaat. Podle něj navíc spekulativní projekty některých investorů blokují kapacitu v distribuční a přenosové síti. Ta pak může chybět těm, kteří bateriová úložiště skutečně potřebují pro své podnikání.
„To znamená, že když přijde investor a řekne: ‚Chci postavit točivý zdroj na baterku nebo doplnit stávající fotovoltaiku o baterii, abych zvýšil její efektivitu,‘ může se stát, že už pro něj v síti nebude místo,“ upozorňuje Novák.
Varuje také před příliš optimistickými očekáváními ohledně návratnosti investic. Energetika je podle něj dlouhodobý byznys, v němž rychlý zisk nelze považovat za samozřejmost.
„Energetika je maraton, není to sprint. Řada moderních investorů, kteří do toho vstupují s vidinou rychlé návratnosti a rychlého zisku, aniž by dobře znali trh, bude podle mě velmi zklamaná. Procitnutí pak pro ně bývá velmi nepříjemné,“ dodává Novák.
Bez strategie a odborníků to nepůjde
Podobně se na situaci dívá také Václav Beránek, jednatel společnosti Solarmonitoring. Současný rozmach bateriových úložišť přirovnává k někdejšímu solárnímu boomu. Ani tentokrát podle něj řada projektů nepřežije první střet s realitou.
„Předtím to byl solární boom, teď tu máme bateriový boom. (…) Více než polovina z nich určitě odpadne,“ odhaduje Beránek.
Zároveň ale upozorňuje, že samotná investice do baterie nestačí. Pro úspěšný provoz je nezbytné mít promyšlenou strategii, odpovídající softwarové vybavení a kvalifikovaný technický tým.
„Jak už tady zaznělo, je to maraton. Nechci jen odrazovat ty, kteří se do tohoto oboru pouštějí, tvrzením, že baterie jsou špatné. Je ale potřeba mít jasnou strategii, kvalitní software a zkušené inženýry, kteří dokážou baterie opravovat. Právě na těchto odbornících se rozhodně nedá šetřit,“ zdůrazňuje Beránek.
Že provoz bateriového úložiště přináší i méně očekávané technické komplikace, ukazuje jeho vlastní zkušenost. Problémem může být například spotřeba energie potřebné k udržování provozní teploty baterií v zimních měsících.
„Zkušenosti jsou celkem zajímavé. Když je v zimě minus deset, minus patnáct stupňů a baterka stojí, má spotřebu 30 kilowattů. Ale když se musí ohřívat, má najednou spotřebu 70 kilowattů. A když nemáte příkon třeba od dispečera, tak ji musíte kanibalizovat z její vlastní energie,“ popisuje Beránek provozní úskalí vlastního úložiště.
Debata se vedle ekonomiky a technických nároků na provoz bateriových úložišť věnovala také připravenosti české legislativy na nástup této technologie a možnostem, jak mohou bateriová úložiště pomoci při rozsáhlých výpadcích elektřiny.
Partnery debaty jsou aggregaat a Solarmonitoring.