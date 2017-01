Básníka Olese exhumovaného na Olšanech převezou do Kyjeva, dohodl magistrát s ukrajinskými diplomaty

před 11 minutami

Do Kyjeva, odkud utekl v roce 1919, se v brzké době vrátí ostatky významného ukrajinského básníka Oleksandra Olese, které byly počátkem roku exhumovány na pražských Olšanských hřbitovech. Aktuálně.cz to sdělil pražský magistrát s tím, že se na tom dohodl radní pro sociální oblast Daniel Hodek (ČSSD) se zástupci ukrajinské ambasády. Na exhumaci Olesových ostatků reagovaly ukrajinské špičky včetně prezidenta Petra Porošenka, který nařídil ministrům zajistit jeho převoz zpět do vlasti.

O dalším osudu ostatků, které jsou uloženy v depozitáři Pražské správy hřbitovů, ve středu jednal s ukrajinskými diplomaty pražský radní pro sociální oblast Daniel Hodek (ČSSD). "Po dnešním jednání se zástupci velvyslanectví Ukrajiny jsem ihned pověřil ředitele Pražské správy hřbitovů, aby technicky zajistil převoz ostatků ukrajinského spisovatele a básníka Oleksandra Olesa do jeho rodiště," sdělil Hodek.

Ukrajinská strana podle Hofmana deklarovala zájem pro básníka Oleksandra Olesa a jeho manželku, jakožto významného ukrajinského občana, uspořádat důstojný pohřeb a jejich ostatky nechat uložit na významném kyjevském hřbitově. Rada pak o tom má být vyrozuměna.

Na exhumaci Olesových ostatků reagovaly ukrajinské špičky včetně prezidenta Petra Porošenka, který nařídil ministrům zajistit jeho převoz zpět do vlasti. Podle premiéra Volodymyra Hrojsmana má být převezen nejen Oles, ale i ostatky dalších významných ukrajinců pochovaných v zahraničí. Ředitel Pražské správy hřbitovů však Aktuálně.cz řekl, že o dalším osudu ostatků by měl podle zákona rozhodnout nájemce hrobového místa.

Oles utekl z vlasti před bolševickým režimem, prošel několika evropskými městy a nekonec se v první polovině 20. let usadil v Československu. V Praze žil i tvořil dalších dvacet let do své smrti v roce 1944. Pohřben byl na pražských Olšanských hřbitovech. Jeho ostatky byly exhumovány na počátku roku, když do jeho hrobu měla být uložena nová rakev. Hrobové místo si totiž pronajímala rodina, která s básníkem nebyla spřízněná.

Měl rád české pivo a rybaření Přestože Oleksandr Oles (1878–1944) dvě dekády žil a tvořil v Československu, jeho dílo zde překládáno téměř nebylo. Do Prahy přišel v první polovině 20. let, kdy měl už za sebou čtyři roky emigrace v různých evropských zemích, vysvětlil Aktuálně.cz historik a ukrajinista Bohdan Zilynskyj. Básník nejprve bydlel v lokalitách jižně od Prahy, hlavně v Řevnicích. "Snažil se pokračovat v básnické činnosti (psal hodně, někdy až moc), ale vydavatelské poměry v emigraci byly nepříliš příznivé – chyběly peníze i dostatek čtenářů," popsal Olesův pražský život ukrajinista. "Psal básně různých žánrů včetně milostných a satirických, ale asi hlavním tématem zůstala v jeho tvorbě vzdálená Ukrajina," vysvětluje. Básník významné vazby s českými osobnostmi nenavázal, i v jeho tvorbě české motivy téměř chybějí. Zilynskyj dodává, že Oles našel v posledních letech života zálibu v rybaření: "Stal se také milovníkem českého piva." V Sovětském svazu byl jako autor asi od roku 1930 na indexu, jeho díla směla vycházet až od 50. let, ale pouze s cenzurními zásahy. "Teprve v posledním čtvrtstoletí to pominulo, ale pozornost je mu věnována značná," uzavřel ukrajinista. Oles zemřel v Praze 22. června 1944 krátce poté, co se dozvěděl o smrti svého syna Oleha Olžyče, který je rovněž dodnes uznávaným spisovatelem. Olžyč byl jako jeden z vůdců OUN ve Lvově zatčen gestapem a zemřel při výslechu v koncentračním táboře Sachsenhausen.

autor: Michael Švec

