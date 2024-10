Bartošova digitalizace staveb pokračovat nebude, vláda vypíše novou zakázku

Vláda rozhodla nepokračovat ve vývoji digitalizovaných systémů stavebního řízení spuštěných 1. července. Pracovat bude na vypsání nové zakázky. Podle vlády byl problém se zadáním zakázky na vytvoření nových systémů, které se neuskutečnilo v souladu se zákonem.

Online systémy spuštěné v červenci kritizovali kvůli nedostatkům a chybějícím funkcím pracovníci stavebních úřadů i odborníci ze stavebnictví. Podle ministra dopravy a dočasně jmenovaného koordinátora vývoje stavebního řízení Martina Kupky i ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (STAN) tyto systémy nenaplňují nejen očekávání uživatelů, ale ani zákonné požadavky.

Letos spuštěné systémy stavebního řízení bude zatím možné podle návrhu novely stavebního zákona dočasně používat souběžně s původně využívanými systémy. Přechodné období bude podle Kupky datováno zpětně od 1. července letošního roku a potrvá do posledního dne roku 2027. "To znamená, že nový systém by měl být spuštěn nejpozději 1. ledna 2028," uvedl ministr. V příštím roce končí mandát současné vlády, takže termín spuštění systému připadá až na období příštího kabinetu.

Vláda plánuje nyní pracovat na vypsání zakázky na nový systém. "Jsou tam tři roky na to, aby Česká republika dokázala vytvořit základní procesní analýzu, která určí, co má být na konci celého systému, co ten systém má umět," doplnil Kupka. Ministr pro místní rozvoj Kulhánek uvedl, že letos spuštěné digitalizované systémy byly v některých směrech funkční, a proto vítěz nové zakázky bude moci využít jejich části a dále na nich stavět, pokud uzná za vhodné.

Otestovaný a zmonitorovaný systém by měl být podle Kulhánka zcela hotový za 32 až 38 měsíců. Bude nutné vypsat výběrové řízení, vypracovat zadávací dokumentaci, návrh vysoutěžit a následně zrealizovat. Hodnota celého projektu podle něj zatím nebyla vyčíslena, pohybovat by se mohla ve vyšších stovkách milionů korun.

Pětadvacet nezákonných bodů

Podle Kulhánka systémy spuštěné v létě vykazují 25 nesouladů se stavebním zákonem. Nebudou se ale zatím zcela vypínat a úřady a stavebníci je budou moci využívat v přechodném období. Omezí se některé evidenční povinnosti pro stavební úřady, pořizovatele a orgány územního plánování. Také se podle něj rozvolní náběh některých funkcí systémů.

Znění takzvaného "legislativního bypassu" bude podle návrhu novely platit i pro řízení vykonaná od 1. července. Úředníci tak budou mít právní jistotu, že již dříve i přes špatně fungující systém pracovali v souladu se zákonem. Zároveň se bude pracovat na technologickém řešení, jak současné systémy využívané úředníky propojit s těmi využívanými do 30. června.

Podle Kupky byl kromě technického stavu systémů problém se zadáním zakázky na jejich vytvoření, které se neuskutečnilo v souladu se zákonem. Pochybení potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Krajský soud v Brně. Systém v některých ohledech podle ministra dopravy neodpovídá platnému stavebnímu zákonu a data o propustnosti, které systém vykazoval, nemusely kvůli špatným funkcím odpovídat realitě.

Prodloužením realizace digitalizace stavebního řízení se podle Kulhánka Česká republika dostává do problému kvůli plnění milníků z Národního plánu obnovy. Bude tak třeba jednat se zástupci Evropské komise nad tím, jak minimalizovat rizika dopadu na omezení čerpání podpory z tohoto programu.

Předchozího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) odvolal 30. září na návrh premiéra Petra Fialy (ODS) z funkce prezident Petr Pavel. Návrh Fiala zdůvodnil právě špatně fungující digitalizací stavebního řízení.