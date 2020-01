Bartoš nadále vévodí pirátské straně. Pikal před druhým kolem volby odstoupil

Piráti si na svém celostátním fóru v Ostravě opět zvolili za předsedu strany Ivana Bartoše. Do druhého kola hlasování celostátního fóra strany společně s ním postoupil i místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal, který následně kvůli velkému rozdílu v počtu hlasů z volby odstoupil. O funkci se ucházel také poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Bartoš ve svém kandidátském projevu avizoval, že jeho cílem je účast Pirátů ve vládě po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2011. "Nové předsednictvo bude připravovat pirátskou stranu na sněmovní volby v roce 2021 s jasným cílem být v budoucí vládě této země. Chceme budovat skutečně svobodnou, vzdělanou a nejen digitálně propojenou společnost, založenou na vzájemné důvěře," sdělil Bartoš účastníkům celostátního fóra v Ostravě.

Právě nyní Piráti volí svého předsedu, jasným favoritem je dosavadní předseda Ivan Bartoš, z jehož kandidátského proslovu bych asi vypíchl následující slova. Mimochodem, během celého projevu neřekl jedno slovo - Babiš.

Pokud jde o problémy České republiky, jmenoval především zdravotnictví, životní prostředí, vzdělání, exekuce a bydlení. "Lékařská péče musí být dostupná, Česko se nesmí dostat do momentu, kdy bude nedostatek lékařů. Nutně potřebujeme řešit situaci naší krajiny. Je až smutné, jak nešetrně se chováme k naší vodě a lesům, pojďme konečně vnímat toto největší bohatství České republiky a začněme dělat opatření, která pocítí i naše děti," uvedl Bartoš a následně vzpomněl vzdělávání.

"Je třeba zajistit dobře zaplacené a motivované učitele a s tím související kvalitní a pestrou paletu vzdělávání. Pokulháváme v digitalizaci, občan by se měl v následujících letech stát díky nám váženým klientem státu, nikoliv jeho digitálním otrokem. Co mě velmi trápí, téměř čtyřicet procent lidí v České republice žije ve složité životní situaci. My se musíme zaměřit a konečně vyřešit problémy exekucí, kterých je v České republice téměř jeden milion," pokračoval Bartoš.

"Velkým tématem České republiky je také bydlení, každý rok sto tisíc lidí hledá dostupné bydlení. Musíme se také zaměřit na daňovou agendu, zdanění práce máme jedno z nejvyšších v Evropě," stěžoval si Bartoš.

O vzdělávání mluvil hodně také další kandidát na předsedu Mikuláš Ferjenčík, prohlásil, že se uchází o vedení strany, protože "chce přitáhnout pozornost k pěti zásadním tématům". Mezi nimi jmenoval také vzdělání, když prohlásil, že Česko by se mělo stát místo "montovny mozkovnou".

"Fungování našeho hospodářství, fungování našeho daňového systému, udržitelnost sociálního systému, modernizace školství, záchrana zdravotnictví a především řešení úzce propojených problémů narůstajícího sucha, umírajících lesů, znečistění a budoucnost energetiky," jmenoval jednotlivá témata.

Ferjenčík mluvil také o tom, co Piráti ve sněmovně prosadili. "Prosadili jsme registr smluv pro ČEZ, posílili jsme přístup k informacím, zajistili jsme nárok na minimální rodičovskou, zlepšili jsme podmínky pro domácí vaření piva, zlepšili jsme podmínky hráčům pokeru nebo jsme například omezili kumulaci funkcí politiků," podotkl Ferjenčík, který je místopředsedou rozpočtového výboru.

Kdo má zájem, toho vítám u sobotního zpravodajství z Celostátního fóra Pirátů v Ostravě. Zatím se můžete podívat na místo, kde budou Piráti dva dny jednat.

Na celostátním fóru mluvil také o reformě zdanění. "Je třeba snížit zdanění práce o 12 tisíc korun pro všechny zaměstnance, aby každý člověk, který chodí do práce, zaplatil na daních o tisícovku měsíčně méně," uvedl s tím, že peníze by šlo získat legalizací konopím. "Pojďme ho konečně legalizovat a peníze, které z toho budou, dejme třeba do důchodového systému nebo modernizace země," prohlásil za velkého potlesku přítomných.

Nejméně o programu mluvil třetí z kandidátů, místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal, který úvod svého proslovu věnoval děkování všem těm, kteří ho navrhli do vedení, a těm, kteří pracují ve prospěch strany. Své vystoupení pojal hodně osobně a popisoval, jak se dostal k pirátské straně.

"Upravoval jsem Wikipedii, vedl jsem oddíl, věšel ptačí budky, dělal táborového vedoucího, pořádal hry, vyprávěl příběhy, zakládal spolky. Byl jsem činorodý, snažil jsem se lidem kolem sebe udělat svět trošku lepším, barevnějším," popisoval.