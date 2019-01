Velká šance na oddlužení: Poslanci schválili změnu insolvencí, přehlasovali Senát

Po mnoha měsíčních debatách politiků schválila Poslanecká sněmovna způsob, jakým budou mít dlužníci možnost dostat se ze svých dluhů a zároveň alespoň částečně uspokojit věřitele. Poslanci už návrh jednou schválili, senátoři jim ho ale v prosinci vrátili a představili svoji verzi. Ve sněmovně s ní ale v úterý neuspěli.

Desítky a stovky tisíc lidí, kteří mají na krku těžko splatitelné dluhy, už vědí, jak se budou moci těchto dluhů zbavit. Poslanecká sněmovna v úterý odpoledne schválila způsob oddlužení, který prosazovali poslanci. Připomínky senátorů většina poslanců odmítla.

"Měli jsme obavu, že kdyby prošla senátní verze, lidé by si mysleli, že dluhy se nemají platit," prohlásil předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Postoj ANO byl klíčový, na úterním jednání klubu ještě seděl šéf dobročinné organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a přesvědčoval poslance, aby podpořili senátní verzi. Podle Pánka i mnoha dalších, kteří pracují s dlužníky, by senátní verze dala šanci na oddlužení ještě většímu počtu lidí.

Co mají dělat lidé, kteří mají dluhy a chtějí se jich zbavit, když dnes poslanci schválili novelu zákona, která jim má pomoci? Odpovídá jeden z nejviditelnějších zastánců novely Patrik Nacher z ANO, který tvrdí, ze novela pomůže každému, kdo se aspoň pokusí poctivě splácet dluhy pic.twitter.com/RIxgPRzx2g — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 22, 2019

Hlavním obhájcem poslanecké verze, která navazovala na vládní návrh, byl ministr spravedlnosti za ANO Jan Kněžínek. "Jednoznačně preferuji poslaneckou verzi, protože je výhodná pro věřitele i dlužníky. Pokud by byla schválena senátní, mohla by nastat situace, že přes pětileté oddlužení by věřitelé nemuseli dostat ani korunu. To není dostatečně motivující a výhodné," tvrdil Kněžínek.

Všichni zákonodárci se ale shodují, že poslanecká verze novely pomůže oproti současnému stavu mnohým lidem, kteří zatím nemají šanci se dluhů zbavit. Nově se budou moci přihlásit do systému, na jehož konci nemusí mít po pěti letech ani korunu dluhů. Podmínkou takového oddlužení je, že po celých pět let se budou za dohledu insolvenčního správce snažit své závazky maximálně splácet a budou žít jen za minimum peněz na živobytí. V případě seniorů a některých dalších skupin občanů jde o lhůtu tří let.

Dále by měli splnit podmínku, o kterou se poslanci se senátory přetahovali. Poslanci setrvali na tom, že po pětileté lhůtě zasedne soud a řekne, jestli si konkrétní osoba úplné oddlužení zaslouží, nebo ne. Proti takto podmíněnému ustanovení hlasoval v prosinci Senát.

"Představa, že dlužník bude žít pět let na hranici bídy, aby se poté dozvěděl, že to bylo všechno zbytečné a dluhy mu zůstávají, dělá z oddlužení jen hypotetickou možnost," přidal se k senátorům i předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. I on, stejně jako další příznivci senátní verze úprav, ale hlasoval nakonec v úterý pro poslaneckou verzi. Všichni poslanci bez rozdílu totiž tvrdí jedno: i poslanecká verze znamená oproti minulosti velmi výrazné zlepšení situace pro dlužníky a jejich rodiny, pro věřitele a v konečném důsledku také pro stát.

