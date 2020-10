První český terorista chce na svobodu, žádost o propuštění načasoval na den přesně

Důchodce Jaromír Balda je aktérem svého času nejsledovanější kriminální kauzy v Česku. Ve Středočeském kraji způsobil srážku dvou vlaků se stromem, když dřeviny pokácel a nechal padnout na koleje. Nehody chtěl svést na muslimy. Za teroristické činy dostal trest čtyř let vězení. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že Balda podal žádost o podmíněné propuštění. Má za sebou dvě třetiny trestu.

Bylo 1. června 2017, když se na trati Turnov-Všetaty střetl padesátitunový vlak s dvanáctimetrovou olší. Ve vlaku sedělo devět cestujících, stroj jel v tu chvíli rychlostí 70 kilometrů za hodinu. 28. července téhož roku se opakoval stejný scénář na trati Česká Lípa - Mladá Boleslav kousek od Bělé pod Bezdězem. Stejně rychle jedoucí vlak se šesti cestujícími najel do čtrnáctimetrové borovice, strom rozlomil vejpůl.

Nikomu z cestujících se nic nestalo. Na místě obou nehod byly rozházené letáky napsané záměrně zkomolenou češtinou, podle nichž se hlásí k odpovědnosti islámští radikálové. V únoru 2018 si kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu přišli pro Jaromíra Baldu, který obě nehody způsobil. Za teroristický čin a vyhrožování teroristickým činem dostal u soudu čtyři roky nepodmíněně.

Jak zjistil deník Aktuálně.cz, Balda nechce strávit za mřížemi celý trest. Požádal o podmíněné propuštění. "Žádost byla podána 23. října, zatím nebylo nařízené jednání," potvrdil zjištění Aktuálně.cz Jiří Rajm, předseda Okresního soudu v Nymburku, jenž bude Baldovu žádost vyřizovat. Senior sedí ve věznici v Jiřicích, jež spadá právě do pravomoci nymburského soudu.

Za mřížemi už dva roky a osm měsíců

Balda je za mřížemi od 20. února 2018, kdy ho soud po sdělení obvinění poslal do vazby. Pobyt ve vazební cele se započítává do absolvovaného trestu. Senior si však nemohl říct o propuštění po půli trestu, jak bývá obvyklé. Čtyřletá sazba je výjimečně pod spodní hranicí obvyklého trestu za teroristický čin, soud ji uložil vzhledem ke specifickým okolnostem případu.

"Teroristický čin patří mezi zločiny výslovně uvedené v trestním zákoníku, u kterých lze odsouzeného podmíněně propustit nejdříve po výkonu dvou třetin trestu," vysvětlila Aktuálně.cz Hana Černá, mluvčí Krajského soudu v Praze, jenž Baldův případ vyřizoval v prvním stupni. Dvě třetiny trestu mu uplynuly minulý týden, páteční žádost načasoval Balda na den přesně.

Trest strávil ve věznici Jiřice ve stejnojmenné obci, která leží na půl cesty mezi Benátkami nad Jizerou a Lysou nad Labem. Soud mu určil druhý nejpřísnější režim - s ostrahou. Káznice je známá svým projektem otevřená věznice, jenž pracuje s odsouzenci připravujícími se na návrat do života. Pro necelé čtyři desítky vězňů jsou určené ubikace bez dozoru, mříží či drátů. Baldy se tento režim nicméně netýkal.

Zatemnění mysli

Vedení káznice nechtělo žádost odsouzeného seniora komentovat. Její mluvčí, vedoucí zmíněného projektu a bývalá ředitelka nápravného zařízení Hana Prokopová, jen v obecné rovině Akuálně.cz popsala, jak věznice na žádost o podmíněné propuštění obvykle reaguje.

"Na základě podané žádosti o podmíněné propuštění si příslušný soud na věznici vyžádá hodnocení a rozsudková data odsouzeného. Hodnocení vypracovává kmenový vychovatel společně s odbornou komisí oddělení výkonu trestu. Odsouzený je se zněním hodnocení seznámen a toto seznámení stvrzuje svým podpisem. Standardně vypracování hodnocení a jeho odeslání soudu trvá zhruba týden," sdělila.

"Koran nam prikazovati zabijeti vas" Na místě obou činů nechal Jaromír Balda několik letáků, které měly vzbudit dojem útoku islámských extremistů. "Allah akbar czeski neverici pes. Mi tadi s nami Islam a djihad," stálo v prvním. Na místě druhé kolize se psalo ve vzkazu následující: "Další train dlouhodlouho dlouhonejeti. nas abu imam rzikati disch video videt to dobra práce. czeski neverici pesi biti zbabovateli nebudou jezditi train, nebudou jezditi bus nebudou proti nam bojovati."



Podobné letáky vylepoval i na Mladoboleslavsku v průběhu podzimu 2017. "Koran nam prikazovati zabijeti vas neverici pesi všude kde vas mi potkati. disch vi nas nerespektovati mi brzí moc to udelati. Mi taki udelati 2 test jak zastaviti vasi vlak. 1 u Bakof 2 u Bela Bezdez," psal v jednom z nich.

Hodnocení zahrnuje chování vězně během trestu, obdržené kázeňské odměny či naopak udělené kázeňské tresty. Balda navíc musel ve vězení absolvovat psychiatrickou terapii, i její průběh by se měl objevit v hodnocení. Pokud soud jeho žádosti vyhoví, starý pán se obratem na svobodu dostat nemusí. Jestliže proti tomu podá žalobce stížnost, konečné slovo bude mít nadřízený Krajský soud v Praze.

"Znalci v podstatě potvrdili, že vlivem informací, které k němu doléhaly z veřejné sféry a které se týkaly hrozeb, jež mají vytvářet uprchlíci islámského vyznání, se v jeho těle znásobovaly organické procesy, které mu laicky řečeno zatemňovaly mysl a bránily se rozhodovat racionálně," vysvětlil Baldovy motivy k činu rozsudek, jejž vynesl senát v čele s předsedou Jiřím Wažikem.

"Zoufalý křik starého dědka"

Podobně o tom mluvil sám důchodce, když s ním loni v lednu hlavní líčení začalo. Tehdy měl za sebou víc než deset měsíců ve vazbě. "Byl to zoufalý křik starého dědka k těm mladším, aby si dali pozor. Za toho tři čtvrtě roku, co sedím na Pankráci, se mi to v hlavě trochu srovnalo," prohlásil u soudu. Neusiloval prý o teror, chtěl jen vyburcovat lidi proti údajné invazi uprchlíků.

Soud ale jasně uvedl, že Baldův čin mohl skončit se ztrátami na životech. K tragédii měla blízko především první nehoda. "Pokud by v tomto případě došlo k vykolejení vlevo ve směru jízdy, tak by pád soupravy směřoval na komunikaci, která vede pod srázem podél tratě. Mohlo by dojít ke zranění nebo usmrcení strojvedoucího, dalších zaměstnanců přepravy, cestujících a uživatelů pozemní komunikace," upozornil soudce Wažik.

Poslední měsíce před svým zatčením se Balda angažoval ve prospěch SPD Tomia Okamury. Hnutí pomáhal s kampaní do sněmovních voleb v říjnu 2017. Strach z imigrantů a násilí vůči nim pravidelně probíral s okresní koordinátorkou hnutí v okrese Blankou Vaňkovou. "Bud do pr*dele z brokovnice mu ustřelit hlavu, tamtoho podříznout, tamtoho hodit z mostu," psal jí. S Baldou si vyměnili téměř čtyři tisíce e-mailů.

Vedle organické poruchy osobnosti zmínil předseda soudního senátu Wažik další rozměr, jenž Baldu dovedl k jeho skutku - manipulaci. "Manipulace veřejně vystupujícími osobami, které právě důvěřivost a obecný strach osob, jako je obžalovaný, využívají ve svůj prospěch. Obžalovaný je tak určitým způsobem obětí této manipulace," vysvětlil.