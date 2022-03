Šéf Lán připravil Hrad o miliony, řekly soudy. Mynář mu loni poslal odměny 300 tisíc

Šéf Lesní správy Lány Miloš Balák byl loni odsouzen za manipulaci dvousetmilionové zakázky, minulý týden mu odvolací soud trest potvrdil. Od loňského června je obžalovaný i za manipulaci při prodeji kamene ze sídla prezidenta. Kancléř Vratislav Mynář mu přesto dal za loňský rok odměny 300 tisíc korun a odmítal ho odvolat. I nyní po pravomocném verdiktu Hrad mlčí, Balák je prý na dovolené.

Když ve čtvrtek vrcholilo soudní řízení s ředitelem Lesní správy Lány Milošem Balákem, jeho právník Lukáš Trojan odvolacímu Krajskému soudu v Praze doložil ještě další Balákovy výplatní pásky. Pokoušel se tak dokázat, že si Balák nezaslouží platit pokutu 1,8 milionu korun, kterou mu uložil okresní soud, protože jeho příjmy nejsou tak vysoké. Neuspěl. Soud peněžitý trest pravomocně potvrdil a s ním i tři roky ve věznici s ostrahou.

Soudci Ladislavu Koudelkovi advokát Trojan, který v minulosti pracoval i pro kancléře Vratislava Mynáře, předložil seznam odměn pro Baláka za loňský rok. Z něj plyne, že z hradního rozpočtu, který spravuje právě Mynář, dostal šéf Lán nad svůj řádný plat ještě dalších 300 tisíc korun.

Předseda Senátu se probíral na jednotlivých listech rozepsanými odměnami po čtvrtletích a sečetl 180 tisíc korun. Na pátém listu ho překvapila částka 120 tisíc korun. "Špatně jsem vám rozuměl, pane doktore, myslel jsem, že ta poslední částka má být součtem," uvedl soudce. "Ne ne, dohromady je to," upřesnil Trojan, že Hrad loni skutečně poslal Balákovi na odměnách 300 tisíc.

Peníze mu Mynář poslal i přesto, že byl Balák dvojnásobně obžalovaný z toho, že chtěl manipulacemi zakázek připravit Hrad o miliony korun. Loni v květnu ho kladenský okresní soud za zmanipulování tendru na zpevnění břehů lánské vodní nádrže ve prospěch firmy Energie - stavební a báňská nepravomocně poslal na tři roky do vězení. A od listopadu stejný soud řeší obžalobu, že Balák této firmě pod cenou prodal kámen z Lán, čímž Hrad připravil o 1,3 milionu korun. Oběma soudům předcházelo měsíce trvající policejní stíhání.

Aktuálně.cz se od Baláka i Mynáře pokoušelo zjistit, čím si šéf Lán vysokou odměnu zasloužil. Ani jeden na dotazy nereagoval. Balákovy odměny Mynář dlouhodobě tají.

Aktuálně.cz a Respekt už dříve informovaly, že z podílu na manipulacích zakázek v Lánech společně s Balákem policisté podezřívali i samotného Mynáře. Přes prezidentskou ochranku se k němu ale nedostali, ochránila ho i před policejními odposlechy.

Prověřování Mynáře zabránila Zemanova ochranka Podle zjištění Aktuálně.cz a Respektu policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu měli v akci pojmenované Prak původně spadeno i na jednoho z nejbližších lidí Miloše Zemana - vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře.

Ještě než Hrad získal podezření, že detektivové v Lánech operují, se jim na pár dnů podařilo nainstalovat odposlech do Balákovy lánské kanceláře. A dle několika zdrojů redakcí nahráli schůzku Baláka s Mynářem. A také to, že kancléř Baláka ohledně zakázky, na kterou měl jeho podřízený vypsat veřejnou soutěž, diriguje.

Podezření, že na začátku plánu na vyvedení desítek až stovek milionů nestál jen Balák, ale také jeho nadřízený Mynář, však policisté neprokázali. Přes muže, kteří mají v popisu práce střežit prezidenta, se nedostali a ti tak Mynářovi posloužili jako ochrana před policejními odposlechy.

"Výsledky dokazování jsou takové, jaké se podařilo opatřit. Nic dalšího se zajistit nepodařilo," komentoval to u soudu dozorující státní zástupce Jiří Pražák. Kauza byla podle něj specifická tím, v jakém prostředí se vyšetřování odehrávalo - tedy že šlo o chráněné a veřejnosti uzavřené sídlo prezidenta.

Už při přípravě zakázky dostal tři čtvrtě milionu

Reportéři se s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím výši odměn pokoušeli zjistit už loni v létě. Hrad ale odkázal na Lesní správu Lány a její šéf na žádost v rozporu se zákonem nereagoval.

Aktuálně.cz se ale tehdy podařilo zjistit částky za tři roky, v nichž Balák mimo jiné připravoval stavební zakázku, za niž nakonec dostal tři roky vězení a pokutu 1,8 milionu. Lány detektivům přiznaly, že Balák v období od března 2014 do března 2017 dostal na odměnách více než tři čtvrtě milionu.

Mynář vybral Baláka do funkce ředitele Lesní správy Lány v roce 2014 bez výběrového řízení. Až dosud ho s odkazem na presumpci neviny odmítal z funkce odvolat. Policejní zásah se odehrál už v roce 2017, téměř před pěti lety. V průběhu té doby se naopak Mynář ve prospěch svého podřízeného pokoušel ovlivnit soudce i tehdejšího ministra spravedlnosti, aby vyhověli stížnostem proti stíhání.

Reportéři v minulosti rozkryli, že na regulérnost zakázky, u níž soud později potvrdil, že ji Balák zmanipuloval, měly dohlížet Mynářovy blízké firmy. Balák k tomu policii ani u soudu nic neřekl. Dlouhodobě tvrdí, že je nevinný a k žádné manipulaci nedošlo.

Technický i právní dozor zajišťovali Mynářovi známí Znalec Martin Teyschl působí také jako předseda představenstva brněnské firmy GEOtest a je jejím spolumajitelem. Stejná společnost dohlížela na samotné stamilionové práce při zpevňování břehů klíčavské nádrže. Zakázku dostala bez zákonného tendru, protože je Balák nacenil pod limit, nad který by musel vyhlásit řádnou soutěž. Odposlechy zachytily, jak se dnes s Balákem odsouzený manažer Energie Libor Tkadlec opakovaně chlubil, že velkou část prací na druhé etapě sice Hrad zaplatí, ale nikdy se neprostaví.

To, že je Mynářův známý, na získání zakázky na dohled ale prý vliv nemělo. "To je historická věc. To s tím vůbec nesouvisí. Těmto věcem se věnujeme, tak jsme se o zakázku přihlásili," uvedl už dříve Teyschl.

Na právní dozor zpevňování břehů Klíčavy si Balák najal brněnskou advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába. Za roky 2015 a 2016 se Lesní správa Lány zavázala advokátům dvakrát vyplatit až 1 999 999 korun. Limit pro to, aby se musely právní služby soutěžit, je dva miliony.

I Jestřába s Tománkem kancléř Mynář velmi dobře zná. V roce 2014 mu zprostředkovali neobvykle levný nákup vily v pražských Strašnicích od advokáta Víta Širokého, který proslul třeba zastupováním odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Oba právníci také poslali celkem 1,7 milionu korun na poslední prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Statisíce darovali i straně SPOZ, v níž se Mynář angažoval.

Mezitím šéf Lán vypisoval další podezřelé zakázky. Mimo jiné poslal miliony rodině muže, který předtím prodal pozemek pro stavbu soukromé vily Miloši Zemanovi. Obchod vyjednával Mynář. Další peníze šly advokátovi, který Mynářovi zprostředkoval neobvykle levný nákup jeho pražské vily. A také sponzorovi prezidentské kampaně Miloše Zemana.

Mynář čeká, až se Balák vrátí z dovolené

Na dotaz, jak s Balákem naloží, Mynář nereagoval ani po čtvrtečním pravomocném rozsudku. Soud mimo jiné zakázal Balákovi na čtyři roky výkon činnosti, tedy i řízení Lán. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček to zdůvodnil tím, že Balák je na dovolené.

K tématu rozhodnutí KS v Praze o potvrzení trestu řediteli LSL Miloši Balákovi se Kancelář prezidenta republiky vyjádří podrobněji v průběhu příštího týdne. V současné době čerpá Ing. Miloš Balák řádnou dovolenou. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 26, 2022

Premiér Petr Fiala (ODS) mezitím v neděli v České televizi čelil dotazům Václava Moravce, zda v případě, že Zeman vyhlásí při svém odchodu z funkce amnestii, která by se Baláka týkala, ji spolupodepíše.

"Toto budu řešit, až mně to někdo předloží. Zatím mně to nikdo nepřeložil, nikdo mě o to nepožádal. Miloš Zeman o tom se mnou nemluvil, takže to vůbec není téma, kterým bych se zabýval," uvedl Fiala.

Zeman má ale také pravomoc udělit Balákovi jako jednotlivci milost a odpustit mu tím už uložený trest. V tomto případě zákon spolupodpis premiéra nevyžaduje.