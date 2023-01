Šéf Lán nadržoval "své" firmě. Žalobkyně pro něj navrhuje výrazně přísnější trest

Nyní už bývalý ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák čeká na to, jak dopadne jeho druhá trestní kauza. V první dostal tři roky vězení a následně milost od prezidenta Zemana. Druhá je u odvolacího soudu. Aktuálně.cz zjistilo, jaký trest pro Baláka u soudu druhé instance navrhuje žalobkyně. Je tvrdší než ve vyneseném nepravomocném rozsudku. Součástí návrhu je, aby Balák zaplatil 1,6 milionu korun.

Miloš Balák připravil podle verdiktu Lesní správu Lány o 1,35 milionu korun. Pod cenou prodal spřízněné firmě kámen, který se v oboře vytěžil. Kladenský soudce Ivo Poštolka ho potrestal za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Uložil mu pokutu 870 tisíc, současně mu zakázal po čtyři roky působit v řídicích funkcích státních organizací.

Kauza je od počátku ledna u nadřízeného Krajského soudu v Praze. Dnes už bývalý šéf lánské obory, ve funkci skončil loni v prosinci, se proti verdiktu odvolal. Pro další vývoj případu je však důležitější, že se odvolala dozorová státní zástupkyně. Díky jejímu zásahu může Balák dostat přísnější trest.

"Je navrhován trest odnětí svobody dvou let, jehož výkon by byl podmíněně odložen na dobu tří let, dále trest zákazu výkonu funkce statutárního zástupce organizačních složek státu a jiných právnických osob s majetkovou účastí státu na dobu čtyř let a peněžitý trest 1,6 milionu korun," sdělil Aktuálně.cz mluvčí krajského soudu Jiří Wažik.

Původní trest byl "nepřiměřeně mírný"

Kdyby se odvolal pouze Balák, už by podle trestního řádu nesměl dostat přísnější trest než u soudu první instance. Po angažmá státní zástupkyně však na něj u Krajského soudu v Praze může dopadnout tvrdší rozsudek. Spis je u soudu od 5. ledna, kauzu vyřizuje soudce Ladislav Koudelka. Jednání zatím nenařídil.

Případ dozoruje a před soudem zastupuje žalobkyně Denisa Sotáková z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Už v prosinci Aktuálně.cz řekla, proč se obrátila na odvolací soud. "Odvolání bylo podáno v neprospěch obžalovaného do výroku o trestu, který považuji za nepřiměřeně mírný," uvedla tehdy.

Návrh trestu poslaný k odvolacímu soudu odpovídá tomu, jakou sankci pro Baláka marně žádala už kladenského soudce Poštolku. Balák se odvolal proti celému rozsudku. "Absolutně nesouhlasím s obviněním, které se nezakládá na pravdě. Žádná škoda Lesní správě nevznikla," prohlásil bývalý šéf Lán během procesu.

Lány přišly o 1,35 milionu korun

Kámen v lánské oboře těžila po Balákově objednávce firma Energie - stavební a báňská. Společnost dobře znal. Roky sponzorovala ženský basketbalový klub ve Strakonicích, který Balák svého času řídil. Za těžební práce v oboře v letech 2015 a 2016 správa firmě zaplatila 2,9 milionu korun.

Třetinu získaného kamene, tedy 18 tisíc tun, odkoupila sama Energie. Cenu stanovila Lesní správa Lány na 50 korun za metr krychlový. Částku určila v této výši, protože zahrnovala také to, že Energie kámen sama zpracuje. Jenže jeho drcení už správa zaplatila v první zakázce, ve skutečnosti ho tak uhradila dvakrát.

Státní zástupkyně Sotáková vypočítala, že Balák si měl říct o cenu 125 korun za metr krychlový kamene. Lesní správa Lány by si díky tomu přišla na 2,25 milionu korun. Kvůli původní ceně však od Energie dostala jen 900 tisíc. Rozdílová částka je škoda, kterou se Balák na hospodaření lánské obory podle obžaloby provinil.

Jak žalobkyně upozornila v průběhu hlavního líčení, zakázka byla výsledkem úmluvy Baláka s Energií. Rozhovory obou stran zaznamenaly policejní odposlechy. "Obžalovaný o svém plánu čile komunikoval se zástupcem společnosti Energie," shrnula záznamy před vynesením verdiktu žalobkyně Sotáková.

"Zřejmá náklonnost k Energii"

"Naplnil všechny zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, neboť (…) prodal majetek Lesní správy Lány za nepřiměřeně nízkou cenu. Tímto jednáním způsobil na majetku státu ve správě Lesní správy Lány značnou škodu (…) a současně obohatil jiného," stojí v rozsudku soudce Poštolky, který má Aktuálně.cz k dispozici.

Soudce Poštolka v odůvodnění verdiktu doložil, že Balák znal skutečnou tržní cenu vytěženého kamene. Podle něj jednoznačně rezignoval na povinnosti řádného hospodáře, k jejichž dodržování byl coby ředitel Lesní správy Lány zákonem zavázán. A Poštolka také ve verdiktu vysvětlil, proč takto Balák postupoval.

"Pokud jde o pohnutku obžalovaného, jeho jednání lze vysvětlit jeho zřejmou náklonností ke společnosti Energie, kterou opakovaně zvýhodnil," popsal. Na druhou stranu kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu nezjistili, že by se Balák na trestní transakci obohatil. V rozsudku to konstatoval také soudce.

Balák odešel z Lán na konci roku

Soudce Poštolka ve verdiktu uvedl u Energie a Baláka sousloví "opakovaně zvýhodnil" ze zjevných důvodů. Energie už jednou dosáhla díky němu od Lesní správy Lány na zakázku. Správa jí svěřila zpevnění břehů vodní nádrže Klíčava za 230 milionů korun. Podmínky soutěže si přitom firma po dohodě s Balákem nastavila sama pro sebe.

Krajský soud v Praze ho kvůli tomu loni v březnu pravomocně potrestal za zjednání výhody při veřejné zakázce. Dostal tři roky vězení a pokutu 1,8 milionu korun. Prezident Miloš Zeman ho však hned dva dny po rozsudku omilostnil. "Byl dosud bezúhonný, je prezidentu republiky znám jako mimořádně pracovitý a kvalifikovaný vedoucí zaměstnanec," zdůvodnil milost Hrad.

Miloš Balák loni 14. října oznámil, že na funkce ředitele Lesní správy Lány rezignuje. Fakticky v ní skončil 31. prosince. Do Lán ho v roce 2014 přivedl bez výběrového řízení vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Hrad už oznámil Balákova nástupce ve funkci. V konkurzu zvítězil bývalý manažer státního podniku Lesy ČR Pavel Rus.