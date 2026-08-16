Babišův podfuk na NATO. Vojáci letiště několikrát odmítli, vláda jim ho vnutila

Jedním z kroků, jak chce současná vláda Andreje Babiše posílit obranné výdaje, jsou investice do letišť. To karlovarské tak bude převedeno pod ministerstvo obrany, které ze svého rozpočtu zajistí jeho provoz i rozsáhlou modernizaci. Splní se tak dlouholeté přání regionálních politiků z Babišova hnutí. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz z neveřejných dokumentů, sami vojáci letiště odmítají.
„Převezmeme karlovarské letiště od kraje a dáme to pod armádu a budeme tam investovat do přistávací dráhy, která se prodlouží a rozšíří,“ oznámil na začátku května premiér Andrej Babiš (ANO). Tím potěšil především samotný region vedený hejtmanem Petrem Kubisem (ANO). Provoz na jeho letišti totiž skomírá a kraj nemá peníze na zásadní modernizace.
Takové převedení areálu pod ministerstvo obrany navíc vládě pomůže i marketingově před zraky Severoatlantické aliance. Investice do letiště se smíšeným provozem – zatím se mluví o vstupní sumě 1,23 miliardy korun – totiž půjdou z obranného rozpočtu, čímž se zvýší jeho podíl na HDP.
Na konci června tak vláda na základě podnětu hejtmana Kubise rozhodla, že stát karlovarské letiště skutečně převezme. Formálně by k tomu mělo dojít do konce letošního roku.
Letiště a nemovitosti pak do správy získá státní podnik LOM Praha. Nicméně je otázkou, jak opravny, které se už dnes starají o přerovskou Bochoř a v Pardubicích zase provozují centrum leteckého výcviku, zvládnou chod další adresy. „K možnému provozování letiště se nebudeme prozatím vyjadřovat, protože nyní probíhá celá řada různých jednání, kde se teprve upřesňují dílčí postupy,“ oznámil jen Pavel Lang, mluvčí státního podniku.
Armáda: Nedoporučujeme
Nicméně jak vyplývá z dokumentů, které redakce deníku Aktuálně.cz získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, sama armáda minimálně třikrát odmítla svůj vstup na karlovarské letiště. To znamená, že nyní ji premiér, ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a hejtman Petr Kubis tlačí do něčeho, s čím dřív nesouhlasila.
Poprvé se tak stalo v květnu roku 2022. To na ministerstvo obrany dorazil dopis od Alice Justiny Undus, jednatelky západočeského letiště. Na ozbrojené síly se obrátila s „nabídkou spolupráce ve věci možného využití letiště Karlovy Vary Armádou ČR.“ Obrana pak požádala o vyjádření generální štáb.
Ten ve svém dopisu z 1. června 2022, který nese elektronický podpis nynějšího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče, uvedl, že dle platné koncepce schválené vládou je využití letiště plánováno „zejména pro řešení nevojenských krizových situací“.
A armádní velení ještě v dokumentu adresovaném ministryni obrany Janě Černochové (ODS) dodalo: „V souvislosti s řešením využití letiště Přerov-Bochoř a letiště Prostějov a plánovanou změnou jejich charakteru na vojenské letiště a nedořešenou otázkou využití letiště Plzeň-Líně nedoporučuji v současnosti zavazovat ministerstvo obrany k využití letiště Karlovy Vary v míru. Jeho využití je plánováno v krizových situacích obdobně, jako je to i u dalších letišť.“
„Není pro potřeby armády nutné“
Po několika týdnech však ministerstvo muselo věc řešit znovu. To se na resort v září 2022 obrátil přímo hejtman Petr Kulhánek (STAN). I tehdy si obrana vyžádala stanovisko generálního štábu. A to se nijak nezměnilo. Karel Řehka opět oznámil: nedoporučujeme.
Téma se podle dokumentů získaných na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dostalo na přetřes opět po roce. Na začátku října 2023. „K plnění svých úkolů Armáda ČR prioritně využívá vojenská letiště. (…) Letiště Karlovy Vary je v případě řešení krizové situace jedním ze záložních letišť, ale jeho rozšíření není pro potřeby Armády ČR nutné,“ potvrdil generální štáb svou dlouhodobou pozici.
Teď je ale všechno jinak. Po schválení vládou bude karlovarský areál primárně využíván jako vojenské letiště českou armádou, přičemž zůstane zachován jeho status mezinárodního letiště pro civilní provoz.
Ministerstvo obrany uvádí, že areál na západě Čech je možné využít „v době krize a k plnění spojeneckých závazků v rámci Severoatlantické aliance, k zabezpečení letištního manévru a dislokaci jednotky zabezpečení vzdušných sil, pro vybudování společného operačního střediska (…), případně k rozšíření aktivit jednotek teritoriálních sil Armády České republiky“.
Rozšířit o 15 metrů
Hnutí ANO přitom o příchod armády do západních Čech usiluje dlouhodobě. Pár dní před sněmovními volbami v roce 2017 na letiště dorazil ministr obrany Martin Stropnický, ministr dopravy Dan Ťok, hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (všichni ANO) a společně s tehdejším náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem oznámili vznik nového výcvikového centra na okraji Doupova. K tomu doteď nedošlo.
A řešila se i budoucnost samotného karlovarského letiště, kde tehdy přistálo dopravní letadlo Casa i dvoumístný bitevník L-159. Mluvilo se o tom, že by tam mohlo vzniknout malé detašované pracoviště vzdušných sil.
„V případě zapojení letiště do větších plánů a mezinárodních cvičení by ovšem musela být rozšířena současná přistávací dráha zhruba o 15 metrů, aby splňovala podmínky i pro přistávání těch největších letounů, které jsou v alianci,“ informovalo ministerstvo obrany v roce 2017.
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