Babišův graf, který na Aukru prodával novinář Veselý, se vydražil za 25 tisíc

Graf státních výdajů na důchody podepsaný premiérem Andrejem Babišem se na internetovém aukčním tržišti Aukro.cz vydražil za 25 tisíc korun. Premiér graf podepsal v show novináře Luboše Xavera Veselého, kterému jej poté věnoval. Ten avizoval, že podepsaný dokument zkusí vydražit, s premiérem se dohodli, že získané peníze dá na dobročinné účely.

Aukci na internetovém tržišti založil přímo novinář Veselý, "legendární graf Andreje Babiše s podpisem" o rozměru A3 tam umístil s vyvolávací cenou jedna koruna. Do aukce se během deseti dní zapojilo 21 přihazujících, dražba skončila v sobotu odpoledne.

V posledních hodinách aukce o ní informoval na svém Twitteru také sám Babiš, který příspěvek pojal jako výzvu pro své odpůrce, aby do ní přihodili, a přispěli tak na dobrou věc. Podle něj Veselý získané peníze pošle na dobročinné účely. Na grafu se nachází srovnání výdajů státního rozpočtu na důchody od roku 2013 až do plánovaných výdajů v roce 2020.

Babiš je svou zálibou v tištěných grafech proslulý, často je nosí do sněmovny, ale i na setkání s novináři či do televizních debat a rozhovorů. Grafy si prý vezl i do Bílého domu na schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Vím, že mě na Twitteru nesnášíte, ale tohle sem dát musím. Xaver draží můj podepsaný graf. A řekl, že to půjde na dobrou věc. Tak to je výzva pro ty největší hatery. Kdo to nedá, tak je hater na baterky✌https://t.co/npTs69TrvD — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 6, 2019

Dražba se během několika dní stala jednou z nejsledovanějších na Aukru, vidělo ji téměř jedenáct tisíc lidí, přestože přihazujících nakonec bylo pouze 21.

Veselému premiér graf věnoval přímo v jeho talkshow Xaver Live, kterou na internetu zároveň živě streamoval. "Nebyl byste tak hodný a nevěnoval mi jeden?" zeptal se Veselý premiéra. "Já bych ho vydražil na Aukru, třeba na tom ještě zbohatnu," dodal. "To nevím, ale dejte to na nějaké dobročinné účely," reagoval Babiš. Graf poté podepsal a Veselému jej daroval.

Novinář, herec a spisovatel Luboš Xaver Veselý se proslavil jako moderátor na televizi Nova nebo na rádiu Frekvence 1, kde mimo jiné uváděl rozhovory s Milošem Zemanem v rámci pořadu Prezidentský Pressklub. V roce 2017 založil internetovou televizi XTV, na které moderuje několik pořadů.