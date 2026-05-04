Babišův nový terč. Po diktátu cen na benzinkách uplete bič na řetězce, varují experti

Bitva okolo zákona, který by státu snadněji umožnil zasahovat do cen nafty a benzinu, je u konce. Legislativu už čeká jen podpis prezidenta. Podle některých expertů si novým zákonem vláda připravuje půdu pro regulaci marží obchodních řetězců.
Ceny pohonných hmot vláda omezuje od osmého dubna a to formou nařízení obecné povahy. Nově by na to měl být speciální zákon. Benzin a naftu chce kabinet Andreje Babiše (ANO) držet na uzdě kvůli válce na Blízkém východě, která zdražila ropu, což prudce zvedlo ceny paliv.
„Šetříme lidem peníze,“ hlásil premiér. Už dřív nicméně jeho vláda dala najevo, že se chce zaměřit především na marže řetězců.
„Naším cílem je zajistit občanům kvalitní, cenově dostupné a bezpečné české potraviny prostřednictvím podpory domácí produkce a zpracování, snížení nákladů a byrokracie, omezení marží řetězců a dovozů nekvalitních potravin a vytvoření férových podmínek pro české zemědělce i spotřebitele,“ stojí v programovém prohlášení kabinetu Andreje Babiše v kapitole zemědělství.
Marže řetězců se dostaly do hledáčku už před třemi lety, kdy prudce rostly ceny potravin v důsledku války na Ukrajině. Teď přitom stojíme na prahu dalšího zdražování způsobeného blízkovýchodním konfliktem.
Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň minulý týden na síti X zveřejnil svou úvahu, že zákon o regulaci cen pohonných hmot nakonec ovlivní i obchodní řetězce. „Je to jen rétorická příprava na skutečný cíl marže řetězců,“ napsal Bartoň k textu ministryně Aleny Schillerové, kde si šéfka státní kasy pochvaluje, jak regulace cen paliv u čerpacích stanic funguje, pomáhá ekonomice a šetří lidem peníze.
„Pokračování džihádu vyhlášeného Fialovou vládou,“ napsal ekonom k úvaze, že kabinet Andreje Babiše (ANO) se podle něj chystá na regulaci marží obchodních řetězců.
Slovem džihád Bartoň naráží na kritiku, kterou už předchozí vláda častovala obchodní řetězce. Obviňovala je z vysokých marží, obchody to odmítaly.
Bartoňovu úvahu sdílel prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. A možné riziko, že vláda bude chtít zasahovat i do jiných cen, naznačoval v rozhovoru pro Českou televizi poslední dubnový týden i šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
„Riziko konkrétního jednoho opatření často není v tom konkrétním opatření, ale v tom, jak může změnit mentalitu ať už voličů nebo té politické elity, jak může změnit nebo vychýlit celou tu diskusi směrem k představě vlády jako Demiurga, který je schopen v té ekonomice zařídit všechno. To bé je podle mě mnohem větší riziko než riziko jednoho konkrétního opatření,“ reagoval Hampl na otázku moderátora, jak moc se může zvýšit apetit vlády zasahovat do cen i u jiných položek.
Před třemi lety v době prudce rostoucích cen potravin řekl ekonom a tehdy poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček v jednom rozhovoru, aby lidé jezdili nakupovat do Polska, kde je levněji. Sklidil za to kritiku. Dnes tvrdí, že šlo o účinnou slovní intervenci.
„Z výsledků zisků a tržeb obchodníků bylo jasné, že to nekopírovalo růst nákladů, ale že si obchodníci „nadstřelovali“ marže, proto dosáhli rekordních zisků,“ řekl Křeček minulý týden v rozhovoru pro deník Aktuálně. „Když se podíváte, kdy ten výrok o nakupování v Polsku zazněl, tak od té doby inflace už jen klesala,“ dodal.
I Štěpán Křeček nyní nevylučuje, že vláda nakonec mohla zákon na regulaci pohonných hmot použít na omezování cen v supermarketech.
„Určování koncových cen u pohonných hmot vnímám jako precedent,“ říká ekonom. Podle něj sice vláda tvrdí, že sáhla k regulaci kvůli mimořádné situaci na Blízkém východě, která omezila strategickou surovinu, jenže skutečný důvod byl jinde.
„Domnívám se, že šlo o to, že se vytvořila silná politická poptávka ze strany voličů, aby se proti vysokým cenám pohonných hmot zakročilo, a to si myslím, že byl skutečný důvod,“ míní Křeček.
„A pakliže vznikne silná politická poptávka voličů po regulaci cen u nějaké jiné položky, například potravin, domnívám se, že k ní vláda z populistických důvodů může přistoupit,“ dodává.
„Zákon o regulaci pohonných hmot by šlo lehce rozšířit, poupravit a nemusel by se vztahovat jen na pohonné hmoty,“ tvrdí ekonom.
„Teď jsme ve fázi psychologického biče, kdy se mluví o něčem, co dřív ani nepřipadalo v úvahu byť teoreticky, tak teď se o tom mluví, že je to možné,“ uzavírá Štěpán Křeček.
Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza před zasahováním do cen varuje. „Jasným důkazem škodlivosti návrhu na úřední stanovování cen nebo marží je situace v Maďarsku, kde vzrostla za posledních pět let cena potravin kvůli cenové regulaci dvakrát víc než v Česku, kde mezi obchody panuje silná konkurence, tlačící na co nejnižší ceny,“ řekl Prouza deníku Aktuálně.
Prouza už dřív řekl, že omezování cen v obchodech by vedlo k tomu, že by obchodníci vyřadili levnější varianty výrobků, protože z jejich prodeje by nepokryli náklady.
Ostatně v Maďarsku, které přistoupilo k regulaci některých základních potravin, se jasně potvrdilo, že zboží s regulovanou cenou v regálech chybělo, a to neregulované bylo dražší.
Deník Aktuálně se pokusil zjistit vyjádření ministryně Aleny Schillerové (ANO), zda by v budoucnu za určitých podmínek vláda mohla přistoupit i k regulaci marží řetězců. Reakci se redakci zatím nepodařilo získat.
Dopady blízkovýchodní krize se podle některých nevyhnou nikomu. „Je to horší než dva ropné šoky v 70. letech minulého století a dopad války mezi Ruskem a Ukrajinou na dodávky plynu dohromady,“ řekl poslední dubnové pondělí šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol.
