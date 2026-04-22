Babišův klíčový poradce míří do USA. Od premiéra má delikátní úkol

Vláda chystá rošádu na klíčových zahraničních postech. Do USA má zamířit Hynek Kmoníček, zkušený diplomat a poradce premiéra Andreje Babiše (ANO). Nově se má stát velvyslancem při OSN v New Yorku. Nahradí Jakuba Kulhánka, který se naopak přesune do Washingtonu. Důvod pro změny? Babiš chce být blíže Bílému domu a práce s Kmoníčkem v roli poradce nebyla podle zdrojů Aktuálně.cz „kompatibilní“.
O tom, že Kmoníček pravděpodobně skončí ve funkci poradce pro národní bezpečnost, kterou zdědil po Tomáši Pojarovi, spekulovala média posledních pár měsíců. Jeho nové angažmá naznačil neveřejný seznam nominantů, který získal web iDnes.cz. Z něj vyplývá, že by Kmoníček mohl skončit v New Yorku, kde sídlí Stálá mise ČR při OSN.
V křesle by tak vystřídal dosavadního šéfa úřadu Jakuba Kulhánka. Ten se podle zmíněného seznamu naopak stane velvyslancem ve Washingtonu a nahradí dosluhujícího Miloslava Staška. Výběr nominantů musí ještě potvrdit prezident Petr Pavel svým podpisem i stát, který dané diplomaty přijímá. Až pak se jména nových velvyslanců komunikují veřejně – samotní kandidáti nechtějí dotazy novinářů komentovat.
Jeden takový seznam nominantů vznikl už za Petra Fialy (ODS), výměnu na zahraničních postech ale zarazil Babišův kabinet. Podle současného premiéra by schválení velvyslanci neplnili priority nové vlády. Následovalo tak nové kolečko jednání, v němž se musel prezident Petr Pavel sladit s návrhy ze Strakovy akademie. Mezi 18 jmény nakonec ale padlo jen pět změn – a dvě z nich jsou právě Kmoníček s Kulhánkem.
Bílý dům v hledáčku
Důvodů, proč dochází k takové rošádě na zastupitelských úřadech, je vícero. Předně je Kmoníček zkušený diplomat s dekádami praxe. Než se stal Babišovým poradcem, působil několik let jako velvyslanec ve Vietnamu a předtím šéfoval ambasádě v USA. I díky tomu má mít v administrativě staronového prezidenta Donalda Trumpa klíčové kontakty. A na to Babiš spoléhá.
„Překvapení to není, ze svého předchozího působení v USA rozhodně bude mít větší šance dostat pana premiéra blíž k Donaldu Trumpovi. Řekl bych, že se tomu může výrazně přiblížit už příští rok během Valného shromáždění OSN. Letos asi ne, formálně by Kmoníček totiž nastoupil nejspíše až na podzim,“ řekl redakci Aktuálně.cz diplomatický zdroj seznámený s procesem schvalování velvyslanců i s děním na úrovni vlády.
Na obzoru se ovšem rýsuje další konflikt – a opět souvisí se skladbou delegace na významnou zahraniční událost, která způsobila rozkol ve vedení státu.
„Vzhledem k tomu, co se nyní děje mezi Pražským hradem a vládou, tak bych se nedivil, kdyby se Babiš znovu pokusil vyšachovat prezidenta Pavla v rámci cesty na Valné shromáždění OSN, jako to udělal u summitu NATO v Ankaře. I v New Yorku existuje šance, že by se tam s Trumpem potkal. I kdyby šlo jen o zdvořilostní podání rukou bez dalšího jednání. Co jsem pochopil, hodně o to stojí,“ uvedl muž s letitými zkušenostmi v zahraniční politice.
„Příprava podkladů? Jeho kvality jsou jinde“
Další důvod, proč se Kmoníček pravděpodobně dočká prestižní diplomatické funkce, už ovšem souvisí s něčím jiným – podle několika na sobě nezávislých zdrojů nebyl zkušený velvyslanec „na stejné pracovní vlně“ jako mnohem urputnější Babiš.
„Babiš má a také požaduje úplně jiné pracovní tempo. Chce všechno na papíře nebo ve složkách, ideálně hned ráno. Potřebuje se pokaždé dopředu o všem nabriefovat. V momentě, kdy nemá podklady hned u sebe, když si o ně řekne, je někdy až vzteklý. Je pravda, že málo spí a pracuje od časného rána, to potvrdit můžu,“ sdělil redakci další zdroj z diplomatických kruhů, který si nepřeje být jmenován, jelikož stále pracuje ve státní správě.
Ve hře mělo být ještě jedno alternativní řešení, a to pozice náměstka na ministerstvu zahraničních věcí, která je v gesci Petra Macinky (Motoristé sobě). Nakonec ovšem došlo ke shodě, že se nejlépe osvědčí na americké půdě, kde dříve ostatně působil několik let.
„Kmoníček má své kvality úplně jinde, za jiného premiéra by se mu možná dařilo i lépe. Ale zde mi nepřišli příliš kompatibilní. Je to extrémně zkušený diplomat, řekl bych až elitní. Působil v různých koutech světa, kontakty má bezesporu excelentní a myslím, že kdo ho zná osobně, ví, že je to také skvělý vypravěč. Ale není to člověk, který by chystal v pět ráno podklady pro Babiše,“ konstatoval muž, který má rovněž bohaté zkušenosti diplomacií a fungováním Černínského paláce.
Mimochodem, podle webu iDnes.cz se velvyslaneckého postu dočká i čerstvý poslanec Karel Beran za Motoristy sobě. Má se ujmout šéfování Stálé mise v Ženevě při OSN. Dříve se o něm spekulovalo jako o náhradníkovi za Filipa Turka, který chtěl na ministerstvo zahraničí. Beran oproti němu ale má bohaté zkušenosti ze svých předešlých diplomatických štací – působil jako velvyslanec v Itálii, Španělsku, několika zemích Latinské Ameriky i při českém zastoupení OSN v New Yorku, kam má tentokrát zamířit Kmoníček.
