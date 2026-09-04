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Babišovy změny už jsou u soudu. Opozice navrhuje zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti

ČTK
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Zástupci sněmovní opozice v pátek navrhli Ústavnímu soudu (ÚS), aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše (ANO), a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla.

Marek Benda, Karel Dvořák, Vendula Svobodová, politička, Jan Grolich, Matěj Ondřej Havel, politik
Zástupci opozičních stran (zleva) Marek Benda (ODS), Karel Dvořák (STAN), Vendula Svobodová (Piráti), Jan Grolich (KDU-ČSL) a Matěj Ondřej Havel (TOP 09) na briefingu k podání návrhu na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, kterou prosadila vláda Andreje Babiše (ANO), 4. září 2026, Brno.Foto: ČTK – Václav Šálek
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Návrh, pod který se podepsalo více než 70 poslanců, před brněnským sídlem soudu představili zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.

Doručení návrhu datovou schránkou potvrdila mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. Soudce zpravodaje určí rozvrh práce v pondělí. Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň.

Vláda tvrdí, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Podle kritiků ale novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády.

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Opoziční lídři mluví o narušení dělby moci. Nechtějí zrušit celý zákon, ale jen jeho části, které podle předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy mají u soudu šanci na úspěch. „Zákon otevírá dveře nezřízenému zadlužování, platit to budou další generace,“ uvedla za Piráty Vendula Svobodová.

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Opozice poukazuje například na to, že kabinet by mohl za zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o deset procent jen na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. V některých případech bude moci vláda také zasahovat do rozpočtů vybraných kapitol bez souhlasu sněmovního rozpočtového výboru.

„Žádáme soud, aby vrátil debatu o rozpočtu a financích tam, kam patří - do Poslanecké sněmovny,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Sněmovna přehlasovala veto hlavy státu v pevně stanovený čas, a to hlasy 104 přítomných koaličních poslanců. Potřeba jich bylo nejméně 101. Předloze se zákonodárci věnovali zhruba pět hodin čistého času. V řádné debatě ale stihl vystoupit jediný z 33 přihlášených poslanců.

Protlačili to na sílu, je to v rozporu se zájmy občanů, uvedl místopředseda STAN Karel Dvořák. „Vláda neumí sestavit rozpočet, a tak hledá právní kličky místo toho, aby hledala úspory. Schodek je neodůvodněný, upozorňují na to ekonomové a my se v tom jako opozice shodneme,“ řekl předseda KDU-ČSL Jan Grolich.

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