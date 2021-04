Babišovy výroky o Transparency International bude soud řešit znovu

Kapitán plzeňských hokejistů Milan Gulaš odchází do mateřských Českých Budějovic. V rozhovoru pro deník Sport to potvrdil sportovní manažer Škody Tomáš Vlasák. Ofenzivní lídr Západočechů odchází i přesto, že měl s Indiány smlouvu ještě na příští ročník. Vlasák uvedl, že obě strany už našly společnou řeč ohledně vyrovnání. Západočeši by měli obdržet finanční kompenzaci ve výši téměř dva a čtvrt milionu korun.