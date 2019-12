Babišovy kauzy paralyzují činnost vlády i úředníky, kritizuje opozice

Problémy premiéra Andreje Babiše (ANO) s unijním auditem o jeho údajném střetu zájmů či s trestním stíháním v případu Čapího hnízda paralyzují podle opozičních stran činnost vlády a neumožňují konstruktivní debatu a řádné fungování legislativního procesu.

Podle opozice Babišovy kauzy nebrzdí jen činnost politiků, ale i státních úředníků, kteří musí trávit hodiny s přípravou obhajoby svého nadřízeného, místo aby řešili skutečné problémy. Lídři opozičních stran to uvedli v anketě ČTK k hodnocení výkonu vlády v tomto roce.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že vláda je Babišovými problémy paralyzována. "To se projevuje i na jejím výkonu - vláda nevyužívá potenciál, který s sebou nese celosvětový hospodářský růst," řekl. Babišovy kauzy podle něj navíc dělají Česku ostudu v zahraničí. "Pohledem zvenku vypadá Česko nedůvěryhodně, když je v čele země trestně stíhaný premiér, kvůli němuž navíc zemi hrozí, že bude muset vracet stovky milionů korun," uvedl.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že kvůli Babišovi je místo konstruktivní debaty a legislativního procesu mediální prostor zaplavován premiérovými kauzami. "Ač pan premiér tvrdí, že opozice je za každou takovou smršť ráda, není to tak. S Piráty bychom mnohem raději řešili navýšení platů učitelů, exekuce zatěžující bezmála 900 tisíc lidí, snížení byrokracie pro podnikatele, digitalizaci státu nebo například stavební zákon," uvedl.

Za kouli u nohy vlády označil Babišovy osobní potíže předseda lidovců Marek Výborný. "To je věc, která samozřejmě ovlivňuje celou politickou scénu, ale primárně je to problém vlády," uvedl. KDU-ČSL také vadí, že se vláda opírá o hlasy komunistů. "KSČM je prostě součástí té koalice, když se podíváme na všechna klíčová hlasování ve sněmovně včetně státního rozpočtu," řekl.

Místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek upozorňuje, že koaliční ČSSD dokonce "tahá za kratší konec provazu" než komunisté. KSČM tak například prosadila své pozměňovací návrhy k rozpočtu, naopak ČSSD musela ustoupit ANO u rodičovského příspěvku. Obdobné to bylo podle něj i u vládního balíčku, který od ledna zvýší některé daně. "Smlouva o toleranci mezi ANO a KSČM má větší váhu než samotná koaliční smlouva ANO a ČSSD. Kladu si otázku, zda by nebylo nejlepší tuto vládní agónii ukončit," uvedl.

Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že ministři i úředníci musí kvůli Babišovi trávit hodiny práce s tím, jak obhajovat svého nadřízeného, místo toho, aby řešili skutečné problémy. "Všichni se velmi často zabýváme kauzami Andreje Babiše, a přitom bychom tu energii raději věnovali jiným tématům. Pohlcují mediální prostor, otravují lidi," uvedl. Považuje za smutné, že Babiš v této otázce neprojevuje sebereflexi. "Jeho problémy se stupňují, už mají takový rozsah, který nemá obdoby nejen v naší historii, ale také v evropském měřítku," dodal.

Fiala uvedl, že ČSSD je v kabinetu jen do počtu, což podle něj také nejlépe ilustrovaly pozměňovací návrhy u rozpočtu. "ČSSD neprošel ani jeden, komunistům všechny. ČSSD drží ve vládě pouze to, že to je nejspíše naposledy. Již dávno není svéprávnou stranou, ale pouze 'béčkem' ANO," upozornil. Podle Výborného je ČSSD stále směšnější. "Je v pozici téměř hadru, se kterým si ANO a Babiš dělají, co chtějí," řekl. Sociální demokraté se podle něj nechovají jako svébytná a sebevědomá strana.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že vláda věnuje značnou část energie hádkám a sporům místo práce pro občany. "Kritizujeme a budeme kritizovat pokračující ústupky před diktátem EU. Premiér Babiš chce vystupovat jako český (maďarský premiér Viktor) Orbán, ale ve skutečnosti pouze imituje důsledné hájení zájmů země," uvedl Okamura.