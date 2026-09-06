Babišovo rozpočtové Waterloo. Experti na veřejné finance popsali, co vláda zatajila

Nejasnosti okolo toho, jak bude stát v příštím roce utrácet, přibývají. Experti z Národní rozpočtové rady upozornili, že reálný schodek státního rozpočtu je přes 400 miliard korun a navíc nasvítili několik nesrovnalostí, které kabinet Andreje Babiše (ANO) bude muset vysvětlit. Ministryně financí Alena Schillerová radu obvinila, že vydává „politicky zabarvené soudy“.
Ministerstvo financí předložilo vládě poslední srpnový den návrh rozpočtu na příští rok. Výdaje mají překročit příjmy o 389 miliard korun. Výše deficitu zaskočila nejen opozici, ale i některé koaliční poslance.
Motoristé sobě i SPD trvají na tom, že schodek se musí snížit. Návrhu rozpočtu se věnovala ve své pravidelné zprávě o hospodaření státu i Národní rozpočtová rada (NRR).
Experti na veřejné finance odhalili, že některé plány vlády mohou být jiné, než jak je kabinet Andreje Babiše (ANO) prezentuje veřejnosti. Například u plateb za státní pojištěnce. Anebo u toho, o kolik porostou v příštím roce důchody.
Miliardy na zdravotnictví
Osmého června na tiskové konferenci se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chlubil, že se vláda shodla na zvýšení objemu peněz, které stát posílá pojišťovnám za státní pojištěnce. Tedy za děti, důchodce či pečující osoby.
Měla se tím vyřešit napjatá situace okolo veřejného zdravotního pojištění, které spravují státní pojišťovny a které bylo výrazně ztrátové, chyběly peníze na hrazení zdravotní péče.
„Já jsem rád, že, jak říkal pan premiér, skutečně na příjmové straně navýšíme o 24 miliard korun v příštím roce,“ řekl tehdy Vojtěch. Debata podle něj byla dlouhá a složitá, ale nakonec došli ke konsensu.
V usnesení vlády je nicméně schválená suma ve výši 21 miliard korun a ve státním rozpočtu je ještě méně. „V návrhu státního rozpočtu se pak objevuje nárůst o 18 miliard korun,“ píše rada ve svém stanovisku.
„Národní rozpočtová rada předpokládá, že všechny tyto položky budou vysvětleny, uzavřeny a řádně rozpočtovány v návrhu, který vláda bude obhajovat,“ pokračuje text.
Více peněz na důchody
Podobné je to u důchodů. Ještě v pondělí po zveřejnění návrhu rozpočtu ministryně financí tvrdila, že počítá jen s takzvanou zákonnou valorizací. Tedy že důchody od ledna vzrostou jen o částku, kterou ukládá zákon. Odhadem by mělo v průměru jít o 300 až 350 korun.
NRR tvrdí, že objem peněz vyčleněných z rozpočtu na růst penzí je výrazně vyšší a odpovídá zvýšení na úrovni 500 až 550 korun.
„V rozpočtu je 19 miliard. Když se odečtou například věkové valorizace, tak to vychází, že tam je šest až sedm miliard korun navíc,“ řekl deníku Aktuálně.cz předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.
„Reálně jsou tam rozpočtované vyšší prostředky. My si to překládáme tak, že vláda o tom povede debatu,“ tvrdí Hampl.
Schodek je ještě vyšší
Rada také upozornila, že schodek je ve skutečnosti vyšší než 400 miliard, protože nezahrnuje finanční pomoc na výstavbu dalších jaderných bloků v Dukovanech ve výši 30 miliard korun. S tou přitom vláda na příští rok počítá.
„Bude poskytnuta z mimorozpočtového účtu,“ vysvětluje NRR. „Při srovnání s původním návrhem státního rozpočtu na rok 2026 (-286 miliard korun) by tedy deficit musel být o tuto částku navýšen a činil by 419 miliard korun,“ píše rada ve zmíněném dokumentu.
Přitom varuje, že vláda navrhuje horší schodek než v obou letech, kdy ekonomiku drtila pandemie covidu-19.
Rozpočtové Waterloo
Vláda čelí kritice podobné té, kterou NRR kvůli rozpočtu častovala i předchozí vládu Petra Fialy (ODS). Tehdy přitom Alena Schillerová ještě coby šéfka poslaneckého klubu nejsilnější opoziční strany využívala velmi často podrobné argumenty rady při slovních útocích na svého ministerského předchůdce Zbyňka Stanjuru (ODS).
Nechala si dokonce vypracovat plakát s podobou Zbyňka Stanjury a titulkem Stanjurovo rozpočtové Waterloo, který si dala na své sítě.
V textu tvrdila, že v jeho návrhu rozpočtu chybí peníze například na důchody, sociální dávky a investice do dopravní infrastruktury. V případě investic do dopravní infrastruktury měla pravdu. A využívala detailní argumenty právě Národní rozpočtové rady.
Teď šéfka státní kasy kritiku rady odmítá a obviňuje jejího předsedu. „Mojmír Hampl jako státní úředník, který zatím ještě není politikem ze strany bývalé koalice, tak svými politicky zabarvenými soudy jen diskredituje Národní rozpočtovou radu,“ napsala Schillerová na svou sociální síť.
„Je to normální. Naše stanoviska vždycky víc používá opozice, ať je jakákoli. A vždycky po volbách se to otočí, je to kolorit a jsme na to zvyklí,“ říká Hampl.
Úspory mají přijít později
Jaká bude výsledná podoba rozpočtu, bude jasné do konce září, kdy ho vláda musí odeslat do Poslanecké sněmovny. Vláda tvrdí, že rozpočet je prorůstový a proinvestiční. A že stále lepí „díry“ po minulé vládě.
Škrtat nelze, úspory přijdou později, slibuje Alena Schillerová. Pokud by podle ní nedošlo k navýšení schodku, hrozila by „past zakonzervovaných staveb, nedostupná zdravotní péče a ekonomická stagnace“.
Ekonomové před rostoucími dluhy varují a upozorňují, že o to víc se bude muset v budoucnu šetřit.
„Kdybychom se měli z čísel, která jsou namalovaná v rozpočtu příští rok, dostat na ta žádoucí v roce 2028, musela by vláda konsolidovat nějakých 130 až 140 miliard korun z roku na rok. Takhle velký ten problém je,“ konstatoval šéf NRR Mojmír Hampl.
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