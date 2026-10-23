„Je to améba s jediným zájmem.“ Bývalí členové ANO o Babišovi a povolebním dění ve straně

„Pro hnutí ANO je ten výsledek katastrofální. Určitě jsme si nemysleli, že v těchto volbách nezískáme žádného senátora,“ zhodnotil Andrej Babiš v sobotu výsledky senátních voleb. V redakci Aktuálně.cz jsme se proto rozhodli zjistit, co by se v nejbližších týdnech a měsících mohlo v nejsilnější straně v zemi dít.
Babiš si předsevzal, že v hnutí ANO je třeba zjistit, proč a jak k volebnímu debaklu došlo. „Zamyslet se nad tím, kdo v hnutí pracuje a kdo nepracuje a kdo si zprivatizoval krajské organizace, kdo nezprivatizoval a jak pracoval. Já si myslím, že to přichází v pravý čas,“ zdůraznil předseda strany.
Co se děje v nejsilnější straně v zemi poté, co – jak řekl samotný Andrej Babiš – katastrofálně prohrála senátní volby a ztratila své postavení také v mnoha českých a moravských městech, pro Aktuálně.cz odhadují bývalý poslanec za hnutí ANO Jiří Zlatuška a bývalý primátor Ostravy a člen vedení ANO Tomáš Macura.
Podle očekávání se totiž ukázalo jako prakticky nemožné hovořit na toto téma s kýmkoli, kdo se v danou chvíli v okolí premiéra pohybuje. Redakce proto zvolila jinou cestu: oslovili jsme lidi, kteří byli jeho součástí v minulosti. Avšak ani mezi nimi není příliš těch, kteří by se o své zkušenosti byli ochotni mluvit veřejně.
Výjimkou jsou právě Jiří Zlatuška – vysokoškolský pedagog, bývalý rektor Masarykovi univerzity a v letech 2013 až 2017 také poslanec za hnutí ANO. A pak Tomáš Macura – v letech 2014 až 2023 primátor Ostravy, který byl navíc v letech 2019 až 2022 členem vedení Babišova hnutí.
Větší katastrofa, než se čekalo
„V zásadě si myslím,“ říká na úvod našeho rozhovoru druhý jmenovaný, „že má Andrej Babiš v hodnocení výsledků posledních voleb pravdu. Výsledky skončily pro hnutí katastrofou. A to ještě větší, než by se dalo vyčíst jen z prosté interpretace čísel – a jeho předseda si to uvědomuje.“
Macura zdůrazňuje, že nejde jen o debakl hnutí ANO v senátních volbách, kde je také podle jeho slov neúspěch zcela explicitní, ale také o volby komunální.
„V nich hnutí zaznamenalo výrazné zhoršení takřka ve všech krajských městech. V Ostravě například ANO dosáhlo na nejhorší výsledek po roce 2014! Andrej Babiš je tak nepochybně otřesen a o příčinách neúspěchu určitě přemýšlí.“
Zda je ale podle bývalého primátora Ostravy dokáže předseda a zakladatel ANO také správně analyzovat, je věc jiná.
„V dalších liniích hnutí pod předsedou se pak nejspíš bude mísit celá řada převážně negativních pocitů, od dosud nepoznaného znejistění širší členské základny přes nenaplněná očekávání jednotlivých neúspěšných kandidátů do komunálu a Senátu – z nichž mnozí věřili, že to mají tzv. v kapse – až po obavy centrálních i lokálních představitelů a neoficiálních šíbrů, na koho osobně dopadne očekávaný předsedův hněv,“ říká Macura.
„O Babišovi soudím, že je to améba s jediným zájmem a tím je osobní prospěch,“ navazuje Jiří Zlatuška. „Jeho výroky mimo tuto izolovanou oblast jsou podle mne zcela nezajímavé. Řekne cokoli a nemusí tím vůbec nic myslet, pokud se to netýká motivace jeho vlastního prospěchu. Mimo tuto oblast je podstatné snad jen to, s kým se naposledy potkal, než něco vypustil z úst,“ míní.
Přesto má smysl se tázat, jak se Babiš v podobných situacích choval ještě v čase, kdy byli Macura a Zlatuška součástí hnutí ANO. „Popravdě jsem podobnou situaci v hnutí osobně nezažil, přece jenom jsem byl v ANO v jeho růstové fázi,“ reaguje Macura.
Jistou paralelu nicméně spatřuje v době covidové pandemie. „Tehdy byl Andrej Babiš, toho času také premiér, konfrontován s neuspokojivými až tragickými výsledky protiepidemických opatření své vlády. A vzpomeňme, že tehdy svaloval vinu na kdekoho jiného a docela zmatkoval,“ říká Macura.
„Zkušenost z předchozí doby žádnou orientaci nepřináší – pamatuji si ho z doby, kdy proti Zemanovi volil Schwarzenberga, horlil proti korupci a údajnému matrixu, obdivoval amerického Bloomberga, podepsal agendu Rekonstrukce státu a souhlasil s našimi závazky vůči Evropské unii – nejen jako vyžírka u stolu bohatších partnerů,“ vzpomíná Zlatuška.
A dodává: „Babiš svého času dokázal v domácí politice umravnit – vyjma poslance Karla Raise – celý poslanecký klub, aby podpořil legislativu kolem inkluze, když to tehdy měl Rais nachystané tak, aby to neprošlo. Viděl jsem i to, jak ve všech těchto oblastech obrátil ve zcela dokonalý protiklad,“ připomíná.
Nadhled nahrazuje agresivita
Pokud se to netýká Babišova vlastního prospěchu, je podle Zlatušky odhadování čehokoli na úrovni věštění budoucnosti z odlitého vosku nebo olova ve vodě. „Je to jen věc představ a fikce, nikoli něčeho jakkoli podloženého,“ míní.
A o jakých krocích Babiš nyní asi přemýšlí? „Do hlavy mu nevlezu. Osobně jsem s ním nebyl v kontaktu již přes čtyři roky. Krom toho, když jej někdy teď sleduji v televizi, vidím unaveného člověka, který přišel o značnou část své bývalé energie, nadhledu i schopnosti motivovat. A nahrazuje to pohříchu vzrůstající popudlivostí a agresivitou,“ reaguje Macura.
Dle svých slov nevěří, že Babiš dokáže příčiny volebního neúspěchu objektivně pojmenovat. „Musel by totiž poukázat v prvé řadě sám na sebe a na svůj způsob vedení. Pak ale ani nemůže hnutí naordinovat správnou terapii.“
V zákulisí české politiky lze nicméně zaslechnout, že se Babiš zasadí o výměny lidí například ve vedení krajských organizací. „Je to možné, dokonce i pravděpodobné. Nejsem však již insider, takže neznám a nemohu komentovat konkrétní situaci v jednotlivých krajích,“ říká Macura.
Pokud by podle něj ale předseda hnutí ANO inicioval změny v Moravskoslezském kraji, a to jak na pozici předsedy krajské organizace, tak hejtmana, učinil by nepochybně dobře. „To však nic nemění na tom, že ti konkrétní lidé jsou dnes na svých funkcích především díky němu,“ dodává bývalý primátor Ostravy.
Podle znalců v každém případě ANO volby prohrálo i kvůli tomu, že nedokáže generovat silné osobnosti. Otázka ovšem je, zda mají vedle Babiše noví politici prostor k růstu a sbírání nových zkušeností. Je totiž docela dobře možné, že se šéf hnutí naopak obává toho, že by ho mohl někdo zastínit.
„Úspěšně koexistovat, neřkuli růst vedle Andreje Babiše a zachovat si vlastní myšlení, je velmi těžké, až nemožné,“ míní také Macura. Jako příklady uvádí obě současné „dvojky“ hnutí, tedy ministryni financí Alenu Schillerovou a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.
„Což rozhodně nejsou hloupí lidé, přesto musí být kdykoliv připraveni zapomenout na své názory a bezvýhradně převzít postoje svého předsedy, i kdyby znamenaly názorovou otočku proti tomu, co on sám hlásal třeba ještě před týdnem,“ dodává.
Nesplněné sliby i absence osobností
A sám sebe se táže, co lze v tomto směru čekat v nižších patrech hnutí a mezi jeho řadovými členy. „Pan předseda oceňuje především absolutní loajalitu až devótnost ke své osobě a svým rozhodnutím. Obecně platí, že personální politika Andreje Babiše je tragická a svých lidí si váží jen pramálo,“ popisuje Macura.
„Pokud nyní mluví o tom,“ pokračuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz, „že je třeba se podívat, kdo v hnutí pracuje a kdo ne, obávám se, že to bude v jeho pojetí znamenat hlavně analýzu toho, kdo absolvoval více předvolebních mítinků…“
Pokud ale Babiš doteď prakticky všechny kampaně ANO „táhl“ na své jméno, Macura má dojem, že si nyní poprvé uvědomuje limity této strategie. „Aspoň takový pocit jsem měl z jeho neverbální komunikace na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků druhého kola senátních voleb.“
Jiří Zlatuška má pak za to, že Babiš „táhne“ volební preference primárně na své jméno podobně, jako to dělá v Americe mezi dnešními republikány Donald Trump.
„Naštěstí nemá na rozdíl od amerického prezidenta žádné červené tlačítko nebo možnosti aktivně destruovat světový právní nebo hospodářský systém. Takže se snaží škodit navenek jen v malém – jako třeba poškozováním evropské podpory Ukrajině a domácím spojenectvím s náckovskými silami,“ uvažuje Zlatuška.
A kde lze tedy hledat příčiny toho, že ANO volby prohrálo? „Důvodů je nepochybně více,“ má jasno Macura. Podle něj jde ale zcela jistě také o odraz celostátní politiky.
„ANO nedoručuje prakticky nic ze svých předvolebních slibů, jakkoliv vehementně to Andrej Babiš popírá. Řadě středových voličů hnutí velmi vadí spojení s SPD a Motoristy, těm s alespoň základním ekonomickým přehledem pak i olbřímí schodek rozpočtu na rok 2027 a bezprecedentní růst zadlužení státu,“ uvažuje bývalý primátor Ostravy.
„Přece jenom,“ míní Macura, „afinita Čechů, Moravanů a Slezanů ke spoření je příznačná.“ Zjevně podle něj tentokrát u ANO dobře nezafungovala ani sterilní volební kampaň s univerzálními a plochými hesly. O absenci silných osobností na kandidátkách již byla řeč.
Omezené možnosti růstu
Výsledku hnutí ANO podle Macury nakonec nepomohlo ani často agresivní a nepřátelské vystupování samotného předsedy. „Navíc již působí unaveným a opotřebovaným dojmem. V komunále pak jistě sehrály roli i leckdy nepřesvědčivé výsledky ANO ve vedení měst a obcí. A také různé mediálně známé korupční skandály a nedemokratické praktiky.“
V samotné Ostravě, kde hnutí ANO ztratilo od minulých komunálních voleb skoro osm procentních bodů podpory, se pak podle něj zřejmě navíc projevilo to, že hnutí po rozkolu vedení města na jaře 2023 nezvládlo vyjednávání a přišlo o pozici primátora – lokálně nejviditelnější politické figury.
„Na otázku, co by měl Babiš udělat, aby si ANO polepšilo, odpovídat nedokážu, stejně jako bych nedokázal radit třeba Zemanovi nebo Klausovi,“ pokračuje Zlatuška. S tím, že vidí tyto lidi a jejich politiku v příliš negativním světle na to, aby si vymýšlel postupy, jak by své škodlivé působení mohli ještě nějak posilovat.
„Pokud jde o budoucnost obecně, viděl bych šanci především v generační – a snad i genderové – obměně politických aktérů. Ti mladší možná leccos pokazí, ale budou to dělat i pro sebe a vlastní budoucnost. Mastodonti typu Babiše a s ním spřízněných lidí ničím pozitivním nepřispějí,“ dodává.
A jak vidí budoucnost ANO Tomáš Macura? „Co Andrej Babiš udělá, tím se nechme překvapit. Jak jsem se již jinde vyjádřil, osobně soudím, že ANO spolu se svým předsedou již zcela vyčerpali své růstové možnosti a nastoupili na sestupnou trajektorii. Bez razantních změn, které však z podstaty fungování hnutí jsou prakticky nemožné, již nemají této společnosti co pozitivního nabídnout,“ uzavřel.
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