„Babišovi voliči jen natahují ruce.“ Mluvili jsme s lidmi na protivládní demonstraci Milionu chvilek

Aktuálně.cz přináší sestřih z rozhovorů s lidmi, kteří přišli na akci Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí v Praze 28. září 2026.
Série akcí Milionu chvilek pro demokracii proti vládě Andreje Babiše zatím vyvrcholila pondělní akcí na pražském Staroměstském náměstí. Za velmi hezkého počasí lidé zaplnili většinu náměstí a kromě jiného si vyslechli předsedu spolku Mikuláše Mináře či známého písničkáře Jaroslava Hutku. Aktuálně.cz přináší sestřih z některých rozhovorů s účastníky, kteří kritizovali Babiše a jeho vládu.
Už je zvykem, že Aktuálně.cz přináší několik let rozhovory z míst, kam chodí lidé různých názorů protestovat proti vládám, které jsou zrovna u moci. V minulosti to byly rozhovory s lidmi, kterým se nelíbila vláda Andreje Babiše v letech 2017 až 2021, následně vycházeli do ulic občané nespokojení s vládou Petra Fialy a v poslední době probíhají zase demonstrace proti nové Babišově vládě.
Lidé, kteří v pondělí odpoledne přišli na Staroměstské náměstí, shodně tvrdili, že je na Babišově vládě štve celá řada věcí. Podle nich by nedokázali jmenovat jen jednu. „To by bylo na dlouhé povídání, tolik času nemáte,“ upozorňoval například muž, který byl z Prahy a měl transparent s tvrzením, že pro něj a další není Česká televize a Český rozhlas jen nějaká hračka. Snažil se tak vystoupit na obranu těchto veřejnoprávních médií, která chce podle něj vláda zbavit nezávislosti.
„Mám ale vládě za neskutečně zlé i to, že zastavila pomoc Ukrajině. To mám vládě opravdu hodně za zlé,“ tvrdil. O nedostatečné pomoci Ukrajině mluvili i někteří další demonstranti.
A na toto téma promluvil z pódia i předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, který kritizoval celkový přístup vlády k bezpečnosti Česka i dalších zemí před ruskou agresí.
Další lidé se svěřovali, že jim vadí chování nejen Babiše, ale také jeho vládních partnerů, předsedy SPD Tomia Okamury, předsedy Motoristů Petra Macinky a jejich spolustraníků. „To je něco hrozného, co tady oni dělají. Ničí tady demokracii. Babiš jde jenom po mamonu. A pokud jde o Ukrajinu, on se bojí něco dělat. Je podělaný,“ řekla starší žena, která přišla i se svým manželem. S sebou měli transparent s nápisem: „Bez Babiše a Okamury bude nejlépe.“
Další demonstrace Milionu chvilek pro demokracii se podle předsedy spolku Mikuláše Mináře uskuteční nejpozději 17. listopadu.