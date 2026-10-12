Babišovi tiká ve vládě bomba. Nejvíc prohráli jeho partneři, neděje se mu to poprvé

První hodnocení komunálních a senátních voleb opomíjí jednu zásadní věc. Mezi hlavní poražené patří SPD a Motoristé, tedy oba vládní partneři dominantního hnutí ANO. Což může mít do budoucna své důsledky. A taky to může být problém právě pro Babiše.
Zatím to není na pořadu dne. Výhledově se ale mohou zástupci SPD a Motoristů dopracovat k tomu, že jim angažmá ve vládě po boku dominantního hnutí ANO neprospívá. Ostatně v minulosti na něj doplatili sociální demokraté i komunisté.
„Když začnu obecnými výstupy, pak za hlavní poražené voleb, a to nehledě na to, zda jde o senátní, či komunální volby, považuji menší vládní strany, tedy SPD a Motoristy,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Ladislav Cabada.
Zdůrazňuje přitom, že Motoristé pohořeli v Praze, odkud před časem vzešli.
„A neuspěli ani v jiných větších městech s výjimkou vždy volebně trochu specifické Ostravy. Současně neměli koho postavit do senátních voleb, což ukazuje, že strana není atraktivní pro nové členy či sympatizanty, a mohla by se tak stát další stranou na jedno použití.“
SPD se lidem okoukala, vrací se k ANO
Příběh SPD je trochu jiný.
„V posledních deseti letech postupně získávala stále výraznější zastoupení v krajích i ve velkých městech a víkendové výsledky komunálních voleb naznačují, že zájem o její kandidáty klesá. Někde ještě radikálnější nabídkou,“ upozorňuje politolog a zmiňuje například hnutí Pro v Ostravě, kde SPD musela přijmout roli menšího partnera.
„Spíše se to ale jeví tak, že se voliči SPD přiklánějí přímo k hnutí ANO Andreje Babiše,“ zdůrazňuje Cabada – a právě v tom tkví riziko nejen pro samotnou SPD, ale paradoxně také pro Babiše. Jednoduše řečeno: v budoucnu se může ukázat, že nemá s kým vládnout.
Cabada si pak všímá toho, že sám Babiš po volbách konstatoval, kterak je jeho hnutí ANO – podobně jako v roce 2022 – nejsilnější stranou komunálních voleb. „Zda je to pravda, je ale ošidné tvrdit – jistě, vidíme výrazné úspěchy v některých krajských městech (Plzeň, Pardubice), nicméně viditelnější jsou neúspěchy.“
Za pozornost podle něj stojí třeba jednoznačná prohra hnutí ANO v Ústí nad Labem nebo jeho slabý výsledek v Brně i Praze. A taky nejistá pozice v Ostravě. „Pokud platí Babišova teze, že síla hnutí na lokální úrovni z roku 2022 byla zachována, pak nedává smysl primární volební slogan, tedy že se za vlády hnutí ANO bude znovu makat,“ říká politolog.
Výsledek z Ústí nad Labem podle něj jako by naznačoval opak. „Tedy že se dostatečně nemakalo. A pak je třeba dát za pravdu Janu Grolichovi, který konstatoval, že dosud bylo marketingově úspěšné hlavně hnutí ANO, avšak – a to je podstatné – že tyto volby přinesly v tomto ohledu změnu.“
STAN jako silná alternativa
Za výrazného vítěze pak politolog Cabada označuje hnutí STAN.
„To, že bude úspěšný v menších obcích, ať již pod svou značkou, anebo pod různými sdruženími místních politiků, se dalo předpokládat. Nicméně vítězství v Praze či druhé místo v Plzni je nutné vnímat jako potvrzení trendu – STAN se stává hlavní alternativou pro budoucí vládnutí na celostátní úrovni.“
Současně je podle něj také vidět, že součástí posunu STAN před ODS je to, že se prezentuje jako centristická formace, která chce překonat polarizaci vnesenou do politiky Andrejem Babišem.
„Zástupci Starostů a nezávislých se tak chtějí odlišit od TOP 09 a zejména od ODS. V tomto postupují podobně jako nové vedení lidovců,“ míní Cabada.
A všímá si, že dobrou pozici STAN i KDU-ČSL potvrzují také výsledky prvního kola senátních voleb.
„Zde nicméně platí, že úspěch jde zatím za celou sněmovní opozicí. Strategie domluvy na omezení kandidátů sněmovní opozice v jednotlivých obvodech zjevně zafungovala a má předpoklad zafungovat i ve druhém kole.“
Cabada by tak nikterak nepřeceňoval jeden senátorský mandát pro Naše Česko Martina Kuby. „Obhájce mandátu přešel z ODS a je součástí jihočeského Kubova dominia. Za jeho hranice se nicméně hnutí zatím neuchytilo a k posunu na celostátní úroveň má ještě hodně daleko,“ míní Cabada.
Čím více se navíc bude STAN, KDU-ČSL a případně i dalším stranám sněmovní opozice dařit přecházet od ostré protibabišovské rétoriky k věcnější politické a programové politice a nabídce alternativy, tím méně prostoru – má za to politolog – bude Kubovo hnutí mít.
Senát jako slabina ANO
Slabé výsledky hnutí ANO v senátních volbách Cabada přičítá tomu, že ve svých řadách nemá silné osobnosti.
Patrné to podle něj bylo v několika obvodech, konkrétně zmiňuje dva. Jasnou porážku kandidátky hnutí ANO v obvodu Vyškov, kde drtivě vyhrál předseda lidovců Jan Grolich. „A slabý je také výsledek Sandry Tsoukernik na Chebsku,“ říká.
Co se týče ODS, nesouhlasí s tím, že by proběhlé volby potvrzovaly nějaký dramatický trend poklesu. „Je dobré si připomenout, v jaké kondici byla ODS po roce 2013 a že se skutečně odrážela z velmi hlubokého dna. Výsledky v Ostravě či Brně ukazují, že se alespoň částečně daří trend omlazení, byť to v tuto chvíli nemusí stačit na vítězství či účast v radniční koalici.“
Současně se podle něj ukazuje, jak jsou voliči ODS konzervativní.
„Důkazem budiž to, jakým způsobem Lumír Aschenbrenner a Martin Baxa přeskákali v Plzni ostatní kandidáty – povětšinou relativně nové tváře. V Brně se ODS prosadila do radniční koalice, v Ostravě z ní ještě není vyloučena, podobně to platí i v Plzni,“ uzavírá.
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