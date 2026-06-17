Babišovi pustili, co rodiče nevidí. A zůstal z toho v šoku

Nestává se často, aby premiér Andrej Babiš u něčeho vydržel sedět téměř celou hodinu a ještě se na to zcela soustředil. Nedávno se tak stalo. A mohli za to lidé, kteří na internetu sledují, co a jak tam často dělají i děti. Když to Babiš viděl, byl doslova v šoku. A hodně to ovlivnilo jeho názor na to, jak by mělo Česko regulovat přístup dětí a mládeže na sociální sítě.
„Kdybyste vy všichni viděli, co jsme viděli my, tak tomu neuvěříte,“ byla první slova Babiše poté, co skončilo promítání, které právě kvůli obsahu viděla jen uzavřená skupinka oborníků na Úřadu vlády.
Další lidé, včetně novinářů, se mohli k vysílání připojit až následně, kdy oficiálně začal kulatý stůl na téma dětí a jejich chování v digitálním prostředí.
„Já jsem přesvědčený, že kdyby rodiče viděli tu první hodinu, tak by z toho byli úplně hotoví jako já. Já jsem z toho byl úplně vyřízený. Je to neuvěřitelné. Já jsem to v životě neviděl,“ popisoval své pocity premiér, aniž by přiblížil, co konkrétně ho vyděsilo, co přesně viděl.
Když se Aktuálně.cz zajímalo o podrobnosti, vyšlo najevo, že za všechno můžou odborníci z instituce, od níž by to mnozí patrně ani nečekali. Babiše totiž nešokovali pracovníci policie ani a lékaři či psychiatři, ale Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Tedy instituce, která dohlíží na trh elektronických komunikací, poštovních služeb a digitálních platforem.
Právě její pracovníci mají dokonalý přehled o chování dětí a mládeže na internetu. Na rozdíl od rodičů, kteří často vůbec netuší, co jejich ratolesti na mobilech dělají.
A bývají to natolik intimní a citlivé věci, že o nich není jednoduché veřejně mluvit. Přesto se o to pracovníci ČTU snaží v rámci prevence například na školách. A tentokrát i v sídle vlády přímo před očima Babiše.
Sexualizovaný obsah a násilné scény
Na velkoplošné obrazovce bylo do detailu vidět, na co děti klikají nejen na všeobecně známých adresách, jako je YouTube, TikTok, WhatsApp a Instagram, ale také například Roblox, Discord, Minecraft a OmeTV, o kterých dospělí mnohdy dosud ani neslyšeli.
Stejně jako neznají názvy jako grooming (navazování důvěrných vztahů s dětmi často se sexuálním motivem), sharenting (zneužití fotografií dětí, svlékací aplikace) nebo brainrot, tedy „hniloba mozku“, duševní únava z přemíry sledování videí.
Premiér a přítomní odborníci sledovali i živé vysílání dětí ze školních lavic, žebrání dětí o virtuální měnu, přeprodej fotek spolužaček i online hry explicitně simulující sexuální chování.
„Velký problém je herní platforma Roblox. Děti si tam můžou objednat sexuální pracovnici, chodí tam do postele s pouty a dospělými hráči her, je tam hodně vulgarizovaný, sexualizovaný obsah, kontaktují se s cizími, neznámými lidmi, je to hrozné,“ říká ke zmiňovanému promítání jeden z účastníků.
Brzy se k tomu vrátíme, říká Babiš
Andrej Babiš nyní usiluje o to, jestli by bylo možné tyto záběry a celou přednášku pouštět široké veřejnosti. Tak aby se nedostala ven důvěrná data o konkrétních lidech.
„Budu s ČTÚ určitě o tom jednat, protože kdo to neuvidí, neuvěří. Budu to řešit, je to obrovské téma, budoucnost našich dětí je pro nás všechny strašně důležitá. Určitě se k tomuto tématu ještě brzy vrátíme,“ ujišťuje.
Mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá Aktuálně.cz sdělila, že jednají s Úřadem vlády o brzkém zopakování prezentace pro širokou veřejnost včetně streamu na internetu.
„Hledáme technické řešení, jak dostatečně zabezpečit ochranu osobních údajů, konkrétně anonymizaci záběrů. Zároveň připravujeme na téma dětí a digitálního prostředí webový rozcestník s radami a materiály pro rodiče,“ uvedla mluvčí s tím, že plánují i větší osvětovou kampaň.
Na otázku, jak se dostávají k popisovaných citlivým záběrům, odpověděla, že vše je v souladu se zákony. „Vše, co jsme zobrazili, je veřejně dostupné,“ říká mluvčí ČTU.
„Prezentace na Úřadu vlády měla na přání organizátorů neveřejný charakter z důvodu co největší ochrany osobních údajů nezletilých osob, které figurovaly na záznamech. Užití reálných veřejně dostupných záběrů bylo nezbytné pro skutečný dopad vystoupení,“ zdůraznila.
Koordinátor digitálních služeb
Vláda v roce 2023 určila ČTU za koordinátora digitálních služeb. Mezi jeho úkoly patří právě i ochrana nezletilých uživatelů online platforem.
Provozuje i projekt Telekomunikační akademie, který jen v prvním pololetí letošního roku uskutečnil preventivní kurzy pro základní školy o rizicích online světa, kterých se zúčastnilo přes 4 tisíce dětí a přes jeden tisíc dospělých. „Naše kurzy jsou velmi populární a žádané, naši lektoři jsou opravdu skvělí,“ říká mluvčí Tereza Meravá.
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