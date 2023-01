Babišově ženě přišla výhrůžka s ostrým nábojem. Nestrašte voliče, vybídl Pavel

Chvíli jsem váhala, zda to mám zveřejňovat, ale jsem toho názoru, že politickou kulturu mlčením nezlepšíme. V tomto týdnu jsem obdržela dopis, kvůli kterému mám k dnešnímu projevu Andreje Babiše asi také co říct. Není to totiž tak, že by tyto praktiky používal jen jeden tábor. 🧵 pic.twitter.com/4n3Ij4sjGG