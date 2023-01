Babišově ženě přišla výhrůžka s nábojem, Nerudové hrozili "slušní občané"

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš se obrátil na policii kvůli zastrašování. Ochranka zachytila dopis pro jeho ženu s ostrým nábojem a výhrůžkami. "Jde o zastrašování prezidentského kandidáta a jeho rodiny, které nepatří do svobodné společnosti," uvedl. Babišův protikandidát Petr Pavel výhružky odsoudil a vyzval, Babiše, aby nestrašil voliče.

"Dnes ráno mi ochranka předala obálku adresovanou mé ženě Monice, v níž byl ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek," uvedl Babiš. Dodal, že to vnímá jako výhrůžku své rodině, která podle něj má strach o život. Na otázky novinářů odmítl odpovídat.

Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová řekla, že se kriminalisté zásilkou zabývají. Podle ní zásilku obdržel Babiš ve čtvrtek, nahlásil ji ale v sobotu. Zatím neupřesnila, zda byla v zásilce skutečně ostrá munice. Řekla pouze, že předmět vypadající jako náboj ještě prověří znalec. "Z taktických důvodů nebudeme konkretizovat jakákoli opatření, která provádíme," dodala.

Babišův protikandidát ve druhém kole prezidentských voleb Petr Pavel napsal, že odsuzuje projevy nenávisti a hrozby Babišovi a jeho rodině. Kampaň je ale podle něj vypjatá hlavně kvůli tomu, že Babiš straší voliče. "Vyzývám ho, aby stáhl billboardy vyhrožující válkou a začal i on sám vést slušnou kampaň," uvedl na Twitteru.

Chvíli jsem váhala, zda to mám zveřejňovat, ale jsem toho názoru, že politickou kulturu mlčením nezlepšíme. V tomto týdnu jsem obdržela dopis, kvůli kterému mám k dnešnímu projevu Andreje Babiše asi také co říct. Není to totiž tak, že by tyto praktiky používal jen jeden tábor. 🧵 pic.twitter.com/4n3Ij4sjGG — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 21, 2023

Atmosféra na sociálních sítích i ve společnosti se vyostřuje a radikalizuje, míní Babiš. "V pátek mě poprvé na výjezdu doprovodila moje žena Monika. Na vlastní kůži si v Jablonci zažila, jak nás dav urážel a málem umačkal," poznamenal. Doplnil, že podle něj není normální, že odpůrci narušují a rozbíjejí mítinky. "Není normální, že se nás občané bojí podpořit, protože pak čelí sprostým nadávkám a vyhrožováním. Moji podporovatelé a voliči nic takového nedělají," řekl.

Danuše Nerudová, která v prvním kole voleb skončila třetí, zveřejnila výhrůžný dopis, který jí přišel kvůli kritice Andreje Babiše. "V tomto týdnu jsem obdržela dopis, kvůli kterému mám k sobotnímu projevu Andreje Babiše asi také co říct. Není to totiž tak, že by tyto praktiky používal jen jeden tábor," napsala.

Odsuzuji projevy nenávisti a výhrůžky A. Babišovi a jeho rodině. Takové věci k demokratickým volbám nepatří. Atmosféra je vypjatá hlavně kvůli strašení voličů a antikampani, kterou AB vede. Vyzývám ho, aby stáhl billboardy vyhrožující válkou a začal i on sám vést slušnou kampaň. — Petr Pavel (@general_pavel) January 21, 2023

Fiala: Nelze se tvářit ublíženě a šířit lži, strach a nenávist

Agresi adresovanou Babišově rodině odsoudili také politici vládních stran včetně premiéra Petra Fialy z ODS. Vyzvali však Babiše, aby změnil styl své předvolební kampaně.

"Je potřeba jednoznačně odsoudit jakékoliv násilí, ať už přímé, či ve formě výhrůžek. Takové věci nemají v České republice místo. Jsme a musíme zůstat civilizovanou a demokratickou zemí," napsal Fiala na sociální sítě. Zároveň je ale podle Fialy potřeba odsoudit lži, manipulace a nespravedlivé osobní útoky objevující se v souvislosti s nynější prezidentskou volební kampaní.

Fiala nepřímo obvinil Babiše, aniž ho jmenoval, že sám rozděluje společnost a rozdmýchává vášně. "Myslím, že je zřejmé, že tyto metody vnáší systematicky do politického souboje právě jeden ze současných prezidentských kandidátů. Nelze se na jednu stranu tvářit ublíženě, a na stranu druhou šířit lži, strach a nenávist," uvedl premiér.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) také odsuzuje jakoukoli agresi. Ujistil současně, že policie se bude výhrůžkou zabývat stejně vážně jako výhrůžkou vůči komukoli jinému.

Podobně se vyjádřili i další politici vládní koalice. "Na vlastní kůži jsem zažila vyhrožování a nakreslené šibenice a vím, že nejsem sama. Podobné praktiky nesmí mít v naší společnosti místo. Stejně jako lži Andreje Babiše, že chce jeho protikandidát vést válku nebo nastolit totalitu. Nenávist plodí jen další nenávist," sdělila předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Prezident Miloš Zeman naopak obvinil z vyhrocení kampaně neúspěšnou prezidentskou kandidátku Danuši Nerudovou. Zeman řekl internetové televizi XTV.cz, že výhrůžka je činem "blázna", který uvěřil výroku Nerudové, že Babiš je zlo.

Nerudová, která v prvním kole skončila na třetím místě, Babiše v reakci na jeho oznámení vyzvala, aby přestal používat agresivní rétoriku.

V návaznosti na výhrůžku rodině Andreje Babiše pak Nerudová zveřejnila výhružný dopis, který jí měl údajně přijít od voličů ANO tento týden. "V tomto týdnu jsem obdržela dopis, kvůli kterému mám k sobotnímu projevu Andreje Babiše asi také co říct. Není to totiž tak, že by tyto praktiky používal jen jeden tábor," napsala.

Babiš záhy po vyhlášení výsledků prvního kola voleb po Česku nechal vylepit plakáty s textem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš", za které je kritizován. Kritici mu vyčítali, že voliče straší a že urazil vojáky. Babiš přiznal, že se text nepovedl. Již dříve slíbil, že text změní. Na billboardech se již objevily nové plakáty, které uvádí, že "Generál nevěří v mír" s dovětkem "Volte mír. Volte Babiše". Pavel používá například billboard se svou fotografií a textem "Vést zkušeně a klidně v těžkých časech".

