Situace je vážná, zní z ČSSD a čeká na Babiše. Opozice chce hlasování o důvěře vládě

Opozice se znovu pokusí ukončit vládnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli kauze Čapí hnízdo. Oznámil to šéf ODS Petr Fiala společně s předsedy dalších pěti politických stran ve sněmovně. ČSSD a komunisté si o situaci chtějí nejprve pohovořit s předsedou vlády a slyšet jeho vysvětlení. Sociální demokraté se až pak rozhodnou, zda má smysl pokračovat ve vládě s ANO.

Schůzku s premiérem mají sociální demokraté domluvenou na středu. Babiš se teprve v noci vrací ze zahraničí.

"Na jednání jdeme s celou řadou otázek a budeme chtít odpovědi," řekl krátce po poledni vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček ke koaličnímu jednání.

Sociální demokraté berou situaci vážně, jsou rozhořčení a patnáct hlasů jejich poslanců by stačilo společně s 92 zákonodárci opozice k tomu, aby sněmovna vyslovila kabinetu nedůvěru.

Předseda vlády by v takovém případě ve funkci skončil a prezident Miloš Zeman by pověřil nového člověka sestavením kabinetu. Tím by se však opět mohl stát Andrej Babiš.

Hamáček uvedl, že nemůže vyloučit žádnou variantu toho, jak může středeční schůzka dopadnout. Na přímou otázku, zda bude ČSSD požadovat po ANO, aby do čela kabinetu navrhlo jiného premiéra, Hamáček opakoval, že situace je vážná a nemůže vyloučit žádnou alternativu.

V těchto případech obvyklé Babišovo vyjádření, že jde o kampaň proti jeho osobě, nebude straně stačit. "Očekávám, že řekne, jak si představuje případné další fungování koaliční vlády," dodal Hamáček.

"Informace z reportáže jsou velmi závažné a znepokojující. ČSSD bude vyžadovat, aby premiér jasně a konkrétně odpověděl na otázky, které reportáž vyvolala," komentoval vývoj místopředseda ČSSD Roman Onderka.

"Situace je bezesporu opravdu vážná," přidala se ke slovníku svých kolegů i další místopředsedkyně ČSSD Jana Fialová. "Informace z reportáže jsou velmi závažné a znepokojující. ČSSD bude vyžadovat jednání, na jehož výsledku bude záležet další vývoj," prohlásila pro Aktuálně.cz.

Pětatřicetiletý syn Andreje Babiše, který se rovněž jmenuje Andrej, patří v kauze Čapí hnízdo mezi obviněné. Policie jej ale od začátku celé kauzy vůbec nevyslechla. Babiš se za nejasných okolností dostal do Švýcarska, kde žije, rovněž má švýcarské občanství.

První komentář ke kauze Čapí hnízdo tak nesdělil policistům, kteří se ještě nedomluvili se švýcarskými kolegy na spolupráci, ale reportérům Seznam Zpráv. Na skrytou kameru jim tvrdil, že prý jeho otec nechtěl, aby v kauze vypovídal. "Můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda," řekl Babiš mladší s tím, že si myslí, že o jeho přesunu na východ otec nevěděl. Babiš mladší to interpretuje jako únos.

Koalice se musí sejít nejpozději zítra. Hamáček nás ubezpečil, že policie koná, komunikuje s Babišem sms zprávami, říká Martin Netolický | Video: DVTV, Emma Smetana | 14:56

Když Hamáček v úterý ve sněmovně vysvětloval situaci, měl za sebou dramatické jednání s kolegy ze strany. Část z nich od začátku nechtěla s Babišem vládnout právě kvůli kauze Čapí hnízdo. Nyní své výhrady opakovali a podpořili novými informacemi z kauzy.

Hamáček navíc musel coby ministr vnitra hájit práci policie, postavil se za detektivy, jež se věnují vyšetřování okolností údajného padesátimilionového dotačního podvodu v případě farmy Čapí hnízdo. "Policie věděla několik měsíců, kde se pan Andrej Babiš mladší nachází," ujišťoval Hamáček v reakci na otázky, jak je možné, že novináři hovořili v Babišovým synem dříve než policie.

Výjimečně jednotná opozice

Není zvykem, aby předsedové SPD, ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a pirátů stáli za jedním řečnickým pultíkem a mluvili stejnou řečí. První proslov měl předseda ODS Petr Fiala, jehož strana má z opozice nejsilnější zastoupení a který inicioval společnou schůzku předsedů jmenovaných stran.

"Považujeme podezření premiéra Andreje Babiše z možného maření policejního vyšetřování kauzy Čapí hnízdo za neakceptovatelné. Vyzýváme, aby opustil funkci premiéra do doby, než dojde k vyšetření kauzy Čapího hnízda, pouze tak lze zajistit nestranné vyšetřování," četl text společného prohlášení Fiala.

Všechny tyto strany přitom podají návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Přitom vyzvali všechny vládní poslance, "kterým záleží na principech právního státu", aby Babiše dále nepodporovali.

Podle premiéra se opozice jen snaží vytvořit tlak na orgány činné v trestném řízení. "Je to další pokus destabilizovat situaci v Česku, kde se nám daří a máme skvělé výsledky. Tentokrát pokus destabilizovat situaci v naší společnosti s využitím mých dětí," vzkázal Babiš ze zahraniční cesty v Itálii.

Jde o snahu destabilizovat politickou situaci s odporným útokem na moje děti, tvrdí Babiš | Video: ČTK | 03:30

Stojíme za naším předsedou, zní z ANO

Hnutí ANO vystoupilo před novináře až jako poslední. Podle předsedy klubu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka se aféře, v níž mohlo dojít k únosu staršího syna premiéra, věnovali s kolegy na společné schůzi jen krátce. "Náš poslanecký klub jednoznačně a jednomyslně stojí za svým předsedou," řekl Faltýnek s tím, že kauza je uměle vytvořená a zpolitizovaná. Nevysvětlil však, jak je případ zpolitizovaný či kdo se na jeho politizaci podílí.

"Jasně zaznělo, že o těch takzvaných převratných věcech policie ví. Opozice politizuje celou tu kauzu," podpořil Faltýnka místopředseda hnutí ANO Richard Brabec. Podrobnosti k vyšetřování ani Faltýnek ani Brabec nezveřejnili. Neodpověděli na otázky, zda byli poslanci obsahem reportáže Seznam Zpráv třeba zaskočení. Jen uvedli, že zákonodárci z ANO na to mají stejný názor.

Richard Brabec pak také kritizoval Seznam Zprávy, kde reportéři syna Babiše natáčeli skrytými kamerami. "Hyenismus," prohlásil Brabec.