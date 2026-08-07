Velký zásah: Babišova vláda má na mušce konopí, které užívají statisíce lidí

Vládní boj proti drogám se nečekaně přesouvá i ke konopným kapkám, po kterých sahají statisíce Čechů. Kabinet Andreje Babiše (ANO) zvažuje změny, které mohou převrátit celý trh s látkou CBD. Policie tvrdí, že jiná cesta není. Lékaři varují před katastrofou, pacientské organizace před zásahem do života statisíců lidí a ministerstva si mezitím protiřečí v tom, co vlastně vzniká.
Ještě před několika lety bylo CBD okrajovou záležitostí několika specializovaných obchodů. Jde o přirozenou látku z konopí, která na rozdíl od marihuany neomamuje ani nevyvolává euforii.
Dnes je všechno jinak. CBD se prodává v lékárnách, drogeriích, trafikách i na internetu a pro mnoho lidí se stalo běžnou součástí domácí lékárničky. Používají ho při bolestech, úzkostech nebo problémech se spánkem. Typickým zákazníkem přitom často není mladý člověk, ale senior.
Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti využívá konopné látky k samoléčbě přibližně 280 až 400 tisíc dospělých Čechů. Nejčastěji jde o lidi starší 55 let. Produkty s CBD dnes běžně používají také majitelé psů a koček jako doplněk při bolestech nebo artróze svých mazlíčků.
Do hledáčku státu
CBD se přitom už několik let řeší nejen mezi lékaři, ale i v politice. A právě tam se Andrej Babiš (ANO) dostává do nezvyklé situace. Ještě v roce 2023, tehdy ještě v opozici, látku veřejně hájil a ostře kritizoval snahu Fialovy vlády o její zákaz.
„CBD pomáhá. Sám o tom něco vím, protože jsem podporoval léčebné konopí. Teď ho chce Fialova vláda zakázat. To by jim šlo. Jen nařizovat a zakazovat,“ prohlásil tehdy.
O tři roky později ale právě jeho vláda připravuje regulaci, která může znamenat dosud největší zásah do legálního trhu s touto látkou.
Celý příběh začal na konci dubna. Po sérii případů spojených s novými syntetickými drogami vláda zřídila meziresortní pracovní skupinu Korund, která měla prověřit trh s novými psychoaktivními látkami a navrhnout změny.
Během května proto policie společně s dalšími úřady kontrolovala stovky obchodů i internetových prodejců. Zaměřila se nejen na kratom nebo HHC, ale také na výrobky s CBD.
Když vláda na začátku června představila první výsledky, oznámila zároveň přípravu legislativních změn. Právě mezi nimi se nyní objevuje možnost výrazného omezení přírodního CBD.
Ministerstva si protiřečí
Když se Aktuálně.cz začalo ptát, co vlastně stát s CBD připravuje, přišlo první překvapení. Ministerstvo vnitra, které skupinu Korund koordinuje, odkázalo redakci na ministerstva zdravotnictví a zemědělství. A právě tam se celý příběh začal rozcházet.
Ministerstvo zemědělství tvrdí, že návrhy legislativních změn už prošly meziresortním připomínkovým řízením a vyjadřovala se k nim například Hospodářská komora nebo Ústav pro evropskou legislativu.
Ministerstvo zdravotnictví ale říká něco úplně jiného. „Je třeba zdůraznit, že se nejedná o konkrétní legislativní návrhy,“ odpověděl resort. Podle něj jde zatím pouze o doporučení pracovní skupiny, která vláda dosud ani neprojednala.
Jeden úřad tedy tvrdí, že návrhy už kolují mezi ministerstvy. Druhý, že žádné návrhy zatím neexistují.
Aktuálně.cz se proto pokusilo materiál dohledat v systému eKLEP, kde se běžně objevují návrhy zákonů i meziresortní připomínková řízení. Bez výsledku.
Tím ale otazníky nekončí. Ministerstvo zdravotnictví zároveň přiznalo, že u přípravy doporučení neseděli zástupci konopného průmyslu, pacientských organizací ani lékaři. U stolu byli především úředníci, policie a kontrolní orgány.
Proč policie míří i na CBD
Na rozdíl od ministerstev policie o své roli nepochybuje. Národní protidrogová centrála patří mezi hlavní autory návrhu a otevřeně říká, proč chce regulaci zpřísnit.
„NPC se podílela na přípravě návrhu na regulaci nakládání s CBD zejména s ohledem na narůstající objem dovozu z Číny a jeho další zpracování v Evropské unii na psychoaktivní semisyntetické kanabinoidy, s přihlédnutím k nárůstu intoxikací těmito produkty v ČR od roku 2023,“ potvrdil Aktuálně.cz ředitel centrály Jakub Frydrych.
Policie přitom netvrdí, že je CBD samo o sobě nebezpečné. Podle ní se ale stalo důležitou surovinou pro výrobu nových syntetických drog.
Jde například o HHC nebo delta-8 THC. Tyto látky vznikají chemickou úpravou CBD a některé z nich mohou mít výrazně silnější účinky než běžná marihuana.
Podle Frydrycha je hlavním důvodem prudce rostoucí dovoz levného CBD z Číny. Právě z něj se podle policie v Evropě vyrábějí tyto látky. Samotné CBD přitom podle policie není problém. Problémem je jeho zneužívání jako výchozí suroviny.
Frydrych se opírá o dokumenty OSN, Evropské agentury pro drogy (EUDA), výsledky mezinárodní operace eVaper8 i odborné studie.
„CBD extrahované z nízko-THC konopí sloužilo a v některých zemích nadále slouží jako výchozí surovina pro výrobu některých semisyntetických psychoaktivních kanabinoidů,“ uvedl.
Stejným směrem podle něj ukazují i výsledky květnové akce Korund. Policie při ní zkontrolovala 291 prodejen, porušení zákona zjistila ve více než třech čtvrtinách z nich, zajistila téměř 86 tisíc výrobků, uzavřela tři kamenné obchody a zablokovala 25 e-shopů.
Podle Frydrycha navíc část výrobků prodávaných jako CBD ve skutečnosti obsahovala zakázané nebo dosud neregulované psychoaktivní látky.
„Regulace CBD produktů je odůvodnitelná nikoli proto, že by samotné CBD bylo psychoaktivní, ale proto, že představuje regulovatelný rizikový uzel mezi potravinovým, doplňkovým, léčivým a drogovým trhem.“
Policie zároveň připomíná i stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), podle nichž stále chybí dostatek dat o dlouhodobých účincích vyšších dávek CBD, jeho vlivu na játra nebo možných interakcích s některými léky.
„Byla by to katastrofa,“ varují odborníci
Jenže právě tady se názory začínají ostře rozcházet. Zatímco policie tvrdí, že bez regulace CBD nepůjde zastavit výrobu nových syntetických drog, lékaři, pacientské organizace i bývalí protidrogoví koordinátoři jsou přesvědčeni, že stát míří na špatný cíl.
„Protože Bolt nebo Uber mohou převážet tvrdé drogy, tak je zakážeme? Takhle se zákony tvořit nemohou. CBD není psychoaktivní látka, a navíc je to lék,“ řekl Aktuálně.cz Pavel Bém, donedávna Babišův protidrogový koordinátor.
Podobně mluví i předseda pacientského spolku KOPAC a lékař Pavel Kubů. Podle něj vláda směšuje přírodní CBD se syntetickými a polosyntetickými kanabinoidy.
„Návrh řeší spíše politickou obavu než konkrétní, dobře doložené zdravotní riziko. Skutečnou hrozbou je šedý trh syntetických a polosyntetických kanabinoidů, nikoliv kvalitně testované přírodní CBD,“ říká.
Kubů upozorňuje, že CBD dnes využívají hlavně lidé s chronickými bolestmi, úzkostmi nebo poruchami spánku. Pokud stát legální trh výrazně omezí, podle něj se problém jen přesune na černý trh. Místo plošných omezení by proto raději viděl důsledné testování výrobků, kontrolu kvality a jasná pravidla pro jejich prodej.
Podobný pohled má i bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). Policii rozumí a souhlasí, že nové syntetické drogy představují vážný problém. Jenže podle něj dnes už hlavním zdrojem těchto látek není CBD, ale zcela syntetické substance.
„Stát kvůli několika molekulám zasahuje celý legální trh. Byla by to katastrofa,“ řekl Aktuálně.cz
Podle Vobořila by regulace dopadla hlavně na statisíce běžných uživatelů, zatímco výrobce drog příliš nezasáhne. Varuje také před ekonomickými důsledky. „Čím víc se omezí, kdo může CBD vyrábět a prodávat, tím víc se z trhu stává oligopol nebo monopol. Čína má export, doma je přitom CBD zakázané. Jakmile zavedete taková omezení, tisíce výrobců v Evropě zmizí,“ upozorňuje.
„Když se rozhoduje o trhu, kde se točí miliardy korun a na kterém jsou miliony uživatelů, vždycky do toho vstupují i komerční zájmy. Tvrdit, že tomu tak není, je utopie,“ dodává.
Stovky milionů i statisíce zákazníků
Pokud návrh skutečně doputuje až na jednání vlády, zapadne do mnohem širšího tažení Babišova kabinetu proti novým psychoaktivním látkám.
Premiér v posledních měsících opakovaně mluví o tvrdším postupu proti drogám a kabinet už připravuje výrazné zpřísnění pravidel pro kratom. Ve stejné debatě se teď ocitá i přírodní CBD, přestože jde podle expertů spíše o lék.
Jenže tentokrát nejde o okrajový trh ani o několik specializovaných obchodů. Podle Českého konopného klastru dosahuje obrat samotného trhu s CBD produkty zhruba 200 milionů korun ročně.
Jak přesně bude připravovaná regulace nakonec vypadat, zatím není jasné. Stejně jako to, zda se doporučení pracovní skupiny Korund vůbec promění v hmatatelný návrh zákona. Už teď ale vyvolala silné reakce. Poslední slovo však bude mít zřejmě Andrej Babiš.
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