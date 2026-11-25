Slevy na jízdném jsou definitivně zpátky ve hře. Poté co šéf resortu dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v září oznámil, že na ně v rozpočtu nejsou peníze, vypadala situace jasně. Jenže teď je vše jinak. Premiér řekl, že 75procentní slevy pro studenty a seniory budou, koalice má dohodu a ví, kde vzít peníze.
Šéf kabinetu přichází s prohlášením čtyři dny poté, co Česká televize odvysílala v hlavní zpravodajské relaci reportáž, že některým studentům a seniorům zdraží jízdné, protože některé kraje přestávají dotovat slevu ve výši 75 procent na jízdné.
V reportáži také zaznělo, že vláda slíbila slevy plošně proplácet a že není jasné, kdy je zavede. Autoři rovněž připomněli, že Bednárik na začátku letošního roku chtěl slevu zvýšit celostátně od ledna 2027. A zmínili, že po nástupu do funkce byl ještě ambicióznější.
„Předpokládám, že během roku 2026 se to stane, jestli to bude 1. 3. nebo 1. 6., to netuším,“ citovala televize Bednárika z 18. prosince loňského roku.
V září pak Bednárik přišel s tím, že na to nejsou peníze. „To, co mě omlouvá, že to tam nedokážu prosadit, nebo neprosazuji nějak razantněji, má důvod ten, že programové prohlášení nemá časové ohraničení, programové prohlášení je na čtyři roky,“ vysvětloval Bednárik letos v září. Opozice na to reagovala tím, že je dobře, že nákladný slib nebude splněn.
Se slevami přitom nepočítal rozpočet na letošní rok a nepočítá s nimi ani návrh příjmů a výdajů na příští rok.
Že se slevy vrací, informoval předseda vlády v úterním pořadu Press klub Frekvence 1. Zvýšení slev z dosavadní poloviny na tři čtvrtiny ceny jízdného má začít platit od července příštího roku, aby se na změnu stihli připravit dopravci, řekl premiér.
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Ve zmíněné reportáži, tedy čtyři dny před prohlášením premiéra, přitom šéf SPD Tomio Okamura řekl, že konkrétní termín se na koaliční radě neprojednával.
Na zvýšení slev pro seniory a studenty na jízdném ve veřejné dopravě chce premiér Andrej Babiš (ANO) poslat příští rok 1,6 miliardy korun a částku chce vzít z peněz na důchody, píše agentura ČTK. Jenom letos dal stát na slevy na jízdném dvě a půl miliardy.
Vzhledem k tomu, že rozpočet na příští rok už prošel prvním čtením, nelze měnit jeho celkové příjmy a výdaje a miliardy na slevy tak musely jít z rozpočtu jiné kapitoly.
„Navýšení slevy reflektuje veřejný zájem s ohledem zejména na sociální citlivost výše ceny za přepravu u uvedených skupin cestujících, které jsou vzhledem ke svým příjmům nepřiměřeně zatíženy různými druhy výdajů včetně výdajů za cesty veřejnou osobní dopravou,“ stojí podle ČTK ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.
Výdaje na slevy na jízdném
2019 - 5,8 mld. Kč
2020 - 3,8 mld. Kč
2021 - 3,9 mld. Kč
2022 - 4,9 mld. Kč
2023 - 4,6 mld. Kč
2024 - 4,9 mld. Kč
2025 - 5,0 mld. Kč
Podle místopředsedy sněmovny a ekonomického experta ODS Jana Skopečka je přesun peněz důkazem, že částka určená v rozpočtu na důchody je nafouknutá a skrývá rezervu pět miliard korun.
Slevy ve výši 75 procent na jízdném zavedla pro seniory a studenty už předchozí vláda Andreje Babiše. Ta následující pod vedením Petra Fialy (ODS) je snížila na padesát procent, kraje pod vedením hnutí ANO je nicméně loni v létě před volbami začaly dorovnávat zpět na 75 procent.
Nyní od toho z důvodů úspor začaly upouštět. Z původních osmi krajů je po Novém roce budou proplácet už jen tři, jak uvedla Česká televize.
Bednárik už dříve uvedl, že před zvýšením slev chce upravit kontrolní mechanismy, aby se zabránilo zneužívání systému. Upozornil, že nyní stát proplácí dopravcům slevy podle prodaných jízdenek, není však prokázáno, zda se všechny tyto jízdenky skutečně využily.
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