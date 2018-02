Z Lelekovic do parlamentu za čtyři roky. Babišově zastánkyni Malé pomohla přímá linka na nejvyššího

před 3 hodinami

Poslankyni Taťánu Malou přivedly do vrcholové politiky píle, velké ambice a schopnost navazovat přátelské kontakty s klíčovými osobnostmi hnutí ANO.

Brno - Než ten návrh vyslovila, byla pro většinu obyvatel Česka neznámou novou poslankyní hnutí ANO odkudsi z jižní Moravy. Jméno místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru Taťány Malé si mnozí zapamatovali poté, co v polovině ledna řekla, že není nutné, aby poslanci vydali premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Malá tehdy navrhla, že by šetření a případný soud mohly pokračovat až poté, co Babiš odejde z politiky.

"Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?" zaskočila svérázným pojetím práva experty i širokou veřejnost.

U těch, kteří byli u jejího nebývale rychlého a strmého vzestupu ve strukturách ANO, to údiv nevzbudilo. Šestatřicetiletá vystudovaná právnička i ekonomka totiž, kromě své ambicióznosti a cílevědomosti, vyniká i na poměry hnutí výjimečnou loajalitou k osobě Andreje Babiše i celému vedení.

Například jeden z jejích bývalých kolegů, který již řady ANO opustil, vzpomíná, jak šťastná se v době, kdy se její politická kariéra teprve rozbíhala, vrátila z první návštěvy Čapího hnízda a setkání s Andrejem Babišem. "Dorazila úplně nadšená, že se jí podařilo udělat dojem na Babiše, že jí dokonce řekl, že by mohla ANO na jižní Moravě vést," vzpomíná muž, který si nepřál zveřejnění svého jména, redakce však jeho identitu zná. "Na úplném začátku, když byla jen zastupitelkou v Lelekovicích, ještě dokázala být k Babišovi občas i kritická. Postupem času se z ní ale stala jeho až fanatická obdivovatelka," popsal další bývalý člen brněnské pobočky hnutí.

Malá to popírá. "Moje výstupy ohledně jednání mandátového a imunitního výboru při žádosti o vydání pánů poslanců Faltýnka a Babiše nebyla nekritická oddanost, ale střet s realitou. Reagovala jsem na podivnou práci vyšetřovatelů, účelové lži policie a kolegů z výboru. Jsem určitě loajální člen našeho hnutí, ale nemám růžové brýle a rozhodně vše beze slova neschvaluji," napsala Aktuálně.cz Malá, která se díky své přímočarosti, ctižádosti i dobrým kontaktům na špičky ANO v Brně i Praze během čtyř let vypracovala z řadové členky až na poslankyni, šéfku jihomoravské pobočky ANO a náměstkyni hejtmana.

Vztahy s Vokřálem i Faltýnkem

Její kariéru proto popisují mnozí jako závratnou. "Stoupala rychle. Zdálo se, že měla brzy skvělé vztahy s klíčovými lidmi, primátorem Vokřálem a Faltýnkem, byla jedna z těch vyvolených. Když kandidovala na předsedkyni kraje, nebylo ani umožněno, aby proti ní někdo stál," uvedl bývalý předseda ANO brněnské městské části Řečkovice Vladimír Číhal, který už hnutí opustil. Byl jediným z bývalých i současných kolegů Malé, kteří si dovolil o ní hovořit otevřeně a veřejně, ostatní žádali o anonymitu.

Řada z nich hovořila i o dobrém kontaktu Malé a jejího manžela, brněnského advokáta a insolvenčního správce Ondřeje Malého, na olomouckého hejtmana a významného člena hnutí Ladislava Oklešťka. Co bylo ale klíčové, Malá prý měla jako jedna z nemnoha v Brně přímou linku na samotného Babiše.

"Pomohla jí i Babišova tendence upřednostňovat mladé ženy. Měla a má horkou linku do Prahy, je schopná zvednout telefon ve tři ráno, dostávala se k Babišovi na jednáních, což se mužskému politikovi z regionu jen tak nepovedlo. To vše přispělo k tomu, že se teď za nejvyššího bije až za hrob," míní jeden z kolegů.

Opravdu si nejsem jistá, že je policejní vyšetřování dlážděné čistými úmysly, řekla poslankyně ANO Taťána Malá a kritizovala ostatní sněmovní strany. | Video: DVTV

Malá dobré vztahy s klíčovými lidmi nepopírá, říká ale, že si kontakty vybudovala sama až po začátku politické kariéry. "Nikoho ze zmiňovaných pánů, tedy kromě manžela, jsem neznala před vstupem do politiky, takže na můj kariérní růst ani nemohli mít nějaký zásadní vliv. Potkávala jsem je až v průběhu své práce ve veřejné správě."

Roli v jejím postupu hrála i promyšlená sebeprezentace političky jako matky od početné rodiny, která ví, co je v životě důležité. Například před parlamentními volbami rozesílala svým voličům leták s fotografií, na které je s manželem a svými třemi dětmi a textem, který klade důraz na výchovu dětí, rodinu, péči o staré lidi a dobré sousedské vztahy. V souladu s cílovou voličskou skupinou ANO je video z jejího Facebooku, ve kterém v domově důchodců sama pomáhá starým lidem.

Náhradnice nakonec uspěla

Na jediný významný zádrhel ve své politické kariéře narazila Malá hned na samém začátku, když v roce 2014 kandidovala za ANO v obci Lelekovice poblíž Brna do místního zastupitelstva. Z prvního místa tehdy neuspěla. Z kandidátky ANO tehdy postoupili tři a Malá zůstala až za nimi jako první náhradnice. S prohrou se ale nesmířila a jeden ze zvolených zastupitelů, oblíbený místní učitel Dušan Peterka, nakonec odstoupil, aby jí své místo přenechal.

"Pan Peterka mi své místo uvolnil sám, sám za mnou přišel a vedly ho k tomu osobní a pracovní důvody," vysvětlila poslankyně. Peterka už důvody svého odstoupení osvětlit nemůže, protože několik měsíců po volbách zemřel při autonehodě. Jeho manželka Eva však verzi Malé potvrdila. "Byla to manželova iniciativa," řekla.

Vstup Malé do zastupitelstva však tehdy v obci vzbudil značnou nevoli. Nedávno přistěhovanou mladou ženu někteří považovali za kariéristku a podezřívali ji, že se práci v obci stejně nebude věnovat. Vznikl dokonce tlak na její odstoupení, ona se však postu zřekla až kvůli šanci na angažmá ve vysoké politice v květnu 2017. "Být zastupitelkou pro ni bylo na samotném začátku kariéry velmi důležité. Neúspěch v komunálních volbách by mohl být argument pro její odpůrce, to nechtěla připustit," míní její bývalý stranický kolega Číhal.

"Přímočará a pracovitá"

Zatímco v celostátní politice i na obecní úrovni o sobě dala Malá vědět, na krajském úřadě, kde je jako zástupkyně hejtmana pověřena zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti majetku a investic, zatím výraznou stopu nenechala. "Moc toho o ní nevím, na kraji jsem žádné její aktivity ani průšvihy nezaznamenal, co dělá, netuším, neviděl jsem, že by něco předkládala," uvedl zastupitel za zelené a piráty Ivo Vašíček.

Samotná Malá uvádí, že se na kraji zabývá hlavně negativním dědictvím po předchůdcích. "Například projektem výstavby lázní v Pasohlávkách s čínskými investory, letištěm, které kraj v minulosti dosti nešťastně pronajal, zabývám se také pasportizací budov ve vlastnictví kraje. Starám se o to, aby kraj investoval do škol, nemocnic a domovů pro seniory podle potřebnosti, a ne podle politické příslušnosti starosty obce, ve které daná nemocnice nebo škola je, případně podle oblíbenosti ředitele," napsala.

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) je se svojí zástupkyní spokojený. "Táňa Malá je mojí krajskou náměstkyní pro majetek a investice od listopadu minulého roku. Je přímočará, přístupná dialogu a velmi pracovitá. Jako žena má empatický přístup k lidem a jejich problémům," chválil ji ještě před parlamentními volbami.

Píli a ctižádost prokázala Malá i před svým politickým angažmá. Ještě na gymnáziu v Moravské Třebové, odkud pochází, přitom podle svých učitelek nijak nevynikala. "Byla to průměrná studentka, která nepatřila k těm nejbystřejším," vzpomíná například pedagožka Šárka Sekaninová, která ji vyučovala český jazyk. "Nijak nevybočovala, ale uměla potěšit milým úsměvem a pozitivním slovem," vzpomíná její třídní a nynější ředitelka gymnázia Alena Plocová.

Malá však nakonec dokázala vystudovat dvě vysoké školy: první, ekonomiku na Mendelově univerzitě, dokončila jako svobodná matka v roce 2005 a druhou, práva na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, o šest let později. Mezitím se poprvé vdala a porodila druhou dceru. Z dalšího manželství, s advokátem Malým, má syna.

Její občanskou profesí je právo a mediace. "Už pár let se snažím pomáhat lidem dávat život do pořádku. Někdy to jde fakt těžko. Pomáhám najít cestu z velice komplikovaných situací rozvádějícím se manželům, rozhádaným zaměstnavatelům a zaměstnancům a obchodním partnerům," píše o sobě na stránkách ANO.

Kde jsou meze růstu političky Taťány Malé, je nyní těžké odhadnout. Jisté je, že její ambice a víra ve vlastní síly jsou značné. "Věřím, že předpoklady uspět v politice mám," prorokovala si už před krajskými volbami v roce 2016.