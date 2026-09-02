Babišova otočka ve vztahu s Pavlem. Pro prezidenta záhada, expert nabízí vysvětlení

Nemají spolu žádný problém. To řekl ke vztahu mezi ním a prezidentem Petrem Pavlem premiér Andrej Babiš (ANO). „Není mezi námi žádný boj,“ prohlásil. Slova předsedy vlády přicházejí po vyhrocených vztazích kvůli summitu NATO, kdy Babiš odmítal schůzky s hlavou státu. A zatímco prezidentovo okolí dumá, co za změnou taktiky může být, podle politologa by mohlo jít o součást prezidentské kampaně.
Babiš mluvil o vztazích s Pavlem na základě setkání obou politiků. To proběhlo po jednání Bezpečnostní rady státu a o schůzku požádal prezident. „Samozřejmě jsem mu vyhověl,“ sdělil Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích.
Premiér také řekl, že se s Pavlem budou nadále setkávat podle potřeby. „S prezidentem nemáme žádný problém, už si změňte komunikační kartu. Není mezi námi žádný boj,“ prohlásil předseda vlády o posledním prázdninovém víkendu.
Babišova smířlivá slova přišla po řadě přestřelek mezi Hradem a vládní koalicí. K vyhrocení vztahů došlo před letošním červencovým summitem NATO v turecké Ankaře.
Prezident trval na své účasti na summitu, zatímco vláda byla proti. Vše došlo tak daleko, že se Pavel obrátil na Ústavní soud, který jeho cestu posvětil předběžným opatřením. O samotné kompetenční žalobě, zda může vláda bránit prezidentovi v účasti na zahraničních jednáních, soud ještě nerozhodl.
Pavel také vyzval před konáním summitu Babiše ke schůzce, ten ji ale odmítl. A ani po návratu z Turecka nechtěl slyšet nic o tom, že by se s prezidentem scházel na obnovených pravidelných konzultacích o zahraniční politice.
„Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně,“ řekl v červenci Babiš, který za vším viděl Pavlovu kampaň na znovuzvolení prezidentem.
Pro lidí z Pavlova okolí je nynější změna Babišova postoje záhadou. Nechtějí ale spekulovat, co za ní je, možností vidí několik.
„Doufám, že jde o to, že pragmaticky a racionálně pan premiér vyhodnotil, že to k ničemu není, a že to teda rozhodně nepomáhá naší zemi, ale že to nepomáhá ani jemu,“ uvedl zdroj z okolí prezidenta.
Podle dalšího Pavlova spolupracovníka je schůzka a dohoda na tom, že se budou prezident s premiérem scházet dál, důležitým krokem. „Je důležité, že se ti dva vidí a jsou schopní spolu mluvit,“ míní.
Emoce i kampaň
Podle politologa Josefa Mlejnka můžou být za změnou Babišovy taktiky dvě věci. Jednak u premiéra už opadly emoce po summitu v Ankaře a po prázdninách „vychladnul“.
Anebo podle něj za vším může být prezidentská kampaň. „Možná si uvědomili (Babiš a jeho tým – pozn. red.), že nikoho nemají a je jim jasné, že pokud chtějí dál pokračovat v ostré kampani proti Petru Pavlovi, tak musí postavit protikandidáta. Čili jim prostě došlo, že tohle nemá smysl. A tudíž to Babiš odpískal a teď se snažil trošku usmířit,“ řekl pro Aktuálně.cz Mlejnek.
„Varianta je, že samozřejmě plán najít protikandidáta neopustil, ale dokud nikoho nemá, tak nepojede tvrdě tu kampaň,“ míní politolog.
Vládní koalice i hnutí ANO jsou nejednotní v tom, zda mít, či nemít vlastního kandidáta. Zatímco politici, kteří jsou ve sněmovně za SPD i někteří Babišovi spolustraníci říkají, že ano, sám premiér i šéf Motoristů Petr Macinka jsou opačného názoru. Podle nich by mělo jít o nadstranického občanského kandidáta.
V kuloárech se řeší několik jmen, třeba Radek Vondráček (ANO), nebo i exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). A ačkoliv to sám vylučuje, padla i varianta, že by to opět zkusil sám Babiš.
„Z racionálního hlediska je ta kandidatura nevhodná, poněvadž pravděpodobně zase prohraje. Ale pokud by se jim (vládní koalici) podařilo Pavla nějak nahlodat, nebo ho rozmetali dlouhodobou kampaní, tak dejme tomu by nějakou šanci měl,“ připouští Mlejnek.
Podle něj by ale záleželo i na případném protikandidátovi. „Pokud proti Babišovi bude v druhém kole někdo, kdo alespoň trošku bude moc sehrát taktiku Antibabiš tak, že se na něm shodnou ti, kteří Babiše na Hradě za žádnou cenu nechtějí, tak to budou mít s volbou těžké,“ dodal politolog s tím, že Babiš je sice ambiciózní, ale také nerad prohrává.
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