Babišova msta. Proto flanelová košile i chůze pozpátku, tvrdí Pirátka s "ostrým jazykem"

Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová nepovažuje za „zvláštní“, jestliže se Piráti jako opozice účastní v neděli fakticky protivládní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Stojanová tvrdí, že nejde o žádnou opoziční akci, a vyzývá vládní poslance, aby také přišli. Hájí také snahu Pirátů pokusit se „svrhnout“ vládu Andreje Babiše.
Politická hvězda Kateřiny Stojanové stoupá nahoru velmi rychle. Loni na podzim ji voliči poslali do sněmovny, před několika dny si ji Piráti zvolili místopředsedkyní. Do toho patří k nejvýraznějším poslankyním ve sněmovně. Vystupuje často a ostře, což bylo znát i v jejím projevu z tohoto týdne.
„Smějete se nám. Natáčíte si nás. Přirovnáváte nás ke štěnicím. Pošklebujete se nám za zády. Pohrdáte opozicí, pohrdáte médii, pohrdáte veřejností," vyčetla vládní většině. A dodala, že ji a další opoziční poslance a poslankyně to rozhodně neodradí od kontroly vlády.
"My víme, proč tady jsme, a víme, čím hlasem tu mluvíme… Tahle republika patří více než 10 milionům převážně slušných lidí. Tu si vydíráním koupit nemůžete a vždycky narazíte na nás. Vždycky. To slibuju demokratům v téhle republice a to slibuju především vám,“ vyčetla vládní většině.
Když se jí Aktuálně.cz zeptalo na opoziční pirátskou taktiku, která je patrně nejostřejší ze všech opozičních stran, tvrdila, že Piráti jsou tvrdou, ale konstruktivní opozicí.
Kreativní opozice
„Chceme být hlavně kreativní opozice,“ pokračovala v narážce na to, že Piráti zcela jistě zaujali svým chováním v dolní parlamentní komoře. Jejich příznivci dávají většinou najevo velkou spokojenost, kritici jejich chování občas označují za „dětinské“.
Jeden den například chodili pirátští poslanci a poslankyně pozpátku, jindy si celý poslanecký klub oblekl flanelové košile na znak podpory prezidenta Petra Pavla, který rád v takové košili chodí.
Co na to Stojanová, která vystudovala práva a pohybovala se tak spíše ve strohém, advokátním prostředí?
„Protože bylo po volbách zřejmé, že nás hnutí ANO v rámci svého aktu msty Andreje Babiše nepustí do vedení žádných výborů a komisí, tak jsme museli začít hledat kreativní způsoby, jak být vidět a nastavovat agendu. Proto chození pozpátku, abychom dali symbolicky najevo, že nás tato vláda objektivně táhne zpátky na Východ, nebo flanelové košile na podporu pana prezidenta,“ odpovídá.
Společně na demonstraci
Podobně jednotný je teď celý poslanecký klub v tom, že v neděli vyráží na demonstraci Demokracie není samozřejmost, kterou pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Spolek tvrdí, že chce především podpořit prezidenta Petra Pavla, na jehož podporu už sesbíral přes půl milionu elektronických podpisů.
Spolek také hájí prezidenta v jeho sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, kterému Pavel odmítl jmenovat do vlády Filipa Turka. Následně Macinka napsal ostré SMS zprávy poradci prezidenta Petru Kolářovi, ve kterých žádal jmenování Turka.
„Na tuto demonstraci může přijít úplně každý, klidně i z vládního tábora,“ tvrdí Kateřina Stojanová, která odmítá, že by šlo o politickou akci opozice.
„Milion chvilek jsou nezávislým občanským sdružením. Mně by přišlo osvěžující, kdyby se přišli i vládní poslanci pobavit s občany a občankami, když už se o tom nechtějí bavit s námi,“ tvrdila v narážce na sněmovní dění, kde je vláda s opozicí v trvalém střetu.
Na otázku, jestli Milion chvilek pro demokracii není více zaměřen na Babiše a další vládní strany než na strany bývalé vlády na čele s ODS, poslankyně argumentovala tím, že v minulosti byla na demonstraci spolku proti tehdejšímu ministrovi spravedlnosti za ODS Pavlu Blažkovi - což bylo v srpnu roku 2023.
Tehdy „chvilkaři“ protestovali proti tomu, že se Blažek setkal s lobbistou a bývalým poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, a také proti kauze kupčení s městskými byty v Brně.
„Této akce jsem se účastnila jako tehdejší předsedkyně Mladého Pirátstva,“ řekla Stojanová, která pochází z Ústeckého kraje, konkrétně z Litoměřic. Podle svých slov se právě tam, na místním gymnáziu, začala intenzivněji zajímat o veřejné dění.
„Byla jsem dítě, které sedělo ve všech žákovských a studentských parlamentech. Měla jsem i velké štěstí na učitele na základní škole i na gymnáziu, protože nás vedli k zájmu o veřejné dění. Navíc jsem z rodiny, ve které není politika sprosté slovo,“ uvedla a s úsměvem.
Dodala, že ji jako dítě každou neděli v televizi „otravovaly“ Otázky Václava Moravce. „Dnes je mám ale ráda,“ říká Stojanová.