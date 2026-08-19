Babišova koalice proti suchu je marketingový trik, tepe ODS. Má svoje návrhy

Opoziční občanští demokraté očekávají do měsíce první výstupy z Národní koalice pro boj se suchem, jak ji v pondělí obnovila vláda Andreje Babiše (ANO). Jen tak podle nich nebude pouze marketingovou akcí. Stínový ministr zemědělství ODS Petr Bendl ve středu novinářům řekl, že občanští demokraté jsou připraveni spolupracovat na zákonu, který má umožnit výstavbu nových přehrad.
Je podle něj nicméně jasné, že nevyrostou během několika let. Výstavba přehrady trvá v průměru zhruba 25 let. Za prioritní v boji se suchem ODS vidí systém hospodaření s půdou, vytváření mokřadů či hospodaření se zelení ve městech. Důležité je podle nich zabránit vypařování vody z krajiny.
K diskusi ve středu občanští demokraté předložili seznam 62 opatření pro boj se suchem, týkají se zvyšování odolnosti krajiny i lepšího hospodaření s vodou.
„Jsme přesvědčeni o tom, že vláda musí udělat konkrétní harmonogram opatření, soubor jasných kroků s jasnou odpovědností,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka. Přehrady podle něj mají svoje místo v boji se suchem, ale nemůže to být jediné řešení, se kterým vláda přijde.
Systém musí zahrnovat desítky opatření na různých úrovních. Bendl připomněl, že řada projektů už vznikla, ale příroda ukazuje, že to nestačí. Za chybu současné vládní koalice označil například odmítnutí vynětí remízků uvnitř půdních bloků z daně z nemovitostí.
Katalog opatření pro zadržování vody a zvládání sucha z dílny ODS obsahuje kroky pro udržení půdy jako základní zásobárny vody, udržení struktury zemědělské krajiny či ošetření malých vodních ploch.
Podle strany je také třeba zmapovat stávající odvodňovací systémy a vytvořit použitelnou evidenci jejich polohy, stavu, funkčnosti a vlastnických vztahů. Do budoucna má za důležité rušení neúčelných odvodnění tam, kde nemá hospodářské opodstatnění a prokazatelně zhoršuje vodní režim.
Úsporné zavlažování i nové nádrže, navrhují občanští demokraté
Existující infrastrukturu je podle ODS třeba používat nejen k odvádění, ale podle možností také k akumulaci a regulaci vody. Dalším opatřením pak má být obnova funkčních závlahových soustav a budování nových. Realizovat se mají tam, kde existuje dlouhodobě udržitelný zdroj vody a ekonomické i vodohospodářské opodstatnění. Důležitou roli by ODS přidělila moderním úsporným závlahovým technologiím.
V oblasti velké vodní infrastruktury má stát podle ODS pokračovat v přípravě nových nádrží a lokalit, které mohou mít strategický význam pro zásobování vodou, retenci nebo zvládání extrémních hydrologických situací. Hovoří také o modernizaci existujících vodních nádrží a propojování vodárenských soustav.
Pozornost by měl stát podle ODS věnovat také lepšímu sledování a ochraně pozemních vod. Pro města a obce vidí jako nosné zadržování dešťové vody a její využití co nejblíže místu jejího dopadu. Myslet je nutné také na vhodnou skladbu a podobu městské zeleně a drobná vodní díla ve městech a obcích, uvádí seznam opatření.
V souvislosti s liniovými stavbami seznam zahrnuje například povinné hodnocení dopadů plánovaných velkých staveb na vodní režim krajiny. U dálnic, železnic, průmyslových zón, logistických areálů a dalších rozsáhlých staveb důsledné posuzování změny odtoku, vsakování a vodní bilance území. Ztráty retenční schopnosti zastavěných ploch by pak měly být kompenzovány už v projektu.
Na úrovni státu doporučuje opoziční strana jednotný systém monitorování sucha a vodní bilance, propojování informací o srážkách, půdní vlhkosti, průtocích, podzemních vodách, vodních nádržích a stavu krajiny.
„Zemědělci, obce, podniky i občané by měli předem vědět, jaké kroky mohou při různých stupních sucha následovat,“ uvádí seznam. Každoročně by pak stát měl vyhodnocovat stav vody, půdy, infrastruktury, hlavní rizika a plnění přijatých opatření.
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