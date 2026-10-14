„Babiše nesnáším. Proti Řehkovi nic nemám.“ Příběh senátora ODS, který čelí hněvu za podporu ANO

„Já to fakt neudělal proto, že bych měl něco proti panu Řehkovi nebo že bych se cítil zhrzený porážkou,“ opakuje končící senátor za ODS Lumír Aschenbrenner, který rozčílil špičky své strany i část voličů. Jeho příběh, v němž se rozhodl podpořit před druhým kolem senátních voleb radní za ANO proti bývalému náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi, je z mnoha důvodů zajímavý a pozoruhodný.
Řekněme si hned na začátku, že 66letý Lumír Aschenbrenner je mužem, který se celý život nějak lišil a nikdy si moc nenechával do svého života a názorů „kecat“. Už od mládí patřil mezi nepřehlédnutelné máničky, které s dlouhými vlasy musely čelit před rokem 1989 zlobě policistů.
Jak sám říká, z jedné zkoušky na vysoké škole dostal kvůli vlasům vyhazov, ale „originální“ zůstal dodnes. Dál poslouchá tvrdou muziku, dál píše básně a dál má přezdívku Lem. Jen na hlavě má místo vlasů takřka nepřetržitě šátek, a vousy má tak dlouhé a mohutné, že v davu skutečně nezapadne.
Teď se ale odlišil něčím, čím pořádně nadzvedl i mnoho svých dosavadních podporovatelů.
„Já si opravdu myslím, že bydliště senátora je důležité. Pro mě to bylo vždycky podstatné, vždy jsem v Senátu zastupoval Plzeň. Proto jsem podpořil kandidátku Lucii Kantorovou, která žije v Plzni, bez ohledu na to, že je za ANO,“ zdůrazňuje ve středečním rozhovoru pro Aktuálně.cz, který se točil kolem jeho současného „hříchu“.
Poté co nepostoupil do druhého kola senátních voleb v obvodu Plzeň-město, podpořil v rozhodujícím souboji o křeslo v Senátu právě zmiňovanou Kantorovou. A to proti kandidátovi STAN Karlu Řehkovi, který k Plzni žádný silnější vztah nemá.
Následovala bouře nejen mezi mnoha jeho voliči, ale i ve vedení ODS, protože nepsaná dohoda před druhým kolem mimo jiné mezi ODS a STAN je jednoznačná: tam, kde postoupili kandidáti ANO, se musí vzájemně podpořit zástupci ODS, STAN a dalších opozičních stran.
„Já ale neberu Senát stranicky. Pořád jsem tak naivní, že si myslím, že senátor má vlastní rozum a podle něho se rozhoduje,“ pokračuje Aschenbrenner. A na svém názoru trvá i po otázce, jestli si opravdu myslí, že Kantorová v případě zvolení půjde v Senátu proti návrhům předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše.
Rozhodující pro mě bylo, že ona je z Plzně
„Já prostě věřím tomu, že senátoři jsou za sebe a ne za stranu. Já jsem několikrát hlasoval proti návrhům ODS. Takže doufám, že když se někdo dostane do Senátu, nebude automaticky plnit příkazy strany. Byť zároveň vím, že u babišovců to tak doslova neplatí,“ tvrdí Aschenbrenner.
A odmítá, že by v jeho rozhodování hrálo nějakou roli zklamání z toho, že se na rozdíl od Řehky do druhého kola nedostal.
„Jsem zklamaný, ale v žádném případě to nebyl důvod mého postoje. V žádném případě. Necítím se nijak zhrzený, to ne. Byl to můj soupeř, porazil mě a já to akceptuji. A jsem si vědom, že existují kritéria pro a proti podpoře pana Řehky. Já mám respekt k jeho kariéře v čele armády. Ale u mě nakonec těsně vyhrálo to, že by měl být nový senátor za Plzeň z našeho senátního obvodu,“ opakuje.
Hned po zveřejnění výsledků prvního kola přitom nebylo tak zřejmé, že podpoří právě kandidátku ANO. Na videu mluvil především o tom, že nebude dávat doporučení, koho by jeho voliči měli ve finále podpořit.
„Za tím si také stojím. Následně mi volala Lucie Kantorová, které jsem také řekl, že nebudu nikomu dávat přímo podporu. Ale souhlasil jsem s tím, že se může na billboardu objevit naše společná fotka a moje věta, že Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije,“ vysvětluje.
S tím, že jí umožnil, aby využila reklamní plochy, které měl zablokované na sebe. Po telefonátech od předsedy ODS Martina Kupky, který mu vyčetl jeho postup, je ovšem jasné, že z těchto ploch Kantorová zmizí.
Aschenbrenner si ale za svým postupem dál stojí a několikrát důrazně opakuje, že v žádném případě nezměnil postoj k ANO a Babišovi.
„Jsem nepřítel hnutí ANO a pana Babiše bytostně nesnáším. Prosím, aby nikdo nespojoval moji podporu jedné kandidátce ANO v Plzni s podporou ANO,“ prohlašuje. Argumentuje i tím, že nikdy ANO nijak nepodporoval, včetně toho, že s tímto hnutím nikdy nešel v komunální politice.
Rodina to těžce nese
Při povídání s ním ale bylo zřejmé, že ho kromě Babišova hnutí štvou Starostové a nezávislí Víta Rakušana. A to ať kvůli celostátní politice, tak kvůli politice v Plzni. Včetně té, která se týká Senátu.
Dlouho to totiž vypadalo tak, že jediným senátním kandidátem opozičního bloku ve sněmovně bude v Senátu právě „Lem“. Zvláště když se strany dohodly, že pokud to bude možné, nebudou proti sobě stavit názorově blízké kandidáty.
„Doteď mám návrh koaliční smlouvy z letošního června, kde je STAN uvedený jako podporovatel mé kandidatury. Do poslední chvíle STAN tvrdil, že nebude stavět vlastního kandidáta,“ říká Aschenbrenner.
Deník Aktuálně.cz už v minulosti popsal, jak se na poslední chvíli ozval Karel Řehka, že by chtěl v Plzni za STAN kandidovat, a vedení hnutí operativně rozhodlo, že mu to umožní. Což tehdy kritizoval předseda ODS Kupka, který se odkazoval právě na to, že proti ODS v tomto obvodě STAN nepůjde.
Lumír Aschenbrenner i proto podle svých slov považuje STAN za protivníka ODS. A argumentuje tím, že to není zdaleka poprvé, kdy STAN porušil dohody. Poukazuje například na nynější povolební vyjednávání na radnicích, kdy se STAN domluvil na vládnutí s ANO jak v Plzni na městě, tak v Městském obvodu Plzeň 2 – Slovany.
Což je mimochodem obvod, ve kterém je Aschenbrenner předlouhých 28 let starostou. Až před letošními volbami oznámil, že už nebude na tento post aspirovat, přesto mu na kandidátce ODS dali voliči nejvíce hlasů.
Co bude dál, přesně neví, jisté je, že bude mít mnohem více času. Už nebude ani senátorem, ani starostou, což podle něj v žádném případě neznamená, že by mu nezáleželo na dalším rozvoji Plzně.
Vyberte obec
Obce podle vítězných uskupení
Městské části a obvody největších měst
Výsledky volebních stran
Zvolení zastupitelé
„Naplno se budu věnovat práci zastupitele na městě i v našem obvodu,“ ujišťuje.
Teď ho nejvíce trápí velké množství slovních útoků, kterým čelí na sociálních sítích. „Vadí mi to kvůli mé rodině, která to těžce nese,“ přiznává. S tím, že by uvítal, kdyby předseda ODS a případně i Karel Řehka vyzvali lidi, jestli by se takových útoků mohli zdržet.
„Pana předsedu jsem o to požádal. A u pana Řehky nevím, já jsem se ho ale nedávno zastal,“ říká s odkazem na svůj nedávný příspěvek, kde vyzýval k mírnosti ty, kteří se na sítích strefovali do Řehky.
Muchová má unikátní zářez, v Číně z ní šílejí. Češce se nelíbilo vlastní chování
Podobizny Karolíny Muchové v rukou čínských fanoušků se radostně hýbaly ze strany na stranu, centrálním kurtem ve Wu-chanu se rozléhal hlasitý aplaus. Populární česká tenistka si za výrazné podpory publika připsala vítězství po urputné téměř tříhodinové bitvě, která naplno odhalila její nezlomnost. Muchová stále více ohromuje tenisový svět svou letošní bilancí.
„Sledujeme tě, chlapáku.“ Polský jestřáb si podal Muska kvůli omezení Starlinku
Omezení Starlinku na Ukrajině vyvolalo ostrou reakci polského ministra zahraničí Radosława Sikorského. Majiteli SpaceX Elonu Muskovi vzkázal, že ho Polsko coby evropský zákazník sleduje. Varšava totiž Ukrajině předplácí provoz terminálů Starlink, za který každoročně platí přibližně 50 milionů dolarů.
ŽIVĚ Příští týden bude mít Praha koalici, vzkázal horký favorit na primátora
Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery. Řekl to po úterním jednání týmů STAN a Pirátů. S Piráty v úterý podle něj probrali základní rámec případné spolupráce včetně představ o rozdělení gescí, zatím bez personálií.
Mizérii má pomoct utnout i podpora Haalanda. Brunes popsal, jak ho život v Česku zaskočil
Norský fotbalista Sparty Jonatan Brunes vzpomíná v dobrém na angažmá v Lilleströmu, s nímž se Pražané utkají ve čtvrtek v Evropské lize. Šestadvacetiletý útočník čeká už jedenáct soutěžních zápasů na vstřelený gól a na tiskové konferenci s humorem prohlásil, že si branky šetří právě proti bývalému zaměstnavateli.
ŽIVĚ „Nejistý přínos, rizika zřejmá.“ Meloniová ostře zkritizovala Trumpa za dohodu s Putinem
Dohoda USA a Ruska o dodávkách nafty poskytuje Moskvě legitimitu, zatímco na ukrajinská města dále padají bomby. V italském parlamentu to ve středu řekla premiérka Giorgia Meloniová. Dohodu označila za velmi riskantní volbu, jejíž přínos je nejistý a rizika jsou naopak zřejmá, píše agentura Reuters.