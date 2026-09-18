Babiše to zjevně rozhodilo. Volič ho na náměstí nachytal na jeho vlastní slova

Volby do zastupitelstva se blíží a výjezdy politiků do regionů přinášejí nečekaně vyostřenou výměnu názorů s voliči. Přesvědčil se o tom premiér Andrej Babiš (ANO) na mítinku v Havířově. Jeden z přítomných konfrontoval premiéra s jeho vlastními slovy o rušení poslanecké imunity. Babišovi tak nachystal horké chvilky.
Premiér Andrej Babiš v rámci předvolební kampaně před komunálními volbami výrazně stupňuje frekvenci svých výjezdů za občany do českých měst. A ochotně odpovídá na dotazy přítomných. Tentokrát ale působil překvapeně.
„Před pár lety jste sám říkal, že imunita poslanců je přežitek, že poslanci nejsou žádní nadlidé a imunita by se měla zrušit,“ zahájil dotyčný svůj dotaz směřovaný na premiéra jeden z účastníků předvolebního mítinku v Havířově, kam Babiš dorazil první týden v září spolu s ministrem práce Alešem Juchelkou (ANO).
„Chtěl jsem se zeptat, jestli v tom směru se už podařilo něco udělat nebo co můžeme čekat, jaký bude další vývoj, kdy by ta imunita mohla být zrušena. A myslím tím politiky všeobecně, i včetně členů vlády,“ pokračoval.
„Myslíte tím ten politický proces Čapí hnízdo, kde soudkyně rozhodla jako prokurátor, jako ze starých časů? Já tomu jako rozumím, co tím chcete říct,“ reagoval zjevně zaskočený premiér.
Moravskoslezský kraj se dlouhodobě řadí k nejpevnějším baštám hnutí ANO, voliči zde opakovaně přihrávají Babišovu hnutí vítězné preference. Politici z nejsilnější vládní strany sem jezdí „mezi své“ a konfrontační rozhovory během mítinků nejsou časté.
Babiš v reakci zmínil, kolik bylo v minulosti vydáno poslanců. „U Okamury to bylo také účelové stíhání. Máme tady samozřejmě justiční nezávislost, ale máme tady samozřejmě i soudce, kteří rozhodují bez důkazů a v rozporu. Pokud jste tedy chtěl mluvit o tomto,“ dodal Babiš.
Tazatel na to premiérovi řekl, že nechtěl být konkrétní a zmiňovat jména anebo kauzy. „Ta jména jste si dosadil sám, já jsem se ptal všeobecně. A myslím to i tak, že pokud imunita má chránit před špatnými rozhodnutími soudu politiky, proč nechrání i všechny ostatní občany?“ nedal se dotyčný odbýt.
Imunita chrání poslance, zaručuje jim plnou svobodu projevů i hlasování. Za cokoli, co řeknou nebo jak hlasují na půdě sněmovny či Senátu, je totiž nelze trestně stíhat. Díky imunitě je ale nelze stíhat ani za jiné činy, pokud poslanci nerozhodnou o vydání.
Andrej Babiš nejprve řekl, že nerozumí otázce. „My tady máme nějakou politickou situaci, máme tady nějaký politický souboj a samozřejmě imunita poslanců byla vždycky. A pokud ji chce někdo zrušit, tak samozřejmě může se o tom debatovat.“
„Jen blbec nemění názory“
Na to mu dotyčný připomněl jeho citát z roku 2017. „Chtěl jste to zrušit vy sám před několika roky. Jste říkal, že imunita poslanců je přežitek a že by se měla zrušit. Poslanci nejsou žádní nadlidé,“ tvrdil.
„No jo, ale Zeman taky říkal, že jen blbec nemění názory. A to jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku. Takže jsem změnil názor,“ uzavřel Babiš diskusi a předal mikrofon.
Video natočil jeden ze členů facebookové Skupiny příznivců Seniorů na palubě a Pirátské strany. Lenka Nováková coby správce této skupiny pak dvouminutový snímek zveřejnila se slovy, že jde o video, které poslal jeden z členů skupiny.
Deník Aktuálně.cz video zveřejňuje se souhlasem autora, který si přál zůstat v anonymitě.
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