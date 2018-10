Babiše docení až historie. Tak to ale bohužel u státníků chodí, říká Stuchlík

Lídr pražské kandidátky hnutí ANO Petr Stuchlík v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč se musel v kampani vymezit proti primátorce Adrianě Krnáčové. Mluví také o vlivu poradců premiéra na pražskou politiku a o svých plánech do budoucna. Připravuje změny v pražském hnutí ANO a plán, jak účinně bojovat z opozičních lavic.

Primátorka Adriana Krnáčová v úterý hodnotila svou kariéru za poslední čtyři roky. I vaše jméno zaznělo. Jednak se jí nelíbil proces, jakým jste byl na pozici lídra dosazen, a jednak to, že jste kampaň postavili na heslu "Nakopneme Prahu". Vnímala to tak, že jste se k posledním čtyřem rokům vlády hnutí ANO v Praze otočil zády.

Já samozřejmě rozumím tomu, že paní primátorka nebude kritizovat výsledky těžké a složité práce, kterou čtyři roky dělala. Ale zeptám se vás - myslíte si, že by náš volební výsledek zvedlo, kdybychom říkali "budeme pokračovatelé Adriany Krnáčové"?

Co si myslíte vy?

Co si myslím já není důležité, důležité je, co si myslí političtí experti a experti na politický marketing. Ať chcete nebo ne, kampaň ANO byla o třídu před ostatními kampaněmi.

Neměří se ale kvalita kampaně podle jejího výsledku?

Nesouhlasím s vámi. Nikdo nedokáže říct, jak bychom dopadli bez kampaně. A já si myslím, že o dost hůře. Navíc, pořád se to bere jako neúspěch, ale ty výsledky byly velmi těsné, máme jen o jeden mandát méně než ti, kteří sestavují koalici.

Někteří členové pražského ANO, se kterými jsem mluvil, dokonce tvrdí, že je to lepší výsledek, než jaký čekali. Podle nich působení ANO ve sněmovně, zejména spolupráce s komunisty, jakýkoliv úspěch v Praze předem vyloučila. Souhlasil byste s nimi?

Každý si myslí, že politice rozumí stejně jako fotbalu. Já se naopak přiznám, že politickému marketingu nerozumím tak, jak bych chtěl. A proto na tuhle otázku nedokážu odpovědět.

Přeci ale musíte mít nějaký názor na to, jestli voliče v Praze odradily kroky ANO na půdě sněmovny. Praha je přeci jen místo, kde několik měsíců protestovaly tisíce lidí proti spolupráci Andreje Babiše s komunisty.

Dám vám příklad. Když jsem přemýšlel, kde bude volební štáb, původně jsem si chtěl pronajmout hausbót, na kterém bychom jezdili po Praze. A jeden z pronajímatelů mi říká: "Já vás mám, Petře, strašně rád. Chodil jsem na vaše přednášky na VŠE. Ale jsem jeden z organizátorů cinkání klíči proti Babišovi, já vám prostě nemůžu půjčit loď na předvolební kampaň." Na tom je vidět, jak je Praha v tomhle směru rozdělená. Takže ano, působení hnutí ve sněmovně určitě mělo nějaký vliv, ale nedokážu říct jaký. Možná zásadní, možná ne.

Takže nedokážete říct, jestli byl pražský neúspěch hlavně Babišovou chybou?

Já si nemyslím, že je to chyba Babiše. On je prostě premiér České republiky, což je funkce, která je v průběhu jejího výkonu nepopulární. A to má i svou odvrácenou stranu, jako je třeba pokles voličské přízně v Praze. Já si nepamatuji premiéra, kterého by lidé milovali. Kam mi až paměť sahá. Sobotka, Nečas, Paroubek, Gross. Od začátku 90. let prostě není premiér vděčná role. Já sám jsem panu Babišovi říkal, že jeho docení až historie. Že on se toho asi nedožije, ale tak to už bohužel u státníků chodí.

Myslíte?

O Babišovi si můžete myslet co chcete, ale z pohledu zahraničí je to úspěšný a výrazný premiér. A v rámci Visegrádské čtyřky pořád ještě velmi proevropský a prozápadní.

Mnoho členů pražského ANO se nevybíravě vyjadřuje také o premiérově PR týmu, jeho poradcích. Například o panu Marku Hančovi. Myslí si totiž, že právě on proti nim premiéra poštval. Mají Babišovi marketingoví stratégové skutečně tak významný vliv?

Samozřejmě mají vliv. Musím říct, že mě celý ten tým na začátku mile překvapil svou vysokou profesionalitou a kvalitou. Říkal jsem panu premiérovi, že pokud by se kohokoliv z nich chtěl zbavit, že je rád zaměstnám ve svých firmách. Okamžitě, to myslím vážně. Žádná z ostatních politických stran nemá tak dobré stratégy a produkci. A pokud jde o Marka Hanče, každý zkušený podnikatel a manažer ví, že si svou prací nezíská přátele. Jak je to anglické přísloví? Už vím: když si chceš udělat kamarády, prodávej zmrzlinu.

On si dělá ale spíše nepřátele…

Když máte nějakou práci, která je v případě Marka částečně vztahová, máte vždy dvě strany. Jednu, které dočasně pomůžete, a druhou, které dočasně uškodíte, tak to ve vztazích chodí. Já věřím, že se na mě dnes ve Fincentru už vzpomíná s láskou a se smutkem, protože jsem otec zakladatel, co odešel. Ale nedělám si iluze. Kdybyste si udělal průzkum před třemi lety, co si o mně kolegové myslí, tak vám nevyjdou hezká čísla. Když na lidi tlačíte a chcete po nich výkon, tak to většinou nekončí láskou.

To, co popisujete, ale nezní jako práce marketéra, spíš jako práce lobbisty.

Marek není lobbista. Samozřejmě kvůli své předchozí zkušenosti u pana Svobody a dalších Prahu zná a rozumí jí. A zná také lidi, kteří tam v minulosti fungovali, zná jejich životní příběh a oni znají jeho. Možná i proto jej někteří lidé nemají rádi, protože v komunální politice nebylo dříve, speciálně za ODS, vše čisté.

Proslýchá se, že to byl právě on, kdo vás na pozici lídra doporučil.

Myslím, že to nebyl on.

Nemají podle vás ale marketéři až přehnaně velký vliv na fungování hnutí?

PR tým kolem pana premiéra je určitě slyšet, ale pan premiér si vždycky nakonec řídí život sám. Což je ale samozřejmě nezbavuje odpovědnosti. Ale dejte tam, že je moc zdravím.

V Praze se rýsuje koalice prátů, Spojených sil pro Prahu a Prahy sobě. Zatím se nezdá, že by jí něco mělo překazit, možná jen hádka o primátorské křeslo. Hnutí ANO tak nejspíš bude v opozici. Co tam budete dělat?

Ta koalice ještě není ani zdaleka jistá. Ale pokud budeme v opozici, a je také otázka jestli tam budeme celé čtyři roky, určitě chceme být opozicí aktivní. Chceme řešit témata, která bude koalice projednávat, skutečně podrobně. Prioritou je pro nás doprava, především co nejrychlejší dostavba vnitřního a vnějšího okruhu a metra D.

Myslíte si, že se na tom s připravovanou koalicí neshodnete?

Uvidíme. Z předvolebních debat si pamatuji, že Jan Čižinský trochu zpochybňoval trasování vnitřního okruhu. Piráti zase zpochybňují trasování vnějšího. Nemluvě o odporu ke společnému podniku k výstavbě metra D (společný podnik pražského dopravního podniku a skupiny Penta, pozn. red.). Neříkám, že to je ideální konstrukce, ale je to nejrychlejší konstrukce. Když začneme všechno přehodnocovat, možná někde ušetříme pár korun, jenže kolegové bohužel často nerozumí časové hodnotě peněz. Jakou hodnotu má to, že metro D bude stát o dva roky dřív? To nikdo z nich neví. Určitě bych prověřil koncept společného podniku, ale je důležité začít stavět a začít stavět rychle, obzvlášť když už jsou ty projekty připravené.

Pražští zastupitelé hnutí ANO si zvolili předsedu i místopředsedu svého zastupitelského klubu a ani jedním jste se nestal vy. Předsedou je Patrik Nacher a místopředsedou Radomír Nepil. Proč na vás stranická funkce nezbyla?

Tak to bylo domluvené dopředu. Asi jsem mentálně pořád málo politik. Spousta politiků se mě ptá, proč jsem o to neusiloval, ale myslím si, že to není má role. Já jsem postavil největší poradenskou firmu v Česku a teď jsem v ní ukončil své působení. Nemám potřebu si něco dokazovat tím, že budu sběratel politických funkcí. Šel jsem do politiky, abych něco vrátil Praze, a nevidím své naplnění v tom, že budu předseda klubu zastupitelů ANO na pražském magistrátu. A nemyslím to nijak pejorativně, protože ta funkce je důležitá, ale Patrik Nacher pro ni má větší vlohy. Čtyři roky na zastupitelstvu byl, a co si budeme povídat, jeho to baví. On se v tom našel.

Někdy jsem měl chuť s tím praštit, naštval jsem se, ale nebudu postup v ANO kritizovat, říká bývalá jednička kandidátky ANO v Praze Patrik Nacher | Video: Martin Veselovský | 26:54

Co ale budete dělat vy?

Já jsem stále lídr hnutí ANO v Praze, jakkoliv to teď může znít vyprázdněně, a jako takový jsem tady proto, abych nastoloval témata a agendu a to už teď na klubu zastupitelů dělám.

Přesto, jen málokdo asi může rozporovat, že jste úspěšný a ambiciózní podnikatel. Člověk zvyklý řídit obrovský stroj a rozhodovat o jeho směřování. Těžko si vás dokážu představit jako řadového zastupitele.

S tím souhlasím, ale máme necelé dva týdny po volbách. Jen vám říkám, že nevidím své naplnění v tom, že budu předseda klubu zastupitelů. To je funkce, která je pro Patrika jak dělaná, odpovídá jeho zkušenosti a kvalifikaci.

Ve volbách jste ale kandidoval s tím, že chcete mít na rozvoj Prahy vliv. Čekal jste úspěch a možnost Prahu řídit.

Samozřejmě to bylo to lákadlo, doufali jsme, že tu Prahu opravdu nakopneme.



Jenže to se vám teď zřejmě nepodaří. Pražská opozice historicky není zrovna místo, odkud byste něco prosadil.

Zatím to tak nikdy nebylo, ale třeba to změníme. Pravda, jako opozice nemůžete moc věcí ovlivnit, ale zase můžete do spousty věcí kafrat a kritizovat je. Uvidíme, co pánové předvedou, protože dobré myšlenky v opozici ještě neznamenají, že je teď také budou realizovat. Hnutí ANO má výhodu, že už má za sebou mandát. Takže když budeme něco navrhovat my, tak to bude mít hlavu a patu, protože tu zkušenost máme. Ta koalice, která vzniká, bude navíc velmi křehká.



Křehká? Myslíte ještě křehčí, než ta, kterou ANO udrželo poslední čtyři roky?

No ano, ta byla ještě křehčí, to máte pravdu. Nevím, může se stát, že jim to skutečně vydrží. Ale máme dva týdny po volbách, uvidíme, jak to dopadne.



Řada lidí si myslí, že budete následovat příkladu Zdeňka Tůmy, který se v roce 2010 primátorem nestal, ač vyhrál volby, a později se vzdal funkcí na magistrátu a odešel do soukromého sektoru. Nebude to i váš případ?

Pro mě to není ideální cesta, ale může to tak být. Uvidíme. Něco nabízím, nabízím to Praze a České republice a buď pro své kompetence najdu uplatnění, a nebo ne.



A když ne? Když si na zastupitelstvu nenajdete místo, které by Vám vyhovovalo?

Uvidíme, budu přemýšlet co dál. Uvědomte si, že jsem po osmnácti letech prodal firmu, která byla celý můj život. Dovolil bych si tady opravit pana premiéra v jedné věci. On totiž vždycky říká, že jsem se vzdal svého pohodlného života a šel do politiky. Jenže Fincentrum jsme s Martinem Nejedlým vydupali z ničeho a těch osmnáct let bylo opravdu náročných. Já se teď nechci během pár týdnů rozhodnout, co bude dál. Jsem naštěstí dodatečně zabezpečený, abych si mohl dovolit ten luxus půl roku až rok situaci pozorovat, a pak se rozhodnout.

Takže si ještě nejste jistý?

Já vlastně nevím, co budu dělat. A popravdě je to otevřené i v případě pražského ANO. V tom, jak bude vypadat jeho restrukturalizace, ke které v nějaké formě bude určitě muset dojít. Každý zkušený manažer vám řekne, že je to právě doba, kdy se nedaří, která vás posune. Když všechno jde, jak má, nic neřešíte a žijete z podstaty. Ale v okamžiku, kdy se láme chleba, musíte dělat rozhodnutí, která sice někdy bolí, ale která jediná vás posunou dál. A tím myslím hnutí ANO i mě osobně. Proto na to nechci spěchat. Je jasné, že když už to uděláme, tak to musí být s rozmyslem.

Chápu to tak, že budete tlačit na změny v pražské organizaci hnutí ANO?

Pražské ANO vyhrálo před čtyřmi lety magistrátní volby tak trochu i k vlastnímu překvapení. Nebylo na to připravené, za pochodu se učilo, ač relativně rychle a dobře reagovalo, ale i tak tam byla spousta lidí, která se jen vezla. Nemuseli přiložit ruku k dílu. A to jsem během posledních tří měsíců viděl velmi detailně. Byli tam lidé, které jsem viděl od rána do večera, to byl třeba Honza Říčař (předseda hnutí ANO v Praze, pozn. red.), který opravdu během volební kampaně makal.

A ti ostatní se jenom vezli?

Pak tam byli lidé, které jsem viděl jen jednou. A to ve chvíli, kdy jsem všechny členy pražského hnutí ANO svolal na večírek, abych se jim představil. A od té doby jsem je neviděl.

Měli by se tito lidé začít bát o své posty? Chcete si udělat v partaji pořádek?

No, minimálně na úrovni některých oblastních organizací určitě ano. Je to potřeba. My hodnotíme hnutí ANO na magistrátu, jak dopadlo nebo nedopadlo. Ale pořád na magistrátu dopadlo lépe než ve většině městských částí. A to nejlépe ukazuje, co tam ti lidé odvedli za práci.

Zrovna pan Říčař, kterého jste jmenoval, v Praze 11 také nedopadl nejlépe. Skončil až třetí a Andrej Babiš ho vyzval k rezignaci na pozici šéfa krajské organizace.

Ano, neuspěl a je to samozřejmě věc, o které je potřeba se bavit. Ale musím říct, že Honza je šéf pražské organizace jen rok a půl a tahle diskontinuita má svou cenu. To vám řekne každý zkušený finanční investor a podnikatel. V okamžiku, kdy měníte lidi příliš často, není to zadarmo.

Mně přijde zvláštní, že mluvíte o nevýhodách diskontinuity. Vždyť jste to přece vy, kdo se stal lídrem kandidátky jen několik měsíců před volbami a navíc navzdory tomu, že si v primárkách pražské hnutí zvolilo do čela Patrika Nachera. Ta změna přišla z vrchu od Andreje Babiše, či spíše od jeho PR týmu. Myslíte si, že i za tuhle změnu zaplatilo ANO svou cenu?

Víte, hnutí ANO se připravovalo na scénář, že volby vyhraje. A chtělo mít v čele člověka, který dokáže město řídit. Patrik je určitě zkušenější politik, ale při vší úctě k němu si myslím, že jsem řádově lepší manažer.

Takže ANO si bylo jisté výhrou a připravovalo se tímhle krokem na vládu a nikoliv na kampaň?

Tak já alespoň to rozhodnutí vnímám. Ono to nikde moc nezaznělo, protože nechceme prát špinavé prádlo na veřejnosti, ale chápu to tak, že si pan premiér řekl, že nechce být v situaci jako před čtyřmi lety. Tohle vám však říkám s vědomím toho, že Babišovi nevidím do hlavy. Před čtyřmi lety z pozice lídra odstoupil pan Kasl, pak odstoupila paní Schopperová a zbyla paní Krnáčová, která s tím ani nepočítala. Kdybychom to teď vyhráli, potřebovali bychom otřískaného manažera, který už v životě něco řídil a neposral by se z toho, když to řeknu takhle ostře.

Takže nikoliv Patrik Nacher ale Petr Stuchlík?

Patrik, jakkoliv je to zkušený komunální politik, toho moc v životě neřídil.

Primárky jsou běžným demokratickým procesem, jak si strany zespoda vybírají své kandidáty. Nezdá se vám, že to hází špatné světlo na stranu, která takový princip popírá?

Rozhodnutí o mé instalaci padlo podle demokraticky schválených stanov. Ať už chcete, nebo ne. Na druhou stranu si myslím, že to nebylo šťastné, protože to vyvolalo spoustu otázek. A zároveň rozumím i tomu, že Patrik byl čtyři roky součástí magistrátní vlády paní Krnáčové. Ale po bitvě je každý generálem.



Mně ani tak nejde o vás ani o pana Nachera. Zajímá mě, proč má strana mechanismus, jako jsou primárky, když ho nakonec takhle popírá. Neutvrzuje to společnost v tom, že je hnutí ANO politickou stranou jednoho muže, který to celé řídí?

Jenže ono to tak nebylo. Mé jmenování bylo rozhodnutím krajského výboru a potom i celostátního výboru. Asi se nám to ale nepodařilo prokomunikovat.

Sám jste řekl, že před čtyřmi lety úspěch v Praze hnutí ANO zaskočil. I kvůli tomu už od počátku panují uvnitř zdejší organizace velké spory. Jak se s tím vyrovnáváte?

To myslíte to, o čem mluvil Patrik Nacher, tedy rozdělení na Krnáčovce a Kleslovce?

I tak se to dá říct. Ano.

Budu vycházet z toho, že tomu tak dříve bylo, protože to říkal Patrik, ale pro mě je to minulost. A myslím, že je to vidět i navenek. Patrik, ač velký protežé Adriany Krnáčové, se pokusil tyhle příkopy zakopat tím, že zaměstnal paní Radmilu Kleslovou. Beru to tak, že tyhle obtíže už jsou pasé.

Není vám teď líto, že jste se vzdal podnikání a rozhodl se kandidovat?

Pozor, nepodávejte to tak, že jsem šel do politiky, a proto prodal firmu. Naopak, když jsem dostal nabídku vést ANO do voleb v Praze, byl prodej Fincentra už skoro u konce. Kdyby ta nabídka přišla o rok dřív, musel bych ji odmítnout, protože ten prodej byl na mě závislý.

V politice už jste tři měsíce, jak se vám v ní zatím líbí?

Je to zajímavé, zjišťuji v zásadě dvě věci. První věc je, že lidé, kteří vás kritizují, že nemáte zkušenosti s politikou, většinou v životě nic jiného než politiku nezažili. Politika je ale řemeslo jako každé jiné, není to žádná jaderná fyzika, naopak je to relativně jednoduchá věc. Na rozdíl od byznysu, který si přeci jen schopné lidi vybírá a posílá je dál, v politice potkáte spoustu s prominutím debilů, kteří umí jenom hezky mluvit a to jim stačí. Mimo to ale potkáte i hodně zajímavých lidí.

A co je ta druhá věc, na kterou jste přišel?

Že je politika především o vztazích. A v tom má pak výhodu ten, kdo se v politice pohybuje dlouho, oproti tomu, kdo s ní zrovna začíná. V tom je to naopak stejné jako byznys.

Primátorka hodnotila v úterý vás a vaši kampaň. Tak by možná bylo fér, kdybychom náš rozhovor završili tím, co si vy myslíte o ní a jejím angažmá na magistrátu?

Podle mne odvedla mnohem víc práce, než je jí teď přikládáno. Pracovala tvrdě a snažila se, ale všechno si to pokazila tou strašnou komunikací.