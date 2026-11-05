Babiš znovu ostře zajel do bank. Vysvětlil, proč Češi platí drahé hypotéky

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrteční konferenci Prague Security Dialogue mluvil o obraně státu, nové koncepci tuzemské armády či o pozici poradce pro národní bezpečnost. Ta je od začátku srpna neobsazená. Také se ale tvrdě opřel do bank – včetně centrální – kvůli drahým hypotékám. Babiš o tom v poslední době hovoří opakovaně.
„Můžu s vámi zůstat jenom do 9:50, protože od 10:00 máme panel s našimi bankami – a banky u nás hodně vydělávají, moje ROE je 15 (return on equity neboli návratnost vlastního kapitálu je finanční ukazatel, který měří, jak efektivně firma využívá peníze svých akcionářů ke generování čistého zisku – pozn. red.), proto máme tak drahé hypotéky,“ řekl český premiér hned, jak se dostal k řečnickému pultíku – s tím, že tím dále publikum nebude zatěžovat.
Následně přečetl projev, kde se opravdu věnoval hlavně obraně a národní bezpečnosti a obranyschopnosti. Zdůraznil třeba, že právě obranyschopnost České republiky vyžaduje komplexní přístup zahrnující nejen modernizaci armády a navýšení počtu vojáků, ale také ochranu kritické infrastruktury, kybernetickou bezpečnost a podporu domácího obranného průmyslu.
Ve svém vystoupení též vyzdvihl český letoun L-39 Skyfox jako efektivní nástroj v boji proti dronům a apeloval na zapojení českých firem do evropských antibalistických projektů. A mezi řečí odtajnil miliardový kontrakt pro výrobce Aero Vodochody, kdy by na Balkán mělo směřovat hned šest podzvukových letounů.
„Podařilo se nám prodat Srbsku šest těchto letadel,“ uvedl Babiš.
Neskutečně iritující
K hypotékám – které jsou pro hnutí ANO klíčové téma – se ale poté při dotazech z publika vrátil. „To je neskutečně iritující. Oni vydělávají neskutečně, nejvíc z celého světa banky vydělávají v České republice,“ opřel se do finančních ústavů.
Podle loňské analýzy ČNB měl částečně pravdu, protože český bankovní sektor skutečně dosahuje vysoké rentability. V evropském srovnání ale v roce 2024 české banky s ROE 15,1 procenta překonaly například maďarské banky s 19,4 procenta.
A není to poprvé, co o ukazateli ROE Babiš mluví: „Návratnost kapitálu (ukazatel ROE) je v Česku patnáct procent, v Německu pět,“ řekl Babiš už před dvěma týdny u řečnického pultíku ve sněmovně.
Ve čtvrtek ale hovořil také o tom, že to „nejsou naše banky“, nejspíš s odkazem na zahraniční majitele velkých českých bank. Tam se dostaly v rámci privatizace, například ČSOB získala v roce 1999 belgická skupina KBC, Českou spořitelnu v roce 2000 rakouská Erste Bank a Komerční banku v roce 2001 francouzská Société Générale.
„Já bych dneska nechtěl být makléřem, který jde na to setkání za 10 minut,“ glosoval následně premiérova slova jeden z moderátorů konference.
Úrokové sazby ČNB
Nakonec se český premiér a předseda nejsilnější vládní strany zmínil i o České národní bance (ČNB). Ta právě ve čtvrtek rozhodla o dalším nastavení úrokových sazeb na čtyři procenta. I ona ale podle něj může za vysoké zisky komerčních bank.
„Ale částečně za to může samozřejmě Česká národní banka, která z nepochopitelných důvodů drží repo sazbu na 3,75 procenta,“ zlobil se Babiš.
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