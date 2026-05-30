Babiš změny ve vládě nechystá, připouští je po ročním zhodnocení práce ministrů

Premiér Andrej Babiš (ANO) nyní nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím také vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře.
Babiš neodpověděl na novinářskou otázku, zda je možné, že by prezident letěl na jeden ze dvou dnů summitu Severoatlantické aliance. „To se dozvíte 8. června. Já to nebudu komentovat, já to nechci komentovat. Pane redaktore - bude bouřka dneska? Nevíte?“ zněla jeho odpověď.
Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti na akci v Ankaře trvá. Tento týden řekl, že má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda do delegace nezařadí.
Babiš se už dřív nechal slyšet, že by prezident neměl být součástí delegace. Výdaje na obranu země by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet. Pavlovu účast v delegaci odmítá ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
„Vztahy v koalici jsou výborné“
Vztahy v koalici označil ministerský předseda za výborné, byť chápe, že předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura oslovuje své voliče. Babiš poznamenal, že komentáře koaličním partnerům zakazovat nebude. „Byl jsem ve třech koalicích a funguje to perfektně, nemám s tím žádný problém,“ řekl premiér.
Spekulace o výměně ministrů označil za nesmysl. Ke konci června chce Babiš vyhodnotit, jak plní program a kde jsou rezervy. „Pokud by došlo k nějaké rekonstrukci (vlády), tak určitě to bude až po nějaké roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jediné kritérium,“ zdůraznil.
Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kdy vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zůna byl proti. Premiér dnes řekl, že Hlaváč jako první zástupce končícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky byl pro něj jasná volba.
Debaty vzniky i kolem koncepce armády. Babiš byl kritický, jak řekl jen k výhledu počtu vojáků. Podpořil námět Motoristů, podle nějž by mladí muži mohli absolvovat výcvik, při němž by získali zbrojní průkaz nebo řidičský průkaz vyšší kategorie.
