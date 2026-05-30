Přeskočit na obsah
Benative
30. 5. Ferdinand
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Babiš změny ve vládě nechystá, připouští je po ročním zhodnocení práce ministrů

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) nyní nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a Motoristů.

Tomio Okamura, Andrej Babiš, politik
Předseda ANO Andrej Babiš hovoří po podpisu koaliční smlouvy a zveřejnění programového prohlášení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů.Foto: Šimánek Vít
Reklama

Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím také vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře.

Babiš neodpověděl na novinářskou otázku, zda je možné, že by prezident letěl na jeden ze dvou dnů summitu Severoatlantické aliance. „To se dozvíte 8. června. Já to nebudu komentovat, já to nechci komentovat. Pane redaktore - bude bouřka dneska? Nevíte?“ zněla jeho odpověď.

Související

Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti na akci v Ankaře trvá. Tento týden řekl, že má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda do delegace nezařadí.

Babiš se už dřív nechal slyšet, že by prezident neměl být součástí delegace. Výdaje na obranu země by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet. Pavlovu účast v delegaci odmítá ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Reklama
Reklama

„Vztahy v koalici jsou výborné“

Vztahy v koalici označil ministerský předseda za výborné, byť chápe, že předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura oslovuje své voliče. Babiš poznamenal, že komentáře koaličním partnerům zakazovat nebude. „Byl jsem ve třech koalicích a funguje to perfektně, nemám s tím žádný problém,“ řekl premiér.

Spekulace o výměně ministrů označil za nesmysl. Ke konci června chce Babiš vyhodnotit, jak plní program a kde jsou rezervy. „Pokud by došlo k nějaké rekonstrukci (vlády), tak určitě to bude až po nějaké roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jediné kritérium,“ zdůraznil.

Související

Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kdy vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zůna byl proti. Premiér dnes řekl, že Hlaváč jako první zástupce končícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky byl pro něj jasná volba.

Debaty vzniky i kolem koncepce armády. Babiš byl kritický, jak řekl jen k výhledu počtu vojáků. Podpořil námět Motoristů, podle nějž by mladí muži mohli absolvovat výcvik, při němž by získali zbrojní průkaz nebo řidičský průkaz vyšší kategorie.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat:

Tečka Radka Bartoníčka z 29. května 2026 | Video: Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vít Škrkoň, Daniel Holzer, fotbalista, sportovec
Vít Škrkoň, Daniel Holzer, fotbalista, sportovec
Vít Škrkoň, Daniel Holzer, fotbalista, sportovec

Baník se po další drtivé výhře nad Táborskem zachránil v první lize

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě Karel Pojezný a ještě do poločasu zvýšil Vít Škrkoň. Po změně stran se prosadili Marek Havran, Daniel Holzer a podruhé Škrkoň.

Běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová na konferenci GLOBSEC. Praha, 21. května 2026.
Běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová na konferenci GLOBSEC. Praha, 21. května 2026.
Běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová na konferenci GLOBSEC. Praha, 21. května 2026.

Strávila pět let v drsném vězení. „Vždy jsem byla svobodná,“ říká sokyně diktátora

Když v roce 2020 celý svět sledoval běloruský boj o svobodu po zfalšovaných volbách, byla Maryja Kalesnikavová u toho jako jedna z hlavních aktérek. Během protestů vedla opozici, režim ji následně po jejich potlačení chtěl odvézt ze země. Ona roztrhala pas a do poloviny loňského prosince byla ve vězení. Američané tehdy domluvili propuštění výměnou za zmírnění sankcí na hnojiva.

Reklama
Brennerský průsmyk.
Brennerský průsmyk.
Brennerský průsmyk.

„Chceme v údolí klid“. Brennerský průsmyk uzavřel protest proti overturismu

Od sobotního dopoledne až do večera řidiči osobních ani nákladních aut neprojedou přes Brennerskou dálnici (A13), který je považována za hlavní přesalpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii. Asi 4000 lidí na dálnici přišlo protestovat proti nadměrnému provozu a proti s ním souvisejícímu hluku a znečištění ovzduší, informuje rozhlasová a televizní stanice ÖRF.

Reklama
Reklama
Reklama