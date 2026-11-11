„Brabcovi to šlo.“ Opozice Babišovi vychválila exiministra, šlo jim o konec Motoristy

Slyšet nějakého opozičního poslance, jak lichotí premiéru Andreji Babišovi, je věc vskutku výjimečná. Přesto k ní koncem minulého týdne v Poslanecké sněmovně došlo. Hlavním cílem opozice přitom nebyl Babiš, ale ministr za Motoristy sobě, kterého by Babiš za jiných okolností patrně nejraději nahradil svým vlastním člověkem. Tentokrát ho ale veřejně podržel.
Pro pochopení celého příběhu je třeba nejdřív upozornit, že premiéři, až na ojedinělé případy, nekritizují veřejně své ministry či ministryně. A to ani v případě, kdy by k tomu měli hned několik závažných důvodů – což by premiér Andrej Babiš v případě ministra životního prostředí za Motoristy Igora Červeného měl.
Protože ale Babiš občas dává najevo nespokojenost s chováním Motoristů ve vládě, pokusili se toho využít při čtvrtečních ústních interpelacích dva opoziční poslanci. Červeného ostře kritizovali a Babiše opakovaně žádali o odpověď na otázku, co s ním míní dělat.
Jak Babiš zareagoval? To ukazuje následující popis.
Útok na Červeného, a do jisté míry ale také na Babiše, zahájil při zmiňovaných dotazech na premiéra poslanec TOP 09 Michal Kučera.
„Vážený pane premiére. Kolik institucí ještě musí ministr Igor Červený rozvrátit, než přestanete být spokojený s jeho prací?“ zeptal se Kučera a následně začal popisovat jednu z kauz na ministerstvu životního prostředí.
Šlo v ní o ředitele Krkonošského národního parku Petra Moravce, který podle řady ekologických organizací i odborníků není mužem na svém místě.
Kvůli jeho odvolání vznikla i petice, kterou zatím podepsalo necelých sedm tisíc lidí. Navíc přímo před ministerstvem byla minulý týden demonstrace za odvolání Moravce. Ministr ho ale kategoricky hájí, což řekl i protestujícím.
„Brabec byl dobrý, šlo mu to.“
Naopak poslanec Kučera celkový postup ministra Červeného ohledně zmiňovaného parku a ředitele považuje za důkaz jeho neschopnosti.
Takže svůj dotaz na Babiše končil opakovanými slovy: „Kdy vyvodíte odpovědnost ministra Červeného za nekompetentní řízení rezortu? Ptám se vás, pane předsedo vlády.“
Babiš začal odpověď poděkováním za dotaz a několika osobně laděnými slovy.
„Já jsem s panem ministrem před chvílí mluvil a určitě to bude řešit. Mě informoval o tom, že tam byla demonstrace a že mluvil s lidmi, kteří přišli demonstrovat, že bude mluvit s dalšími," sdělil Babiš. Víc toho ovšem za sebe neřekl. Pustil se totiž do čtení předem připraveného textu, který byl obhajobou ministerstva.
Kučera měl možnost jednoho doplňujícího dotazu, ve kterém zopakoval, že místo čteného textu chce od Babiše vědět, „kdy vymění neschopného ministra Červeného“, a následně se pokusil o lichocení Babišovi a bývalému ministrovi životního prostředí za ANO Richardu Brabcovi.
„Richard Brabec byl dobrý, šlo mu to. Ty národní parky uměl,“ tvrdil Kučera, který připomněl Brabcovo účinkování v minulé Babišově vládě.
„Za vás to fungovalo. Teď to nefunguje, tak to prosím vás nějakým způsobem řešte. Jednoznačně to jde za ministrem Červeným. Tak tam dejte Brabce nebo někoho podobného, který funguje dobře a trošku tomu rozumí,“ chválil Kučera.
Přitom na úplný konec Babiše před Červeným varoval. „Oni vás normálně obelhali. To, co vám napsali, není pravda a vy to tady čtete. Tak trošku na ně došlápněte prosím!“ zdůraznil.
Ani poté ale Babiš ministra za Motoristy nekritizoval, byť například letos v září sám upozornil, že mu píše spousta lidí, aby vzal Motoristům právě ministerstvo životního prostředí.
Teď ve sněmovně nic z toho nezmínil. Místo toho pokračoval ve čtení připravených podkladů. Osobnější větu přidal až na úplný konec, kdy poslanci Kučerovi oznámil: „Mě pan ministr Červený ujistil, že se setká i se zaměstnanci, setkal se i s lidmi, kteří protestovali. Je otevřen vysvětlovat a je otevřen diskusi.“ Takže jinými slovy – Babiš Červeného podržel.
„Oni vám lžou,“ slyšel Babiš od Hladíka
To ale nebylo vše. Babiše čekalo kvůli Červenému ještě jedno „grilování“, jako další byl na interpelace přihlášený exministr životního prostředí a nynější poslanec lidovců Petr Hladík.
I on začal jakoby po dobrém, když Babiše pochválil, že na rozdíl od Červeného přišel na ústní interpelace. Následně začal poukazovat na další kontroverzní kauzu spojenou s Červeným a jeho ministerstvem – heřmanickou haldu. Což je složitá a roky se táhnoucí záležitost. Několikrát se jí věnoval také web Aktuálně.cz – například v reportáži o „ostravském sarkofágu“.
Jde o to, že pár minut od centra Ostravy je ohromná halda několika tun materiálu po těžbě uhlí. Kousek od ní je skládka nebezpečných kalů. Aby zůstala obě místa oddělena, vznikla vzdušná stěna v podobě příkopu, který zavezla společnost Ridera Bohemia více než 568 tisíci tun materiálu. Jenže vzniklo podezření, že firma zavezla příkop nevhodným materiálem, což firma označuje za lež.
Co s tím má ale společného ministr Červený? Existuje podezření, že za jeho vedení lidé z ministerstva nedávno pomohli zmiňované firmě při vyšetřování jejího postupu, na což poukázal Deník N i Seznam Zprávy. Obě média tvrdí, že za rozhodnutím stála vrchní ředitelka ministerstva Simeona Zikmundová. Dokládají to několika e-maily a také poukazem na to, že lidé z ministerstva pro své rozhodnutí použili mimo jiné doslovné pasáže, které vznikly u zmiňované firmy.
Hladík se proto ve čtvrtek Babiše ptal: „Já se vás chci zeptat, pane premiére, jestli věříte panu ministrovi Červenému. Víte, co se stalo v heřmanické haldě? Vy jste poslanec za Moravskoslezský kraj. Vy jste předtím před volbami říkal lidem, vyřešíme heřmanickou haldu.... Opravdu mě zajímá, co uděláte s panem ministrem Červeným. Děkuji.“
Babiš Hladíka ujistil, že spoléhá na práci policie, pokud se stalo případně něco nezákonného, ale samotného Červeného se fakticky zastal. Stejně jako v případě dotazů Kučery přitom četl z připraveného materiálu. „Pane premiére, já se moc omlouvám. Já vím, že to sledujete. Ale oni vám připravili úplně lživé informace,“ reagoval Hladík.
„Myslím, že vás tady obelhali, pane premiére, já vám rád k tomu řeknu větší detaily, ale prosím, věnujte se tomu a opravdu tohleto je velký průšvih, kterým kryjete teď vašeho současného ministra,“ pokračoval lidovec Hladík.
Babiš ale v opětovné reakci dál četl připravený text a tvrdil, že ministr Červený se snaží, aby bylo prověřeno i jednání lidí z jeho ministerstva. Nakonec Babiš přidal Hladíkovi jedno doporučení.
„Pokud vy máte jiné informace, já vás chci požádat. Podejte taky trestní oznámení, napište tam, co je tam podle vás správně, a policie to určitě posoudí a nezávislý soud rozhodne. Tak já nic jiného dělat nemůžu,“ hájil svůj postup.
Pokud ministr Červený na dálku sledoval hájení své osoby z úst premiéra Babiše, což nepochybně udělal, mohl být spokojený. Jenže je nepochybné, že rušné dění kolem Červeného a Motoristů na životním prostředí rozhodně nekončí. A Babiš určitě v tomto případě neřekl poslední slovo.
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