Babiš zahnal Macinku do pasti, došla mu trpělivost. Motoristovi „běží ultimátum“

Premiér Andrej Babiš se vyjádřil k možné schůzce mezi prezidentem Pavlem a ministrem zahraničí Macinkou.
Snaha o „extrémní kohabitaci“ už premiéra Andreje Babiše nebaví. Jeho slova o tom, že uzrál čas, aby se motoristický šéf Petr Macinka sešel s prezidentem Petrem Pavlem, nezazněla před novináři náhodou. Podle zákulisních informací jde o vzkaz, že si ministr zahraničí musí vyřešit spory s Hradem sám a velmi brzy. Pokud se tak nestane, Babiš to může vnímat jako projev neloajality.
„Uzrál čas, aby se Petr Macinka sešel s prezidentem Petrem Pavlem.“ Tak zněla slova premiéra Andreje Babiše po jednání s hlavou státu.
Šéf diplomacie sice dostal pozvánku na Pražský hrad, Babiš ho tam ale s sebou nechtěl. „Mé schůzky jsou s prezidentem na čtyři oči, na tom nehodlám nic měnit,“ zdůvodnil předseda vlády. Více jsme o tom psali zde.
Za Babišovým krátkým vyjádřením se podle zdrojů ze Strakovy akademie a hnutí ANO skrývá vzkaz směřovaný na vedení Motoristů: extrémní kohabitace (stav, kdy jsou prezident a předseda vlády z odlišných politických táborů, pozn. red.) jde stranou. Andrej Babiš chce v klidu vládnout. Ministři si případné spory musí s Hradem vyřešit sami a tváří v tvář.
„Opravdu to šéfa nebaví. To, že sebere svému koaličnímu partnerovi ústřední téma, na kterém staví svou popularitu, je v jeho očích malá oběť. Premiér konflikt s Hradem teď nechce, nehodí se to a nic moc to nepřináší,“ uvedl Aktuálně.cz vládní zdroj, který si nepřál být jmenován.
„Když se ho vy novináři neustále ptáte na Filipa Turka nebo Macinku, tak ho to podle mě už i irituje,“ doplnil úředník seznámený s děním uvnitř vládního kabinetu.
Babiš teď prezidenta potřebuje
Nyní Babiš míří do Bulharska na pracovní cestu. Až se ale vrátí, chce, aby se Macinka skutečně sešel s Pavlem a urovnal – alespoň dočasně – vyhrocený vztah s hlavou státu, než oba vyrazí na Valné shromáždění OSN v New Yorku.
Tam ministr zahraničí letí po vlastní ose, zatímco prezident odcestuje na palubě vládního speciálu společně se zbytkem české delegace.
Co stojí za Babišovou otočkou? Hned několik věcí – například podoba státního rozpočtu, která zavání obří sekerou, a některé klíčové zákony z rukou současného kabinetu. Zkrátka vláda potřebuje prezidentův podpis.
„Premiér nechce žádné zdržování a nechce, aby mu do toho prezident házel vidle. Po pondělní schůzce měl prezident Pavel několik výhrad k tomu, co chystá vláda. Tak dává smysl, že další konflikt by mu zřejmě nepomohl a znamenalo by to další zdržení o měsíce,“ poznamenal muž ze Strakovy akademie.
Obléhání Hradu nevyšlo
Další důvod má být pragmatičtější – ostřelování prezidenta Pavla jednoduše nefunguje. V průzkumech volebních preferencí se to v lepším případě nijak neprojevilo. V tom horším se koaliční strany dočkaly menšího sešupu.
Babiš si prý navíc uvědomuje, že si část munice musí nechat i na příští rok – až se rozjedou prezidentské volby. V případě emotivního videa po summitu NATO v Ankaře, ve kterém se tvrdě opřel do hlavy státu, se předseda vlády spíš střelil do vlastní nohy.
V neposlední řadě se Motoristé sobě dopustili několika přešlapů, které Babiše vyloženě otravují. Nejde jen o rozhovor ministra Macinky u youtubera Vojtěcha Pšenáka, který se vydával za pseudonovináře Thomase Pauknera. Problémy nadále způsobuje i Filip Turek s naoko pozastavenou funkcí vládního zmocněnce pro Green Deal.
„Babiš samozřejmě Turka nebere vůbec vážně. A asi by mu bylo fuk, co říká, kdyby ho s tím neotravovali novináři – a vysvětlování a žehlení výroků mu nezabíralo více času, než si doopravdy zaslouží. Každý průšvih Motoristů nicméně znamená, že premiér Babiš na ně má páky,“ uvedl poslanec hnutí ANO pro Aktuálně.cz pod příslibem anonymity.
Hrozí „projev neloajality“?
Při vyjednávání o rozpočtu tak Motoristé zřejmě nebudou mít příliš velké slovo. „Pan předseda jim může říct: Hele, co si dovolujete mi tady klást podmínky, buďte rádi, že i po všech těch průse*ech jste vůbec ve vládě a že vás toleruju,“ dodal redakční zdroj ze sněmovny.
Navíc je prý evidentní, že se Filip Turek nikdy nestane ministrem čehokoliv, protože se za první rok vlády dokázal několikrát diskreditovat. Babiš za ním nestojí, stejně jako valná většina současného kabinetu.
Zda ministr zahraničních věcí najde prostor, aby se setkal s prezidentem Pavlem ještě dříve, než v pátek branami Pražského hradu projde jordánský král Abdalláh II. a královna Rania, není v tuto chvíli stále jasné.
„Pokud k setkání nedojde, může to premiér brát jako projev neloajality. Pokud veřejně říká, že přišel čas na schůzku, znamená to, že schůzka musí zkrátka proběhnout,“ konstatovala jedna z tváří hnutí ANO.