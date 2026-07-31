Babiš žádá tvrdý postup proti Španělsku. Chce pro něj uzavřít Schengen

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Masové proniknutí migrantů do španělské Ceuty označil za skandál způsobený tamní vládou. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) varoval, že situace představuje problém pro celý schengenský prostor.
Babiš uvedl, že je absolutně skandální, že si člen Evropské unie může vést migrační politiku založenou na legalizaci pobytu nelegálních migrantů ve chvíli, kdy přístup unie je opačný. Macinka předtím řekl, že by Španělsko z takzvaného Schengenu nevylučoval, čeká na španělskou pozici.
Babiš kritizuje rozhodnutí španělské levicové vlády umožnit legální pobyt migrantům, kteří trvale pobývali ve Španělsku před 1. lednem letošního roku a měli čistý trestní rejstřík.
Žádost bylo možné podat do konce června. Podalo ji bezmála 1,2 milionu lidí. Zhruba dvě třetiny žadatelů pocházejí ze zemí Střední a Jižní Ameriky. Zhruba 80 procent žadatelů si podalo žádost kvůli pobytu na španělském území, dalších 20 procent žadatelů představují lidé, kteří žádali o mezinárodní ochranu.
Žadatelé nejčastěji pocházeli z Kolumbie, Maroka a Venezuely, z těchto tří států je zhruba 50 procent žadatelů. Zhruba 67 procent lidí, kteří žádají o legalizaci, pochází ze Střední a Jižní Ameriky, dalších 23 procent z Afriky.
Babiš: Opakuje se rok 2015
Podle Babiše se opakuje historie z roku 2015, kdy uvolnila pravidla německá vláda. Španělská podle premiéra dělá stejnou věc, a to kvůli blížícím se volbám.
Španělský premiér Pedro Sánchez je podle AFP jedním ze zastánců vřelejší migrační politiky v době, kdy ostatní evropské země pod tlakem krajní pravice opatření zpřísňují. Dlouhodobě zastává názor, že migranti jsou nezbytní pro udržení ekonomiky, sociálního státu a důchodového systému. Poukazuje přitom na stárnoucí populaci Španělska a vylidňování venkova. Zvláště zdůraznil přínos migrantů ve stavebnictví, kde chybí pracovní síla.
Macinka vede o situaci diskusi s evropskými kolegy, zejména z Německa, ale i ze Španělska. Jde podle něj ale o vážný problém. "Evropa by měla říct masové migraci ne a také by měla dát najevo, že ta poptávka, která tady byla, ta falešná poptávka, která byla k migrantům vysílána, skončila," uvedl. Aktuální problém by podle něj neměl až tak dopadnout na zemi jako Španělsko, ale na ty, kteří masovou migraci bagatelizují.
Evropští lídři tlačí na Madrid kvůli migrační krizi
Německý kancléř Friedrich Merz vyzval Španělsko, aby co nejrychleji dostalo situaci v Ceutě pod kontrolu. Podle něj je ochrana vnějších hranic Evropské unie zásadní pro boj s nelegální migrací a zároveň povinností členských států.
„Španělsko chce a musí situaci v Ceutě co možná nejrychleji dostat zase pod kontrolu. Vítám proto úmysl Španělska nevpustit nelegální migranty na evropský kontinent,“ uvedl Merz. Od Maroka zároveň očekává, že nelegální migranty bezodkladně převezme zpět.
Německý kancléř připomněl, že Evropská komise přislíbila Madridu podporu, a vyzval k rychlému zavedení nových unijních pravidel pro návrat nelegálních migrantů, která Evropský parlament schválil v červnu.
Nejostřeji na situaci reagovala Itálie. Premiérka Giorgia Meloniová vyzvala k dočasnému pozastavení Schengenu pro Španělsko a ministr zahraničí Antonio Tajani z krize přímo obvinil premiéra Pedra Sáncheze a jeho migrační politiku. Madrid si následně kvůli výrokům z Říma předvolal italského velvyslance.
K italské výzvě se následně připojili také představitelé finské vlády. Ministryně vnitra Mari Rantanenová a ministryně financí Riikka Purraová ze strany Praví Finové uvedly, že stát, který nedokáže chránit vnější hranici Evropské unie, by neměl zůstat součástí bezhraničního prostoru.
Tvrdší postup vůči Madridu požaduje také Dánsko. Ministr pro imigraci a integraci Morten Bødskov vyzval španělskou vládu k posílení ochrany vnějších hranic s tím, že fungování schengenského prostoru je na jejich důsledném zabezpečení závislé. Ke kritice se přidalo také Švédsko, podle něhož představuje současná situace zkoušku pro celý Schengen.
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