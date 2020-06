Babiš začal mluvit kvůli rozpočtu o předčasných volbách. Pomoc mu nabízejí Piráti

Do české politiky se po čase opět vrátilo téma možného uspořádání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Jako první se o nich zmínil premiér Andrej Babiš, který tak reagoval na nechuť politiků jiných stran schválit vládě schodek 500 miliard korun. Babiš sice svá slova během dopoledne mírnil, přesto se o nich ve sněmovně už debatuje. Se schválením rozpočtu by mohli vládě nakonec pomoct Piráti.

Těžko říci, jak moc premiér Andrej Babiš ve skutečnosti uvažuje o tom, že by chtěl vyvolat předčasné volby. Svými úterními dopoledními slovy ale každopádně dosáhl toho, že se o nich začalo debatovat.

Stalo se tak ve chvíli, kdy se Babiš objevil před novináři po schůzce s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, který mu oznámil, že komunisté nepodpoří vládní návrh na zvýšení schodku rozpočtu na letošní rok na 500 miliard korun. Babiš byl zklamaný, protože právě komunisté často pomáhají jeho vládě ANO a ČSSD s prosazováním zákonů.

"Nechci předčasné volby, ale v momentě, že by naše koaliční vláda nemohla prosadit rozpočty, které potřebuje, tak potom to samozřejmě může být otázka na stole," prohlásil chvíli po schůzce Babiš. O dvě hodiny později svá slova sice mírnil, když tvrdil, že za jeho výrok můžou novináři, ale předčasné volby úplně nevyloučil.

Takřka okamžitě se začali ozývat zástupci různých stran, kteří Babiše kritizovali a zároveň tvrdili, že se nových voleb nebojí. "Premiér nejdříve vedl půl roku vládu bez důvěry parlamentu, protože na to dostal od prezidenta bianco šek. Teď po dvou letech vyhrožuje předčasnými volbami, když nedostane bianco šek na navýšení deficitu. ANO, Česko si zaslouží změnu, udělejme k ní první krok už na podzim!" napsal například předseda ODS Petr Fiala, který mnohokrát svým příznivcům sděloval, že on bude sestavovat další vládu po Babišovi.

"Pro nás nejsou zásadním problémem. My jsme připraveni a dneska jedeme už naplno kampaň pro krajské a senátní volby. Takže tam zásadní problém nevidíme. Otázkou je, jestli bude takový krok ve prospěch stability České republiky," uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

A předčasné volby? Na ty se ptali novináři. Já je vyloučil. Nechci je. Takové téma by přišlo na řadu až na posledním místě, kdybychom viděli, že jiná cesta, jak prosadit proinvestiční rozpočet, který naše ekonomika nutně potřebuje, už prostě není. pic.twitter.com/Y0MGyZfws6 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 16, 2020

Opatrnější byl jeho stranický kolega Jan Bartošek, který vedl poslanecký klub. "Předpokládám, že pan premiér zná Ústavu a ví, že otázka předčasných voleb není otázka čtrnácti dnů. Jediné, co by premiérem tímto krokem dosáhl, by byla destabilizace České republiky v poměrně složitých časech. Jsem přesvědčený, že premiér myslí na stabilitu České republiky a především ekonomiky," řekl Bartošek.

Možnost voleb úplně nevyloučil ani předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka, který ale jako vládní politik ze všeho nejvíc oroduje za to, aby poslanci schodek 500 miliard vládě schválili.

"Dostat se k předčasným volbám je poměrně složité. Nemyslím si, že je to něco, co je na pořadu dne. Některé opoziční strany mají silná vyjádření, ale když se zamyslím nad tím, jak by mohly dopadnout, tak by z jejich strany nebylo úplně rozumné takové volby podpořit. Na druhou stranu nás čekají v říjnu krajské volby, na které se všechny strany a hnutí připravují, takže teoretická možnost, že by oboje volby byly zároveň, vždycky je," uvedl Chvojka.

Podle něj ale Babiš spíše straší, aby měl větší šanci prosadit zmiňovaný schodek. "Rozumím vyjádření pana premiéra, možná ho používá jako určitou formu nátlaku jako svou metodu, jak prosadit změnu rozpočtu a deficitu," podotkl.

Premiér nejdříve vedl 1/2 roku vládu bez důvěry parlamentu, protože na to dostal od prezidenta bianco šek. Teď po 2 letech vyhrožuje předčasnými volbami, když nedostane bianco šek na navýšení deficitu.

ANO, Česko si zaslouží změnu, udělejme k ní první krok už na podzim! — Petr Fiala (@P_Fiala) June 16, 2020

Mezitím byla v úterý před polednem na Hradě ministryně financí Alena Schillerová, kterou přijal na její žádost prezident Miloš Zeman. Při odchodu se usmívala a tvrdila, že ji prezident jednoznačně podpořil. Schodek půl bilionu korun je připravený podepsat, pokud projde sněmovnou.

Schillerová a Babiš by mohli najít pro schodek rozpočtu podporu na poněkud překvapivém místě. Pokud by komunisté trvali na odmítnutí rozpočtu, mohli by zvednou ruku místo nich Piráti. Naznačil to jejich poslanec Mikuláš Ferjenčík.

"Vláda narazila u svého koaličního partnera KSČM a situace se tím pádem výrazně zašmodrchala. My jsme se rozhodli vstoupit do jednání, aby vláda nebyla zcela závislá na hlasech KSČM," oznámil Ferjenčík a jmenoval několik věcí, které Piráti po Babišovi chtějí. Například chtějí "spravedlivě dofinancovat" výpadek peněz obcí a měst, nebo požadují vyplacení peněz dalším skupinám lidí, které byly zasaženy důsledky koronaviru - jde například o lidi, kteří pracovali na dohody. Stejně tak Piráti chtějí prosadit některé zákony, například ohledně exekucí.

"Jdeme o těchto a dalších věcech jednat. Nechceme zemi uvrhnout do chaosu. Jsme na jednání s paní ministryní připraveni, čekáme, že se ozve," avizoval Ferjenčík.

Jasno by mohlo být 24. června, protože na tento den navrhne poslanecký klub ANO mimořádnou schůzi sněmovny, která by se měla zabývat právě návrhem na zvýšení schodku. Původně vláda počítala s tím, že by rozpočet měla sněmovna projednat v úterý ve stavu legislativní nouze.