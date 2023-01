Babiš si všiml Bašty a vyrazil proti němu. Pomáhá Fialově vládě, viní kandidáta SPD

S blížícím se otevřením volebních místností začíná Andrej Babiš čím dál ostřeji útočit na Jaroslava Baštu. Ještě před Vánoci o něm předseda ANO téměř nemluvil, minulý týden jej začal stručně zmiňovat, tento týden ho hlasitě kritizuje. Oba prezidentští kandidáti cílí na podobné voliče. Baštova obliba roste především díky tomu, že slibuje odvolat vládu Petra Fialy z ODS, která podle něj zemi škodí.

Do Besedního domu v Brně dorazil Andrej Babiš v pondělí navečer v dobré náladě. Poslední předvolební mítink čekal expremiéra krátce poté, co jej soud osvobodil v kauze dotačního podvodu při stavbě Farmy Čapí hnízdo. "Všichni jsme plakali, když jsme sledovali rozsudek," prohlašovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, se kterou se shromáždění fotili podobně jako s Babišem. "Vy jste náš prezident," říkaly starší ženy při podání ruky.

Euforie v zaplněném sále vypukla, když moderátor Aleš Juchelka pozval Babiše na pódium. "Přivítejte kandidáta na prezidenta České republiky," zahlásil poslanec ANO a lidé za velkého potlesku vstávali ze židlí. Podle účastníků akce nahrává poslední vývoj tomu, aby Babiš postoupil minimálně do druhého kola voleb.

Radost ale příznivcům i samotnému Babišovi kazí protikandidát Jaroslav Bašta. Nynější poslanec za SPD, bývalý protikomunistický disident, ministr a velvyslanec v Rusku získává v posledních dnech na popularitě, a protože shodně s Babišem cílí na protivládní voliče, může mu odčerpat důležité hlasy. To by ve výsledku pomohlo provládním kandidátům. K volbám půjdou lidé už v pátek 13. a sobotu 14. ledna, druhé kolo následuje za dva týdny.

"Volba pana Bašty je volbou pětikoalice, já nevím, proč to dělá," postěžoval si na brněnském mítinku Babiš. Opřel se také do předsedy SPD Tomia Okamury, který svého kandidáta silně podporuje. Před několika dny například vyzval voliče, aby pro Babiše nehlasovali. "Nejlepší by bylo, kdyby Babiš odstoupil z voleb a podpořil Baštu. Podle všech průzkumů vychází, že ho nesnáší 70 procent voličů," prohlásil Okamura v televizi CNN Prima News.

Babiše říká, že je to nesmysl. "Jediné, co se může stát, je to, že hlasy pro Baštu mi budou chybět a do druhého kola se dostanou provládní kandidáti," prohlásil v narážce na průzkumy veřejného mínění. Ty ukazují vyrovnanou podporu Babiše a jeho hlavních soupeřů - penzionovaného generála Petra Pavla a ekonomky Danuše Nerudové.

Spor o odvolání vlády

Baštu označuje Okamura za jediného skutečně protivládního kandidáta. Babišovi vyčítá, že v některých hlasováních podpořilo hnutí ANO vládu, naposledy při rozhodování o výcviku ukrajinských vojáků na českém území. Navíc opakuje, že by Bašta jako prezident odvolal vládu Petra Fialy z ODS. Po tom volají kritici koaličního kabinetu, kteří loni demonstrovali na mnoha místech Česka. Ústavní právníci však upozorňují, že to není možné.

"Samozřejmě že nic takového nemůže udělat, žádnou vládu by neodvolal," oponuje Babiš. Experti vylučují, že by to ústava umožnovala. Citát ústavního právníka Jana Kudrny, který Okamura používá při své argumentaci, označuje samotný Kudrna za vytržený z kontextu. V ústavě je sice věta, že prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády, podle právníků to ale neznamená, že vláda může skončit z rozhodnutí prezidenta.

Televizní debaty, které jsou na programu tento týden, mohou Baštovu pozici před pátečním hlasováním ještě výrazně vylepšit. "Nepatří mezi zdatné rétory, ale dokáže komunikovat jasné a tvrdé postoje, které jeho cílová skupina ocení. Z toho mohou být nervózní v Babišově týmu, protože se z velké části utkají o stejného voliče," upozornil například konzultant Karel Komínek z Institutu politického marketingu.

Opoziční SPD během úterý oznámila, že podá stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání proti podobě nedělní debaty v České televizi. Pořad podle ní nebyl vyvážený, Baštovi dával málo prostoru a upřednostňoval Pavla s Nerudovou.

Kdo to myslí s republikou dobře

Babiš o tlaku na vládu v případě svého zvolení mluví také, jen se nehlásí k jejímu odvolání. "Prezident má právo pozvat si ministra, něco po něm chtít, něco mu doporučit. Já bych určitě dával vládě návrhy a pomáhal jí," tvrdil na brněnském mítinku. Na otázku, jak dlouho Fialův kabinet vydrží, reagoval tvrzením, že to bude dlouho. Poukázal na to, že vládní koalice má 108 hlasů poslanců ze dvou set. K vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlasů.

Návštěvníci mítinku v Brně prohlašovali, že jsou rozhodnuti Babiše volit. Někteří se ale rozhodují mezi ním a Baštou. "Pan Bašta se nebojí, tak to má být. Člověk se v dnešní době nesmí bát," prohlásil jeden z nerozhodnutých starších voličů. Už na dřívějších setkáních se lidé Babiše ptali, proč nespolupracuje s SPD, a dávali najevo, že by si to přáli. Babiš sice jako premiér využíval hlasování s podporou SPD a hnutí ANO pomohlo zvolit Tomia Okamuru místopředsedou sněmovny, užší spolupráce ale nebyla.

Bašta nyní proti Babišovi na svých mítincích tvrdě vystupuje, například v pondělí v Mladé Boleslavi. "Říkají nám, že máme být poslušní a chudí. Já naopak tvrdím, že to musíme otočit. Odrazit se od těchto voleb a vrátit se k normálnímu životu, na který jsme byli zvyklí před covidem, protože v té době to začalo. To je důvod, proč by nikdo z těch, kdo to myslí s touto republikou dobře, neměl volit Babiše," prohlašoval emotivně Bašta.

