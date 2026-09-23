Babiš vyškolil Okamuru na zásadním tématu. Je to jinak, než tvrdil šéf SPD

Sebevědomá prohlášení šéfa SPD Tomia Okamury narazila na tvrdou realitu. Okamura několikrát rozlítil premiéra, když navzdory koaliční dohodě zveřejnil obsah jednání, které navíc prezentoval jako svůj vyjednávací úspěch. Šéf kabinetu Andrej Babiš (ANO) na to reagoval podrážděně. Teď se navíc ukázalo, že skutečnost je jiná, než čím se chlubí Okamura.
Konkrétně jde o důchody a o dávky pro ukrajinské uprchlíky. Když minulý týden vrcholila koaliční jednání o podobě návrhu na rozpočet pro příští rok, na finální schůzce se přítomní dohodli, že detaily řeknou veřejnosti až v pondělí po jednání vlády.
Tomio Okamura nicméně neváhal a prakticky okamžitě po jednání předstoupil před novináře a začal popisovat detaily.
„Dohodli jsme se na tom, že důchody vzrostou v průměru o pět set korun,“ řekl například.
Zatímco ostatní dohodu dodrželi, Okamura se rozpovídal. A teď se navíc ukazuje, že je to jinak, než tvrdil.
Pravidelný růst důchodů jen o něco málo přesáhne zákonnou valorizaci. Jde tedy o růst jen o zhruba tři sta korun.
Důchodci sice dostanou jednorázový příspěvek dva tisíce korun, ten ale nevyjednal Okamura. Mluvil o něm předseda vlády Andrej Babiš už v červenci, že tím chce vynahradit nízkou valorizaci.
Babišův plán
Byl to Babišův plán celou dobu, kdy se spekulovalo, o kolik tedy nakonec důchody porostou. Zda zůstane zákonná valorizace a penze se zvednou vůbec nejméně za posledních deset let. Anebo jim vláda přidá.
Svědčí o tom i fakt, že na jednorázový příspěvek byly peníze v rozpočtu připravené už od počátku. Jenom se o tom nemluvilo.
Už Národní rozpočtová rada upozorňovala, že v návrhu rozpočtu je na penze víc peněz, než co stačí na zákonnou valorizaci.
Jednorázový příspěvek penzistům navíc nelze přepočítávat na měsíční růst penzí. Jde o mimořádnou platbu, jejíž efekt později „zmizí“. Zatímco kdyby peníze šly do valorizace, při dalším zvyšování by penze rostly z vyšší základny.
Dávky pro ukrajinské uprchlíky
A podobně to dopadlo s dávkami pro ukrajinské uprchlíky. I tady je to trochu jinak, než jak tvrdí Okamura.
„Koalice počítá i se snížením dávek Ukrajincům o čtyři miliardy korun. My požadovali úplné škrtnutí, což je dohromady asi 12 miliard,“ prohlásil Okamura po koaliční schůzce.
Jenže nejprve se musí připravit legislativa. A jak řekl šéf resortu práce Aleš Juchelka (ANO), má ji udělat SPD. To nebude vůbec jednoduché.
„Máme v koalici dohodu, detaily opravdu budeme zveřejňovat až v pondělí po jednání vlády,“ řekl deníku Aktuálně.cz ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka - poté, co Okamura navzdory dohodě zveřejnil detaily.
Juchelkův resort může poskytnout svůj aparát, systém výpočtu ale musí nejprve předložit SPD.
Okamura už dřív ujišťoval, že jeho hnutí (SPD) má k dispozici vlastní analytiky a odborníky na sociální i právní problematiku. A deklaroval, že má připravené legislativní návrhy na úpravu zákonů, které mají plošné vyplácení dávek a úhradu zdravotního pojištění státním rozpočtem nepracujícím uprchlíkům ukončit. Zatím ale nic nezveřejnil.
Babiš reagoval podrážděně
Babiš na Okamuru několikrát reagoval podrážděně. „My jsme se domluvili s panem Okamurou, on je nenapravitelný, už to slíbil tisíckrát, že to nebudeme komentovat dřív, než rozhodne vláda,“ řekl po poslední koaliční schůzce k rozpočtu, kdy Okamura začal pouštět detaily.
Ostatně podobné reakce se šéf SPD dočkal od Babiše už dřív. Například když před několika měsíci musel premiér komentovat Okamurovo tvrzení v CNN Prima NEWS, že vyjednává s Evropskou komisí o výjimkách z dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku.
„Pan Okamura, já nevím, co vyjednává. On si to stále plete. Myslí si, že je ve vládě. Není ve vládě,“ řekl tehdy Babiš.
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