Babiš vyjednavač. Aby armáda získala letadla rychleji, půjde zatlačit na Airbus

Jak už před několika dny uvedl deník Aktuálně.cz, ministerstvo obrany chce v příštích letech pořídit jeden či dva proudové business jety pro dopravu menších vládních či podnikatelských delegací. Jak vyšlo najevo, obměna čeká také hlavní část vládní letky – Česko plánuje pořídit dvojici dopravních airbusů nebo boeingů. V miliardové zakázce se chce jako vyjednavač angažovat i premiér Andrej Babiš.
I když na právě probíhajícím pražském veletrhu Future Forces Forum jsou letecké technologie v menšině a prim tu hrají především těžké pozemní stroje a jejich výrobci, krátký a značně ojedinělý mediální brífink ministra Jaromíra Zůny (za SPD) se točil hlavně kolem letadel.
Jak totiž deník Aktuálně.cz informoval v neděli, obrana chystá miliardovou zakázku. Ráda by si do poloviny roku 2029 pořídila jeden či dva menší tryskáče. Ty by jako součást takzvané vládní letky měly přepravovat maximálně dvacetičlenné delegace.
Resort se však zatím nerozhodl, jestli koupí business jety úplně nové, nebo využije nabídku olétaných strojů. Z „bazaru“ se před několika lety snažil tryskáče nadvakrát koupit i tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar, ani jednou ale neuspěl.
„Uvidíme, co bude vycházet ekonomicky výhodněji,“ odpověděl nyní Zůna na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz. „Už jsme si nechali udělat analýzu trhu,“ doplnil s tím, že nyní studují nabídku nových i olétaných tryskáčů.
Jeden či dva dvoumotorové „bizjety“ však nebudou jedinou novinkou této kategorie v letadlovém parku české armády. Zůna totiž rovněž potvrdil, že pořizovat se bude pro základnu dopravního letectva v pražských Kbelích i jeden nový stroj L-410NG z kunovické továrny Aircraft Industries. Ta je součástí zbrojní skupiny Omnipol Group.
Chystá se modernizace
A během krátkého rozhovoru s novináři se Zůna dostal i k dvojici dopravních strojů Airbus A319. V jednom z nich před několika dny uvízla podnikatelská delegace v Ázerbájdžánu. A znovu se tak stala tématem jejich nespolehlivost a zastaralost – v armádě slouží dvacet let.
„V příštím roce začnou procházet určitou modernizací – bude se týkat především interiérů a avioniky,“ přibližuje Zůna. „Perspektivně musíme uvažovat o jejich obměně – budeme pořizovat dva letouny této kategorie,“ odtajnil Zůna další miliardovou akvizici s tím, že prý armáda nyní na nové letouny zpracovává specifikace.
I když podle dostupných informací na takový kontrakt v obranném rozpočtu pro příští rok peníze nejsou, Zůna tvrdí, že až to bude aktuální, s financováním prý nebude problém. Prý i díky tomu, že v případě nákupu velkých dopravních letadel se musí počítat s dlouhou čekací lhůtou, třeba i tři roky.
Vyjednavač Babiš
A tady se prý otevřel prostor pro vyjednávací schopnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten už po pondělním jednání vlády naznačil, že se do pořizování armádních letounů – konkrétně zmínil značky Airbus a Boeing – chce sám zapojit.
Jaromír Zůna teď na Future Forces Forum odhalil, jakou roli by měl Babiš v zakázce mít: „Když premiér hovořil o tom, že si to bere na starost, tak tím měl na mysli vyjednávání s těmi velkými dodavateli.“ Co konkrétně? „Zda je možné nějak urychlit dodávky,“ tlumočí Zůna Babišův záměr.
Je ale otázkou, co může Česká republika velkým výrobcům nabídnout natolik zajímavého, aby její objednávku dvou letadel pro stát upřednostnili před jinými zákazníky. Zvlášť proto, že třeba soukromé aerolinky pořizují letouny v daleko větších počtech.
Podívejte se, jak vypadá stroj německé vládní letky, který už nemá využití:
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