Domácí

"Tohle prezident smí." Babiš vs. Hrad v boji o Turka. Právník řekl, kdo má navrch

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 1 hodinou
S ústavním právníkem Markem Antošem se deník Aktuálně.cz pokusil dva měsíce po volbách vyhodnotit způsob, jakým vzniká nová vláda. A podle něj vše v zásadě běží standardně. Řešili jsme také dosud stále nevyřešený střet zájmů Andreje Babiše a peripetie okolo nominace Filipa Turka (Motoristé) do vlády.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025. | Foto: Tomáš Fongus / Kancelář prezidenta republiky

Jsou dva měsíce po volbách. Jak v základu hodnotíte způsob, kterým probíhá vznik nové vlády? Myslím tím především ve vztahu k prezidentovi, ke jmenování premiéra a posléze ke jmenování jednotlivých ministrů…

Související

Dolejší: Babišův comeback. Chce zápis do „Guinnessovky“, to se ještě nikomu nepovedlo

¨Volby 2025, ANO, Babiš
2:58

Zdá se mi, že to v zásadě probíhá standardně - obdobně jako v předchozích volebních obdobích. Fakt, že vláda jako celek ještě není jmenovaná, je také touto dobou standardní, určitě to nevybočuje časově z toho, jak to obvykle vypadalo v téže době v minulosti. Proto si myslím, že se vše vyvíjí obdobné jako jindy.

Ale s jednou jedinou výjimkou - a tou je skutečnost, že prezident republiky zatím nepověřil Andreje Babiše (ANO) sestavením vlády, což je ovšem úkon, který není ústavní. To je jakási politická praxe, zvyklost, která se v průběhu let vyvinula.

Nicméně Ústava České republiky nic takového nepředpokládá, neví o tom, tento úkon nezmiňuje. Zmiňuje pouze jmenování předsedy vlády, k čemuž ale doposud také zatím nedošlo.

Prezident to podmiňuje tím, že Andrej Babiš veřejně řekne, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů ohledně vlastnictví holdingu Agrofert, což předseda hnutí ANO doposud neučinil. Jak v tomto ohledu hodnotíte postup Hradu?

Související

Pokud Turek vše nevysvětlí, není vhodný na ministra, řekl prezident Pavel

Parlamentní volby 2025, motoristé Turek

I to je, myslím, v mezích toho, co lze od prezidenta republiky spravedlivě očekávat, spravedlivě žádat. Protože ústava říká, že člen vlády nesmí vykonávat činnost, jejíž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Přičemž podrobnosti stanoví zákon.

Jinak řečeno: přímo na ústavní úrovni, nikoli tedy až v zákoně o střetu zájmu, zde máme obecnou zásadu, která směřuje proti střetu zájmů. A prezident republiky sice je podle mě povinen respektovat výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, ale je také povinen respektovat, že vláda se odpovídá Poslanecké sněmovně, nikoliv prezidentu republiky.

Což mimo jiné znamená, že musí postupovat tak, aby umožnil vznik vlády, která má naději na získání důvěry většiny v Poslanecké sněmovně.

Prezident ale zároveň musí vystupovat jako garant řádu a garant toho, že jsou dodržovány ústavní hodnoty. Myslím si tedy, že má žádat po Andreji Babišovi, který zjevně čelí rozsáhlému střetu zájmů, aby před svým jmenováním do vlády - tedy předtím, než se stane členem vlády, jak říká citovaný ústavní článek - vysvětlil veřejnosti, jak hodlá svůj střet zájmů řešit. Přijde mi to v mezích prezidentské role.

A umíte si představit, že Andrej Babiš nějaké řešení představí, ale prezident řekne, že není věrohodné nebo že není realistické, a tudíž by jeho jmenování premiérem opět odložil?

To je hodně hypotetická otázka. Záleží na tom, s čím Babiš přijde. A musím říct, že mne trochu překvapuje, že to veřejné vysvětlení odkládá. Protože pokud jsem to správně zaznamenal, tak zmínil, že prezidentu republiky svůj plán už představil.

Související

Exkomunista Zůna ministrem obrany? "Měli by dostat pětku," nebere si servítky Fischer

Jaromír Zůna na akci v Polsku (červen 2021)

To znamená, že to není tak, že by o tom přemýšlel, a proto to nemůže nám všem ostatním říct veřejně. Ve skutečnosti tedy - zdá se - nějaký plán má, což ani není divu, protože měl dost času, aby si ho mohl připravit. Proto nerozumím tomu otálení - proč to Andrej Babiš nechce veřejnosti sdělit.

To potvrzují i zástupci hnutí ANO. Například Karel Havlíček řekl opakovaně, že Babiš to řešení má. Zároveň se vyjádřil tento týden v tom smyslu, že by vláda mohla vzniknout do 10. prosince. Přičemž prezident Petr Pavel se ještě předtím nechal slyšet, že Babiše jmenuje premiérem týden poté, co veřejně popíše řešení svého střetu zájmů. Jak si vysvětlujete, že tak učiní až týden poté?

To je otázka spíše na prezidenta republiky. Na druhou stranu mi to nepřipadá nelogické, protože pokud je smyslem nějaká veřejná diskuse nad plánem, který Andrej Babiš představí, tak asi je potřeba nechat pro takovou diskusi určitý prostor. A z tohoto pohledu mi přijde, že těch sedm dní je relativně uměřená doba.

A pak je tady ještě jedno téma: Motoristé sobě, respektive nominace Filipa Turka do vlády. O něm se dlouhodobě mluvilo jako o kandidátovi na ministra zahraničí, přičemž prezident opakovaně řekl, že s ohledem na skandály a různé peripetie, jež se s jeho jménem pojí, není vhodnou osobou na post ministra české vlády. Motoristé pak přišli s tím, že nebude ministrem zahraničí, ale životního prostředí. Prezident však stále trvá na svém…

Já za prvé si nejsem jistý silou prezidentových výroků. Když říká, že Filip Turek není vhodnou osobou, nemusí to nutně znamenat, že hodlá odmítnout návrh na jeho jmenování. Možná ano, možná ne - já to nevím…

Související

"Trapná kulišárna". Babišovi se rýsuje úplně jiná volba než prohození Turka a Macinky

Babiš na tiskovce po jednání s prezidentem: Myslím, že Turek měl dostat šanci (26. 11)
6:33

Ale to, že prezident vstupuje do diskuse a dává najevo, řekl bych, celkem odůvodněné výhrady vůči charakterovému nastavení některých těch kandidátů, tak to je legitimní. Myslím, že tohle prezident republiky dělat smí. A nepochybně to může dělat v nějakých interních diskusích a konzultacích s potenciálním budoucím předsedou vlády.

Proto se také s jednotlivými kandidáty ostatně schází - aby s nimi prodiskutoval témata a otázky ještě předtím, než je do vlády jmenuje. A pokud má pocit, že jeho výhrady nejsou dostatečně reflektovány, tak si myslím, že se s tím smí obrátit i na veřejnost. Prostě proto, aby vysvětlil veřejnosti, že je tu problém, kterého si mají lidé všimnout. Tato rovina upozorňování, sdělování své pozice a podobně je podle mě v pořádku.

Pokud jde o mocenskou část, o tvrdou sílu, o uplatňování kompetence prezidenta v souvislosti se členy vlády, tak tam si myslím, že je ve slabším postavení než předseda vlády. Nemáme prezidentský systém, takže pokud podle ústavy premiér navrhne někoho jmenovat do vlády, tak mám za to, že je prezident republiky v zásadě povinen takovému návrhu vyhovět.

Musel by existovat nějaký extrémně silný důvod, který by prezidenta vedl k opaku, typicky přímo právní překážka. Takový ale podle mě v případě Filipa Turka zatím zmíněn nebyl. Složení vlády je primárně odpovědností premiéra. A pokud chce mít předseda vlády ve vládě někoho, kdo má pochybnou pověst, tak je to on, kdo za to odpovídá, nikoliv prezident republiky.

Znamená to, že pokud přijde premiér s návrhem, tak prezident, pokud nejde třeba o trestně stíhanou osobu, prostě navrženého kandidáta jmenovat musí?

Zastával jsem stejný názor v době, kdy se toto téma diskutovalo v případě Miloše Zemana, který jako jediný z našich dosavadních prezidentů České republiky tuto hranici překročil. Miloš Zeman překročil hranici měkkých výhrad a, řekněme, nějakého otálení. A odmítl vyhovět některým návrhům na jmenování člena vlády. Konkrétně se to týkalo Michala Šmardy (SOCDEM), který měl být ministrem kultury.

Související

Nejdříve úprk Macinky i Turka. A po jednání s Babišem maraton otázek a odpovědí

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomínkách prezidentka Petra Pavla k Turkovi.

A co případ Miroslava Pocheho (ČSSD)?

Tam to bylo složitější. Předseda vlády tehdy postupoval tak, že přišel s alternativními návrhy. Tedy, že má prezident jmenovat buď pana Pocheho, nebo Jana Hamáčka (ČSSD). Prezident pak v podstatě nejednal v rozporu s tím, jak já si vykládám ústavu, protože mu předseda vlády rovnou poskytl únikovou cestu.

Ale v případě Michala Šmardy to bylo jednoznačné. Prezident prostě nevyhověl návrhu předsedy vlády a kandidáta na ministra nejmenoval. A pokud jsem tehdy - na rozdíl od některých kolegů, kteří měli jiný názor -, tvrdil, že to bylo v rozporu s ústavou, nemohu teď tvrdit něco jiného.

Prostě jako jsem si to myslel v případě Miloše Zemana, tak si to myslím i teď v případě Petra Pavla. Myslím si, že by i ostatní kolegové měli pokud možno držet konzistenci a neměnit svůj názor podle toho, kdo je zrovna prezidentem. Sice můžeme mít někoho, kdo je nám více sympatický, ať už na straně prezidenta republiky, nebo na straně kandidáta do vlády, ale ústavu bychom měli respektovat i v případech, kdy je třeba naše osobní přesvědčení jiné a přáli bychom si, aby se ten či onen kandidát členem vlády nestal.

Jinak řečeno: pokud by to skončilo kompetenční žalobou, prezident by podle vás prohrál?

Související

Přehled Babišových "ministrů": Velká rošáda u Turka. Podívejte se na podobu vlády

Andrej Babiš, poslanec, politik, novináři

To je samozřejmě složitá otázka, protože nemáme precedent. Je to věc, která je zatím Ústavním soudem nevyřešená. První otázka, která by se musela vyřešit, je kompetenční. Tedy, zda jde o typ sporu, který je vůbec možné řešit před Ústavním soudem v rámci řízení o sporech o rozsah kompetencí státních orgánů.

A já si myslím, že ano, že podle minulé judikatury v jiných věcech, které se blíží tomuto tématu, by Ústavní soud mohl v takovém řízení rozhodovat. Ale jedna z možností také je, že by se ústavní soudci shodli na tom, že to posuzovat v rámci tohoto typu řízení nemohou.

Pokud by však o tom Ústavní soud rozhodoval - pokud by panovala shoda, že Ústavní soud může takový spor přezkoumat -, tak si myslím, že by prezident republiky prohrál. Ale ani to nemohu tvrdit s jistotou, protože prostě v této věci neexistují precedenty.

 
Mohlo by vás zajímat

Společné maturitní práce se neruší. Mění se způsob zadání, vysvětluje resort školství

Společné maturitní práce se neruší. Mění se způsob zadání, vysvětluje resort školství

Turek chce Pavlovi vysvětlit své kauzy. Můj názor půjde těžko zvrátit, řekl prezident

Turek chce Pavlovi vysvětlit své kauzy. Můj názor půjde těžko zvrátit, řekl prezident

Špatná zpráva. Rusy zajatý český občan jde za mříže, rozhodl soud v okupované oblasti

Špatná zpráva. Rusy zajatý český občan jde za mříže, rozhodl soud v okupované oblasti

Přístroj jede nově za pacientem, čas záchrany života se tím zkrátí o 20 minut

Přístroj jede nově za pacientem, čas záchrany života se tím zkrátí o 20 minut
domácí Aktuálně.cz politika Obsah vláda Andrej Babiš Filip Turek Petr Pavel ústava právo Ústavní soud

Právě se děje

Aktualizováno před 26 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 56 minutami
Mozek stárne v pěti vlnách, zjistili vědci. Víte, kdy jede na plný výkon?

Mozek stárne v pěti vlnách, zjistili vědci. Víte, kdy jede na plný výkon?

V nové studii vědci identifikovali čtyři jasné milníky.
před 56 minutami
V tohle Boston doufal, všímají si v zámoří. Z průšvihu je zase přednost

V tohle Boston doufal, všímají si v zámoří. Z průšvihu je zase přednost

Jeremy Swayman je možná hlavním důvodem, proč Boston drží krok s vážnějšími kandidáty na play off.
před 1 hodinou
Společné maturitní práce se neruší. Mění se způsob zadání, vysvětluje resort školství

Společné maturitní práce se neruší. Mění se způsob zadání, vysvětluje resort školství

Podle ministerstva se pouze upravují podmínky zadávání a hodnocení projektů, která propojují více témat a na nichž může spolupracovat více žáků.
Aktualizováno před 1 hodinou
Turek chce Pavlovi vysvětlit své kauzy. Můj názor půjde těžko zvrátit, řekl prezident

ŽIVĚ
Turek chce Pavlovi vysvětlit své kauzy. Můj názor půjde těžko zvrátit, řekl prezident

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
"Tohle prezident smí." Babiš vs. Hrad v boji o Turka. Právník řekl, kdo má navrch

"Tohle prezident smí." Babiš vs. Hrad v boji o Turka. Právník řekl, kdo má navrch

Ústavní právník Marek Antoš se mimo jiné zamýšlí, jak by nejspíš dopadl kompetenční spor v případě, že by Petr Pavel nejmenoval Filipa Turka do vlády.
před 1 hodinou
"Nechci je tady," pustil se Trump do Somálců. Pak začala velká razie proti imigrantům

"Nechci je tady," pustil se Trump do Somálců. Pak začala velká razie proti imigrantům

Spustily se protiimigrační operace ve městech New Orleans a Minneapolis s cílem zadržet nelegální přistěhovalce, kteří v USA pobývají bez povolení.
Další zprávy