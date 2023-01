Mám famózní výsledek, povedu slušnou kampaň, řekl Babiš. Vzápětí zaútočil na Pavla

Bývalý premiér a současný šéf hnutí ANO postoupil v těsném souboji s Petrem Pavlem do druhého kola prezidentských voleb. "Mám obrovskou radost, věnoval jsem Česku deset let. Mrzí mě, že jsem považován za zlo," řekl v reakci na výsledky voleb. "Kampaň vedu slušně," sdělil. Vzápětí však začal ostře útočit na Pavla.

Do volebního štábu na pražském Chodově dorazil Andrej Babiš kolem páté hodiny, až když bylo o výsledcích voleb zcela jasno. Do poslední chvíle se přitom odehrával souboj o to, zda v prvním kole zvítězí on, nebo jeho protikandidát Petr Pavel.

"Mám obrovskou radost, jako kandidát ANO jsem dosáhl famózního výsledku. Můj plán byl postoupit do druhého kola a získat víc hlasů než hnutí ve volbách sněmovních," reagoval Babiš na svůj postup. Předloni získalo ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny 27 procent.

Aby se Babišovi ve druhém kole povedlo porazit Pavla, nestačí mu podle analytiků jeho současní příznivci, ale musí získat i další. Ještě v sobotu se Babiš sešel s Jaroslavem Foldynou z SPD. O tom, zda jedná o podpoře od Okamurova hnutí, se ve štábu ANO spekulovalo. "Žádná jednání o podpoře neprobíhají," tvrdil odpoledne místopředseda hnutí Richard Brabec.

"Máme před sebou dva týdny. Není to tak, že kandidáti, kteří vypadli, své voliče osloví a ti je automaticky poslechnou a podle toho půjdou volit. Budou navíc debaty. Začíná se prostě od nuly," míní Brabec.

Politici hnutí ANO ve štábu začali s oslavami dříve, než dorazil sám Babiš, a to v době, kdy ještě vedl nad Pavlem. Konečné druhé místo je však neznechutilo. Jakmile Babiš dorazil do salonku, zaplavil ho mohutný potlesk spolustraníků.

“Výsledky pro mě dopadly fantasticky. Jdu teď za svým týmem,” jsou první slova Andreje Babiše po příjezdu do štábu. @Aktualnecz pic.twitter.com/UXBp1NTzWn — Barbora Doubravová (@BaraDoubravova) January 14, 2023

"Fialovi vysvětlím, aby vláda myslela na lidi"

Atmosféru si politici na začátku sčítání hlasů užívali v soukromí a novináře mezi sebe nepouštěli. Čas trávili hlavně v salonku v prvním patře odděleném od zázemí, ve kterém se pohybovali zástupci médií. Jakmile se však sčítání chýlilo ke konci a bylo jasné, že jejich předseda první kolo vyhrál, pustili novináře mezi sebe.

Brabec se domnívá, že pokud by se Babiš stal prezidentem, bude nadstranický. "Naše hnutí zastupuje určité voliče. Vláda spoustu názorů válcuje. Nemám ale pochyb o tom, že by byl objektivní," řekl pro Aktuálně.cz.

Stejně tak Babiš zdůraznil, že pokud souboj o Hrad vyhraje, bude prezidentem všech. V kampani před druhým kolem voleb se chce vydat do regionů. "Petru Fialovi vysvětlím, aby vláda myslela na lidi," řekl. Hnutí ANO ho dle jeho slov do prezidentské volby nominovalo proto, aby mělo zastoupení alespoň na Hradě.

Nechápe, proč by měl být vnímaný jako zlo. Tak ho označila třeba Danuše Nerudová, která skončila na třetím místě a do druhého kola podpořila Pavla. Babiš také tvrdil, že dosud vedl slušnou kampaň a hodlá v tom i pokračovat.

Následně však věnoval značný čas svého projevu útokům na Pavla. Znovu opakoval, že jde o provládního kandidáta. Kritizoval také jeho minulost, přestože sám Babiš byl nejen členem komunistické strany stejně jako Pavel, ale navíc byl vedený i jako agent Státní bezpečnosti. Babiš se také domnívá, že se proti němu chystá negativní kampaň.

Video: Babiš půjde vládě po krku, tím se ale nic nevyřeší, vymezil se Petr Pavel (14. 1. 2023)